«Краснодар» последним из российских клубов вылетел из еврокубков. Опять не наш сезон, не наша Европа

«Краснодар» не смог отыграться в Загребе после домашнего поражения от «Динамо» — в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «быки» тоже уступили и покинули турнир. Российских клубов в еврокубках-2020/21 больше нет.

Лига Европы

1/16 финала

«Динамо З» (Хорватия) — «Краснодар» (Россия) — 1:0 (1:0)

Гол: Оршич, 31.

«Динамо З» (Хорватия): Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Гвардиол, Адеми, Якич, Маер (Мишич, 69), Оршич, Иванушец (Атьемвен, 83), Петкович (Гавранович, 87).

«Краснодар»: Агкацев, Смольников (Сулейманов, 70), Кайо, Мартынович, Чернов, Ионов, Газинский (Ари, 70), Кабелла, Вилена (Олссон, 60), Классон, Вандерсон Масиэл.

Предупреждения: Вилена, 42. Маер, 60.

Судьи: Халил Умут Мелер. Кемюрджюглу, Мустафа Эйисой (все — Турция).

ВАР: Битиген. Али Палабыйык (оба — Турция).

25 февраля. Загреб. Стадион «Максимир».

Не страшно проиграть. Не позорно сходить с дистанции еврокубков. Чемпионат России — не топ-лига, вылет всех наших команд до финала всегда почти неизбежен. Нужно просто это осознать: хотя мы все еще входим в семерку лучших в Европе в рейтинге УЕФА, но не так уж сильны. Победы ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА были очень давно, а любой выход в 1/8 финала ЛЧ для представителя РПЛ — уже чудо.

Страшно стоять на месте. Не развиваться. А именно это, увы, происходит с нашим футболом. Год назад ни один российский клуб не попал в евровесну, и тогда мы все посчитали это недоразумением и даже посмеивались: избавили себя в пандемию от логистических проблем. Это была первая из пяти стадий: отрицание.

Осенью нас охватил гнев. Мы злились на «Ростов» и «Динамо» за то, что они проиграли в отборочном турнире более слабым соперникам. Злились на «Зенит» за одно-единственное очко на групповом этапе Лиги чемпионов. На «Локомотив» — за достойный футбол против против грандов, но отсутствие результата. На ЦСКА — за то, что второй год подряд чахнет в далеко не самой сильной группе Лиги Европы.

В живых оставался только «Краснодар», который героически прошел ПАОК в отборочном раунде, и ему хватило одной победы над «Ренном» в ЛЧ для выхода в Лигу Европу. Тогда «быки» активировали третью стадию: торг. Тяжело было смириться с новым крушением в еврокубках и новостями о том, что скоро Россия вылетит даже из топ-10 рейтинга УЕФА. Мы себя успокаивали: но ведь наших в Лиге чемпионов выступило целых три! Значит, все еще что-то можем? Тем более, потом «Краснодару» повезло с жеребьевкой — загребское «Динамо» выглядело не таким зубастым, как «Милан» или «Арсенал». Надежда еще жила, только это — иллюзия надежды.

Четвертая стадия — депрессия. Она нас встретила неделю назад, когда «быки» впервые столкнулись с хорватами. Там надежду и убили окончательно. Цинично: гости дважды выходили вперед, краснодарцы дважды сравнивали счет, но все же балканцы забили победный.

Стало известно, почему на самом деле Сафонов и Уткин не проходят в состав «Краснодара». Дело не в травмах ?



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Наконец, в четверг мы добрались до смирения. Оно для каждого наступило в разное время. Кто-то подумал «все, конец», когда увидел состав «Краснодара» на ответную встречу. Кто-то — когда «Динамо» открыло счет. Кто-то до конца отказывался принимать это и верил до финального свистка. Но итог одинаковый — принятие. Принятие катастрофического результата для российских клубов в этом еврокубковом сезоне: в 30 матчах только три победы, причем две — в отборочном турнире Лиги чемпионов.

Говорят, что один раз — это случайность, второй — совпадение, а третий — уже закономерность. Все еще хочется верить, что еврокошмары прошлого и нынешнего розыгрышей — простое совпадение.

Но страшно осознавать, что уже через год провалы могут превратиться в закономерность.