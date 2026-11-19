Авторы проекта расширения РПЛ считают, что на востоке России футбол недостаточно развивается

Авторы проекта расширения РПЛ до 20 команд считают, что футбол недостаточно развивается в восточной части России, сообщает «РБ Спорт».

По мнению разработчиков инициативы, регионы к востоку от Оренбурга практически не представлены в РПЛ, а концентрация финансовых ресурсов в западной части страны усиливает неравенство в развитии футбола.

При этом в проекте отсутствует отдельное экономическое обоснование расширения чемпионата. В частности, авторы не представили расчеты возможного увеличения доходов клубов и лиги. Среди предполагаемых преимуществ реформы указываются рост количества матчей и увеличение эфирного времени на 25 процентов.

Также в документе приводится ссылка на европейское исследование 2023 года, согласно которому успех футбольного клуба может способствовать ежегодному росту ВВП региона на 0,3-0,5 процента.

Инициативу расширения РПЛ продвигает генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов. Автором документа является Артем Олефир.

В настоящее время в РПЛ выступают 16 клубов.