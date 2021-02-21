На «Краснодар» печально смотреть. Ни игры, ни результата, ни своих воспитанников в составе

Кажется, клуб движется куда-то не туда.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала

«Краснодар» — «Сочи» — 1:2 (0:0)

Голы: А.Заболотный, 52 (0:1). Жоаузинью, 67 (0:2). Вилена, 81 (1:2).

«Краснодар»: Городов, Смольников, Сорокин, Мартынович, Чернов, Олссон (Камболов, 63), Классон (Сулейманов, 72), Газинский (Вилена, 63), Вандерсон Масиэл, Ионов (Кабелла, 63), Берг (Ари, 82).

«Сочи»: Джанаев, Мевля, Миладинович, Маргасов, Заика (Набиуллин, 90+3), Цаллагов, Нобоа, Жоаузинью (Бурмистров, 82), Юсупов (Руденко, 90+3), Терехов, А.Заболотный (Дуганджич, 90+3).

Предупреждения: Ионов, 15. Газинский, 43. Терехов, 44. Олссон, 54. Берг, 55.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Усачев (Ростов-на-Дону), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Мешков (Дмитров). Демешко (Химки).

21 февраля. Краснодар. Стадион «Краснодар».

«Краснодар» традиционно принято хвалить. Отношение публики к нему всегда было лояльным — «быки» не вызывали таких полярных эмоций, как, скажем, «Спартак» и «Зенит».

Клуб ставили в пример, потому что он частный и на него не расходуются бюджетные деньги. Хотя это довольно странная добродетель. Частный — это, конечно, хорошо, но и сейчас, спустя почти полтора десятка лет после основания, «Краснодар» целиком и полностью зависит от Сергея Галицкого. И в случае какого-то форс-мажора будущее проекта окажется под серьезной угрозой.

Все восхищаются стадионом и благоустроенной вокруг него территорией. И это, безусловно, справедливо. Мне доводилось бывать на арене — это и правда нечто космическое. Стадион и разбитый рядом парк резко контрастируют с близлежащими районами с местами одноэтажной застройкой, убитыми и даже кое-где неасфальтированными дорогами, по которым в марте разливались огромные лужи.

Условия, созданные для ребят в академии «Краснодара», — тоже повод для гордости и уважения. С тем, что это хорошо и правильно, тоже никто не собирается спорить.

Вот только к самой команде все больше вопросов. Основная концепция — играть в красивый комбинационный атакующий футбол — на словах остается неизменной. «Краснодар» действительно не скатывается к «бей-беги», вот только на выходе получается, что и загребское «Динамо», и «Сочи» выглядят интереснее и острее, контролируя ход матчей. А «быки» дрейфуют куда-то в сторону стерильного монотонного давления.

Да и давайте признаем, что самые важные матчи этого сезона — с ПАОК за выход в групповой турнир Лиги чемпионов — совершенно точно не были примером яркой атакующей игры. А быть молодцом на фоне условных «Урала» или «Уфы» как-то несерьезно.

Когда осенью «Краснодар» штормило, в том числе и в Лиге чемпионов, было объективное оправдание в виде большого числа травм и болезней. Стоило хотя бы части игроков вернуться, как дела пошли веселее, и к концу первой части чемпионата «быки» выправили ситуацию. Сейчас с составом все более или менее в порядке — не без потерь, конечно, но в целом ситуация со стороны выглядит вполне рабочей. Но на выходе — два болезненных поражения на своем поле.

А еще, помнится, была декларация про 11 воспитанников в стартовом составе. Понятно, что это утопия, но, например, против «Сочи» в основе не было ни одного. Хорошо, в запасе оказались Шапи, появившийся во втором тайме, и два запасных вратаря. Есть еще травмированный Сафонов. Вот только Шапи уже год как не в порядке, а еще один воспитанник — Уткин — как-то пропал с радаров после жесткой критики со стороны главного тренера Мурада Мусаева.

В любом случае костяк этого «Краснодара» — легионеры. Берг, Классон, Вандерсон, Вилена, Олссон, Кабелла — именно они делают результат. Они — главные действующие лица. Можно сколько угодно нахваливать условия в клубной академии, но это не отменяет этого очевидного факта. Иностранцы, конечно, привезены за деньги Галицкого, но нынешняя ситуация — явно не то, к чему стремится владелец.

Все больше вопросов и к Мусаеву. Очевидно, что «Краснодар» плохо готов к старту сезона. Шансов на продолжение борьбы в Европе — минимум. Из Кубка «Краснодар» вылетел. И, что характерно, после поражений от хорватов и «Сочи» Мусаев ни разу не сказал, что берет ответственность на себя. Слова про то, что так, мол, играть нельзя — были. Про личную ответственность — нет. Тоже показательный штрих.

Посмотрим, как «Краснодар» проведет ответную игру в Загребе и вторую часть чемпионата. Не исключено, что дела пойдут в гору. Но пока складывается ощущение, что команда явно движется куда-то не туда.