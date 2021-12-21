«СЭ» — о первых бразильцах в нашем чемпионате.

«Куда ты едешь?! Там же холодно и воюют!»

22 апреля 1995 года в «СЭ» на первой полосе появилась заметка: «В чемпионате России будут играть бразильцы!»

Накануне в Москву прилетел 25-летний форвард «Сан-Паулу» Марио дос Сантос Жуниор. Южноамериканца пригласил к себе нижегородский «Локомотив».

— Еще перед началом сезона я говорил о наших проблемах в атаке, — рассказывал «СЭ» главный тренер нижегородцев Валерий Овчинников. — И стартовые игры чемпионата опасения подтвердили. В трех матчах «Локомотив» забил лишь один гол. И вот появилась возможность пригласить в команду двух бразильцев.

— Двух?!

— Да. Вслед за Жуниором на днях должен прилететь полузащитник «Сан-Паулу» Луис Андре да Силва, которому 23 года.

— А вы уверены, что получите сильных игроков?

— Смотрины для того и проводятся, чтобы оценить уровень новичков. Пока имею такие данные: в проходящем чемпионате своего штата Жуниор забил семь голов в десяти матчах. Я уже сказал бразильской стороне, что если они пришлют нам «туристов», то лететь обратно тем придется за свой счет. Как бы то ни было, появление в нашем чемпионате бразильцев придаст ему интригу. Думаю, болельщики должны быть в восторге.

Через несколько дней Борман (прозвище Овчинникова) дал понять, что в целом доволен работой Жуниора на тренировках.

— Что он не «турист» — это точно. Когда Жуниор ведет мяч, чувствуется, что перед тобой бразилец и никто другой. Здорово играет головой, у него мощнейший удар с левой ноги. Типичный центральный нападающий. Рост — 185 см, боевой вес — 72 кг. Если вас интересует и размер его одежды, то могу сообщить. Низ — 44, верх — 48. Он достаточно приятный парень. С удовольствием ест наш борщ. Только не с хлебом, а с рисом.

Вскоре в Нижний Новгород приехал и второй бразилец.

— Мамы у меня нет, а папа, когда узнал о моей затее, был категорически против, — рассказывал «СЭ» Луис да Силва. — Так же, как и сестра. Они убеждали: куда ты едешь? Там же холодно и к тому же воюют! Пришлось их уговаривать.

— Российский футбол пользуется в Бразилии авторитетом?

— Причем очень большим. Пишут, что российские футболисты известны своей техникой и физической подготовкой.

— Кого из наших игроков вы знаете?

— Сейчас вспомню. Есть у вас такой вратарь. Да-са-ев. Да?

— Как долго собираетесь играть в России?

— Лет до 30.

— Может, вы и семьей здесь собираетесь обзавестись?

— Почему бы и нет? Я холост. Подруги на родине у меня не осталось. А русские девушки, на первый взгляд, бразильским не уступают.

«Локомотив» не успел заявить новичков до начала чемпионата России-1995 (бразильская сторона поздно прислала необходимые документы), и два месяца они просто тренировались с командой.

И в этот период у Овчинникова стали закрадываться сомнения — а тех ли футболистов приобрел его клуб?

— Чтобы проверить в деле Жуниора, я согласился на матч с командой третьей лиги — дзержинским «Химиком», — заметил Борман. — А бразилец через 20 минут с начала игры попросил замену — задохнулся! А тут еще и нога у него заболела. Но ведь мы покупаем игроков, чтобы они сразу выходили в основе!

— В России футболисты очень много бегают, а у нас больше играют в пас, больше индивидуальных действий, — вздыхал, в свою очередь, Жуниор. — Здесь выше физические нагрузки. И мы пока не привыкли, устаем. И еще: здесь очень жесткое поле. В Бразилии грунт помягче.

Марио дос Сантос Жуниор приветствует болельщиков. Фото Дмитрий Солнцев, —

«Бразил ьцы бьют исподтишка, толкают, когда судья не видит...»

И все-таки в конце июня «Локо» дозаявил легионеров. По словам Овчинникова, за два месяца в Нижнем Новгороде бразильцы прекрасно адаптировались и в городе, и в команде.

— Натура бразильца такова, что без игры он чахнет, — подчеркнул Борман. — Теперь оба будут выходить на поле. И у меня есть предчувствие, что нервы эта парочка соперникам потреплет.

Жуниор и да Силва дебютировали в чемпионате России 8 июля в матче с «Торпедо» (2:3). Первый вышел в стартовом составе (оценка «СЭ» — 5,5), второй заменил в начале второго тайма Коновалова (оценка «СЭ» — 6,0).

Опытный торпедовец Ширинбеков, с первых минут опекавший Жуниора, наглухо прикрыл его, выключив из игры до перерыва. Впрочем, и сами нижегородцы не слишком часто пасовали на бразильца.

А вот да Силва заставил Ширинбекова довольно грубо ошибиться в своей штрафной и хлестким ударом, к неописуемому восторгу публики, отправил мяч в сетку, подарив команде Овчинникова небольшую надежду — 1:3. Вскоре нижегородцы забили второй гол и едва не спасли встречу.

Героем мог стать Жуниор. Его вывели один на один с Пчельниковым, но бразилец метров с семи пробил мимо.

— Бразильцы — нормальные ребята. Сумели завести игру, — констатировал полузащитник «Локо» Владимир Казаков. — Во втором тайме мы уже смирились с поражением, а они добавили живинки, и команда воспряла.

