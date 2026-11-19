Горшков: «Из «Зенита» уходил с широчайшей улыбкой, сразу начал всем звонить. Может быть, им стало меня жалко»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков, ранее выступавший за «Зенит», рассказал об эмоциях, которые он пережил в момент ухода из петербургской команды.

Горшков выступал за «Зенит» с 2024 по 2026 год, и за это время стал чемпионом России и двукратным обладателем суперкубка страны.

«Каково это — уходить из «Зенита»? Я не могу вам все рассказать, ребята. Бывает по-разному. Андрей Мостовой уходил со слезами, а я уходил, наоборот, с широчайшей улыбкой. Я понимал, что пришел за определенными целями, я их добился. И я понимал, что я возвращаюсь туда, где меня ждут и любят. Наверное, это даже самое основное, почему у меня вызывало улыбку. Когда я подписал заявление о расторжении [контракта с «Зенитом»], вышел очень довольный, счастливый, сразу начал всем звонить, что все, я перехожу в Самару.

Много всего там было. И большую роль агент сыграл. И я сам. Но, думаю, может быть, им стало жалко меня, и «Зенит» меня решил отпустить. Не знаю», — рассказал Горшков в подкасте, опубликованном на странице «Крыльев Советов» в социальной сети «ВКонтакте».

В нынешнем сезоне Горшков принял участие в 15 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах, суммарно проведя на поле 1163 минуты. За все время в «Зените» 27-летний защитник отыграл 2220 минут в 43 матчах.