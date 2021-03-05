Муса, Гарай, Рауш, Еременко и другие свободные агенты для клубов РПЛ

Они еще могут перейти в новую российскую команду в нынешнем сезоне.

После закрытия трансферного окна в России клубы РПЛ могут в течение месяца подписывать и заявлять только свободных агентов.

Подборка «СЭ» звездных игроков без контрактов, которые еще могут перейти в российские команды до конца марта.

Ахмед Муса (28 лет, нападающий)

Бывший нападающий ЦСКА с октября не может найти себе новый клуб: ближе всего он был к подписанию контракта с «Вест Бромвичем» в это трансферное окно. Муса даже приезжал на медосмотр для перехода, но в итоге представитель АПЛ решил не заключать с нигерийцем договор.

Последние три сезона нападающий выступал за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, где провел более пятидесяти матчей. В России этой зимой тенденция на возвращение бывших игроков РПЛ, поэтому к Мусе тоже был интерес от российских клубов.

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» рассказывал, что казанцы выходили на Мусу, но не договорились: «Великолепный игрок, мы с Мусой поддерживаем отношения, действительно разговаривали. Но Муса — слишком дорогой футболист даже в статусе свободного агента. С такими цифрами мы не готовы его подписывать».

Возможно, после неудачи с «Вест Бромвичем» Муса снизит требования и подпишется с кем-то в России. Судя по Instagram, нигериец пока вернулся на родину и проводит время дома с родными.

Роман Еременко (33 года, полузащитник)

Хавбек недавно внезапно расторг контракт с «Ростовом» из-за семейных обстоятельств и уехал в Финляндию. Его столь же резкое возвращение в Россию, похоже, маловероятно.

Несмотря на слухи об интересе к Еременко со стороны «Сочи», агент игрока Марко Трабукки заявил «СЭ», что Роман пока не хочет играть в России и вообще будет готов к обсуждению предложений только летом.

Отец игрока Алексей Еременко также сообщил, что в этом сезоне его сын не планирует играть. «Он возвращается к семье, а дальше посмотрим. Планирует ли он искать себе новый клуб до конца сезона? Пока нет. Дальше как получится, никогда нельзя закрывать дверь», — сказал Еременко-старший ТАСС.

Эсекьель Гарай (34 года, центральный защитник)

Экс-защитник «Зенита» еще прошлым летом попрощался с «Валенсией» и до сих пор не нашел новую команду. Аргентинец даже мог оказаться в «Барселоне» из-за травмы Жерара Пике.

Гараем, по данным СМИ, интересовались «Интер», «Рома» и даже «Ливерпуль». А ближе всего защитник был к переходу в турецкий клуб «Карагюмрюк», с которым вел переговоры о контракте. Но пока игрок ни с кем так и не подписался.

Возможно, причина в последствиях разрыва крестообразных связок — травма случилась около года назад, Гарай тяжело после нее восстанавливался. При этом аргентинец не собирается заканчивать карьеру и ждет предложений. «Хочу поправиться на 100 процентов, чтобы выложиться полностью, как только найду новый клуб», — говорил бывший игрок «Зенита» летом. Никого убедить ему пока не удалось, хотя аргентинец постоянно выкладывает в Instagram видео с тренировками.

Константин Рауш (30 лет, левый защитник)

Зимой Рауш попрощался с «Динамо» после трех лет в команде. Московский клуб не стал продлевать с ним контракт, решив освежить заявку.

Немец уехал в Германию и пока не нашел новую команду. Рауш пытается напоминать о себе: он появлялся в качестве эксперта на немецком телевидении и недавно дал большое интервью «Матчу». Говорит, что в РПЛ на него спроса нет: «Есть пара предложений от клубов Европы, уже прошло несколько встреч. Есть варианты в США, мне это всегда было интересно. По России ни от кого ничего не слышал пока, мне никто не звонил».

Умар Ньясс (30 лет, нападающий)

Экс-форвард «Локомотива» с июля находится в статусе свободного агента. «Эвертон» не стал продлевать с ним контракт, хотя в 2016 году заплатил за него российскому клубу почти 18 миллионов евро.

Летом сенегальский нападающий мог вернуться в «Локомотив»: клуб рассматривал вариант его подписания, но до сделки дело не дошло. Умар по-прежнему без клуба и ждет предложений.

Зимой интерес к Ньяссу проявлял клуб из чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун», но позже отказался от этой идеи.