— Ничего сложного в игре против Жуниора не было, — это уже комментарий Олега Ширинбекова. — Я знал, что он левша и убирает мяч под левую ногу. А играя головой, Жуниор практически ничего не сделал. Его сильные стороны? Физически он готов хорошо, на ногах прилично стоит.

А вот защитник автозаводцев Олег Корнаухов заявил, что бразильцы действуют довольно грязно.

— Не понравилась их манера игры — удары исподтишка, когда судья не видит, толчки... Хотя это их стиль. У них вообще другая жизнь, другой образ мыслей. Что же касается чисто игровых качеств, то, может быть, поле не позволяет демонстрировать все свои козыри.

«Помню, первый их матч был против «Торпедо». Один из них забил гол, но мы проиграли. И на следующий день они стали говорящими попугаями, — впоследствии вспоминал Борман. — Научили их ненормативной лексике за сутки. Я их к себе в кабинет потом позвал, позвонил их переводчику, включил громкую связь. И начал говорить сплошным матом, а переводчику сказал: «Как хочешь, так и переводи». Когда бразильцы поняли, что они говорили, у них надолго рты закрылись».

Луис Андре да Силва и Марио дос Сантос Жуниор. Фото Дмитрий Солнцев, —

«Им будет тяжело в жестоком российском футболе»

В следующем туре — в гостях с «КАМАЗом» (1:1) — бразильцы вышли в стартовом составе и сыграли довольно агрессивно.

«Черные жемчужины» из Нижнего Новгорода заворожили публику своей игрой, — писал корреспондент «СЭ». — Если встретила она бразильцев несколько настороженно, то провожала овацией».

В одном эпизоде Жуниор лихо проскочил троих защитников, но его прострел не дошел до адресатов. При этом почти после каждого столкновения форвард падал на газон и апеллировал к арбитру.

— Бразильцы произвели на меня приятное впечатление, но с их техникой и легкостью им будет тяжело адаптироваться в нашем жестком, а порой и жестоком футболе. Оба частенько были недовольны моими решениями, и в итоге в концовке я показал желтую карточку да Силве за удар после свистка, — рассказывал после матча главный арбитр встречи Юрий Вергопуло.

Овчинников встал на защиту своих «жемчужин»:

— Они играют так, как привыкли в Бразилии. И переучивать их уже поздно. Да, какие-то провокационные приемы они допускают, но соперники-то их беспардонно бьют. В каждом матче — со спины, в район ахилла...

Жуниор оправдал доверие тренера во встрече с «Текстильщиком», поставив в ней убедительную точку — 4:1. Гол получился очень красивым. После подачи углового легионер резким кивком головы вонзил мяч в дальнюю девятку. Да Силва понравился болельщикам своей готовностью выполнять черновую работу. Однажды он так рванул за мячом, который покидал поле, что не мог не вызвать аплодисменты трибун.

— Они утром мяч на ногу кладут, вечером снимают, — улыбался после финального свистка меценат «Локомотива» Омари Шарадзе. — А если серьезно, их отличие от наших ребят заключается в том, что они не работают, а играют на поле, получают от процесса удовольствие. А что еще нужно публике?

— В чемпионате России нам очень нравится «Спартак», — сказал в интервью «СЭ» Жуниор. — Как знать, если мы с да Силвой будем много забивать, может, когда-нибудь сможем туда попасть. Но, думаю, если бы к нам добавить еще троих бразильцев, мы бы и «Спартак» обыграли.

Футбольный бог, видимо, наказал бразильца за довольно смелое высказывание. В следующем туре нижегородцы попали под горячую руку ЦСКА — 0:4.

— А что говорить о Жуниоре и да Силве? Они у нас еще никогда так слабо не играли, — констатировал Овчинников.

Против московского «Спартака» (0:1) и «Спартака-Алании» (2:4) бразильцы тоже ничего не показали.

«Зачем мы их сюда выдернули? Простить себе не могу эту пакость»

После этого в сезоне-1995 южноамериканцы перестали проходить в состав железнодорожников. А в сентябре стало известно, что Жуниор и да Силва отправились на просмотр в один из китайских клубов. Однако в последний момент китайцы от бразильцев отказались, и те полетели в Ижевск, где три дня тренировались с лидером второй лиги — командой «Газовик-Газпром». После краткосрочных неудачных смотрин легионеры досрочно улетели в отпуск на родину.

— Они обязательно к нам вернутся после отдыха, — заявил тогда Овчинников. — Контракты ведь рассчитаны до 1997 года.

— Зачем вы их приглашали?

— В той ситуации, в которой мы оказались, они были необходимы для эмоционального всплеска. Зрительского, в первую очередь. Всем ясно, что появились у нас не Пеле с Гарринчей. Однако болельщики на них пошли. Сегодня же, могу сказать прямо, зритель ходит на Гецко.

Да Силва так в «Локомотив» и не вернулся. Жуниор провел еще пять неполных матчей в сезоне-1996, но так результативными действиями и не отметился.

Дальнейшая судьба двух первых бразильцев в чемпионате России неизвестна.

В 2006 году Овчинников извинился перед российским футболом за то, что привез сюда первых бразильцев.

— Приношу извинения всему российскому народу за то, что первый их сюда притащил. Простить себе не могу эту пакость. Кто-то порекомендовал, и мы их выдернули в Нижний. Суммы за них просили смехотворные. Пять тысяч долларов за трансферы Бразильской конфедерации, две тысячи клубу. Семь тысяч за двоих. Найденов по поводу наших бразильцев все шутил: «Продайте их мне в Сочи. Одену в ливреи, поставлю около дома». Но на тот момент бразильцы свое дело сделали. Встряхнули народ, зрители пошли. Не так уж плохо они играли.