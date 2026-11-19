Тренер «Локомотива» Овчинников: «Мы сейчас не на своем месте и должны как минимум до перерыва поправить наше положение»

Старший тренер «Локомотива» Сергей Овчинников в интервью пресс-службе «железнодорожников» рассказал, как произошло его назначение на тренерский пост основной команды.

— Возможность возглавить команду возникла после предложения от Бориса Борисовича Ротенберга. Мы с Александром Генриховичем Бородюком согласились. Так как мы тренеры системы футбольного клуба «Локомотив», представляем академию, на сегодняшний день и с учетом тех реалий, которые возникли, нас попросили закрыть определенную позицию как минимум до конца первой части чемпионата.

— Как прошло знакомство с командой?

— Как и всегда, первый день — он по-хорошему сумасшедший. Очень многое надо сделать, спланировать. Плюс сама тренировка. Все хотят исправить ситуацию. Очень много эмоций. Думаю, что завтра все уже немного успокоятся, и мы уже более качественно будем дальше работать.

— Что нужно для исправления ситуации? Времени до ближайшего матча не так много.

— Одного рецепта нет. Понятно, что у нас очень хорошие футболисты, которые умеют играть в футбол. Вопрос больше в ментальной, психологической плоскости находится. Попытаемся ребят вытянуть, насколько это будет возможно. В любом случае, самое главное — надо профессионально делать свою работу, как тренерам, так и футболистам, тогда этот симбиоз даст определенный результат. Надо уметь всегда справляться с такими ситуациями, быть стрессоустойчивым. Мы сейчас не на своем месте и должны как минимум до перерыва поправить наше положение. Мы в это верим, парни тоже верят, руководство в нас очень верит. И болельщики, что самое главное, думаю, тоже верят. Даже если что-то не так, мы должны сделать все правильно, чтобы потом в глаза людям смотреть нормально.

17 ноября «Локомотив» официально объявил об уходе Михаила Галактионова, возглавлявшего команду с ноября 2022 года. Под его руководством железнодорожники завоевали бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2025/26.

Овчинников вернулся в «Локомотив» в 2025 году, заняв должность директора клубной академии. Ранее он выступал за железнодорожников в качестве вратаря с 1991 по 1997 год и с 2002 по 2005 год. В составе московской команды Овчинников дважды становился чемпионом России (2002, 2004) и четырежды выигрывал Кубок страны.

После 14 туров «Локомотив» с 11 очками занимает 15-е место в РПЛ. В воскресенье, 22 ноября, «железнодорожники» в гостях сыграют с «Родиной», идущей на 13-м месте.