Одил Ахмедов (33 года, полузащитник)

Бывший игрок «Краснодара» остался без контракта после четырех лет в чемпионате Китая. Там ввели новый лимит на легионеров, жестко изменили потолок зарплат и запретили рекламировать коммерческие компании в названии клубов. Теперь из страны массово уезжают иностранцы.

Несколько клубов сообщили о том, что потеряли спонсоров и прекращают существование. Это уже случилось с «Цзянсу», также проблемы у других команд. В том числе у «Шанхай Шанган», которому принадлежал Ахмедов. Из него уже уехал Халк, вернувшийся в Бразилию.

По разным данным, Ахмедовым интересуются клубы из Узбекистана, Китая и арабских стран.

Алекс Тейшейра (31 год, полузащитник)

Экс-звезда «Шахтера» Тейшейра уезжает из Китая по той же причине, что и другие звезды чемпионата. Его контракт с «Цзянсу» закончился и не был продлен из-за закрытия клуба.

Тейшейра провел в Китае пять сезонов, забил 57 голов в 119 матчах и в прошлом году впервые стал чемпионом страны. Теперь придется искать новое место работы. У бразильца уже был вариант с «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии, но ему не удалось договориться о переходе.

Тейшейра не так давно отмечал, что ему нравится в Китае как в плане футбола, так и в быту. И он даже хотел получить китайское гражданство, чтобы помочь сборной страны пробиться на ЧМ-2022 в Катар. Теперь нужно сильно упасть в зарплате, либо уезжать на заработки в другую лигу. Но пока Алекс отдыхает дома в родной Бразилии вместе с семьей.

Боян Кркич (30 лет, нападающий)

Бывший форвард «Барселоны» зимой ушел из «Монреаль Импакт»: клуб МЛС не стал продлевать с ним контракт. Испанец за два года забил 7 голов в 31 матче и им не очень был доволен тренер команды Тьерри Анри.

Кркич захотел вернуться в Европу и зимой был близок к трансферу в «Сент-Этьен», однако пока футболист так и не смог договориться с французами о контракте.

Во время отпуска Боян тренировался на снегу, так что морально вполне готов и к переезду в российский клуб.

Самир Насри (33 года, полузащитник)

Француз остался без контракта после двух лет в «Андерлехте». Бельгийский клуб не стал продлевать соглашение с экс-игроком «Арсенала» и «Манчестер Сити».

Насри отметился лишь 2 голами в 9 матчах за «Андерлехт». Полузащитник не выходил на поле с 4 октября 2019 года из-за травм. Сначала француз получил разрыв задней поверхности бедра, а позже порвал и приводящую мышцу.

Спортивный директор клуба Мишель Версхурен позже признавался, что жалеет о трансфере. Теперь травматичный футболист ждет предложений от других клубов, готовых рискнуть.

Вилфрид Бони (32 год, нападающий)

Бывший нападающий «Манчестер Сити» год назад перешел в «Аль-Иттихад» из Катара, но поиграл там только до осени. В 10 матчах ивуариец забил 5 голов, однако новый контракт ему не предложили.

Кстати, Бони прошлой зимой интересовался «Рубин», который искал форварда — до сделки тогда не дошло. Сейчас 32-летний нападающий тренируется с клубом 5-го английского дивизиона «Ньюпорт Каунтри» и ждет предложений. В частности, Бони подмигивал клубам из Франции. «У меня там много друзей, мне было бы приятно там поиграть. Надеюсь, найду команду до конца месяца», — отмечал он.

Диего Коста (32 года, нападающий)

32-летний нападающий в декабре расторг контракт с «Атлетико» по личным причинам и на данный момент тренируется в клубе своего родного города Лагарто в Бразилии.

Интерес к Косте проявляли клубы из Испании, а также «Арсенал» и «Палмейрас». Но пока испанец сидит без команды. Самое заманчивое зимнее предложение — из Саудовской Арваии от «Аль-Хилаль», который был готов платить Косте 17 миллионов евро в год. Похоже, испанец пока торгуется ради более выгодного трансфера.

А в 17 лет Диего был на просмотре в московском «Динамо», где в дубле за 10 минут забил три гола, но не подошел Юрию Семину и вернулся обратно в Европу. В России Диего вряд ли может рассчитывать на многомиллионный контракт, но зато будет шанс поблагодарить Юрия Палыча за то решение.