Провал «Рубина»: что не так с командой Слуцкого, как спасти сезон и что ждет клуб с новым спонсором

Итоги первой части сезона для казанцев.

10-е место «Рубина» — одно из главных разочарований первой части сезона РПЛ. От команды Леонида Слуцкого, которая в прошлом чемпионате вселила оптимизм возвращением в еврокубки, многие ждали, что она продолжит держать этот уровень.

В Казани всю осень надеялись, что «Рубин» вернется на ведущие позиции. Но ожидания не оправдались: казанцы вновь заканчивают первый круг вне лидирующей группы.

Команду Слуцкого подкосили травмы, спад лидеров и «Ракув»

Леонид Слуцкий всю осень отрицал факт кризиса в команде. В «Рубине» не хотят детально обсуждать какие-то проблемы и выносить их в публичное поле. Логика понятна: менеджеры не хотят создавать панику. Тем более точно объяснить, что не так с командой, в клубе вряд ли кто-то сможет.

Хотя две главные проблемы очевидны.

Во-первых, «Рубин» накрыл вал травм. Отчасти это так себе оправдание — все команды страдают от потери игроков на определенном этапе сезона. Но для команды Слуцкого это оказалось фатальным: отсутствие Деспотовича, Кварахцелии, Самошникова — удар для состава, в котором нет глубины и равноценных замен игрокам старта. Шатов, Костюков, Зуев, Владислав Игнатьев — из-за травм у «Рубина» порой трудно было собрать даже обойму игроков. Некому забивать, некому вести игру, некому взять лидерство — это просматривалось во многих провальных матчах.

Во-вторых, все лидеры «Рубина» сдали. Это вопрос к тренерам клуба, почему в команде не единичный случай, а массовый спад в игре. Кварацхелия, который был интересен многим клубам Европы после яркого сезона, в этом чемпионате выглядит блекло. Ожидаемо и разговоров о его уходе поубавилось. Понятно, грузин разочарован, что не смог уехать летом в зарубежный клуб, но странно, что и в «Рубине» оказались не готовы к ситуации и не смогли привести его в чувство.

Хуже выглядят Оливер Абильдгор и Филип Уремович — главные футболисты в команде, отвечающие за надежность и качество игры в защите. Они в числе лидеров РПЛ по голевым ошибкам. Хван Ин Бом пока не выглядит тем игроком, который заметно выделялся в РПЛ год назад, только приехав в Россию из МЛС.

Можно отметить разве что небольшой прогресс Солтмурада Бакаева, который начал чаще забивать и выглядит чуть эффективнее, в остальном же никто не играет лучше. Это проблема, которая во многом повлияла на осенние результаты.

В клубе часто говорят об эмоциональном спаде после вылета из еврокубков. Коллектив надломило поражение дома от скромного польского «Ракува» с нереализованным пенальти в концовке. «Рубин» возвращался в еврокубки с намерениями показать себя на европейской арене. Но казанцы бездарно провели две игры в отборе и вылетели в первом же раунде. Для молодого коллектива, в котором эмоциональное состояние, командный дух, настроение играют весомую роль, такой бесславный вылет стал ударом. Это угнетенное состояние в итоге перенеслось и на чемпионат.

Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин»

«Рубин» могут спасти сборы и новые трансферы

Год назад «Рубин» уходил на зимнюю паузу на 9-м месте — в пяти очках от зоны еврокубков. Сейчас ситуация чуть сложнее — 10-е место и отставание в 8 очков. И чтобы провести сезон не хуже предыдущего, команде Слуцкого нужны результаты ещё лучше, чем яркой весной этого года. Тогда «Рубин» набрал 25 очков и превзошел «Зенит» (24), «Спартак» (22) и «Динамо» с «Сочи» (по 20 очков).

С трудом верится, что после паузы «Рубин» сможет повторить нечто подобное, но в клубе определенно есть ставка на ударные зимние сборы. Сам Слуцкий отмечал после поражения от «Крыльев Советов» в заключительном матче года, что это сильная сторона его команды — хорошие отрезки после перерыва. Чтобы спасти сезон, «Рубину» нужен чуть ли не максимальный результат в оставшихся матчах.

Вероятно, в клубе готовятся и к хорошим подписаниям. Не секрет, что «Рубин» активно работает над подписанием спартаковца Александра Ломовицкого. Вероятно, клуб попытается приобрести и качественного форварда. Деспотович подвержен травмам, Онугха и Игнатьев не выдерживают уровень ведущего нападающего, а Костюков из-за перелома голеностопа выбыл до конца сезона.

«Рубину» нужен новый форвард, при этом он должен быть россиянином, если казанцы не расстанутся с кем-то из легионеров.

В клубе против продаж игроков основного состава в зимнее трансферное окно, поэтому уход кого-то возможен только в случае сверхвыгодного предложения. Но после такого неудачного первого круга это маловероятно.

Джордже Деспотович. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Что ждет «Рубин» с новым спонсором СИБУРом?

Такой скомканный сезон «Рубина» отчасти может быть связан с ситуацией со спонсорами клуба. В сентябре ТАИФ был поглощен СИБУРом, на базе которого создают крупнейшую нефтегазовую компанию в стране. «Дочки» ТАИФа — «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» — основные спонсоры «Рубина» — теперь отошли СИБУРу, и пока до конца не понятно, как это скажется на клубе. Неопределенность и состояние неведения, в котором «Рубин» жил несколько месяцев, — тот фактор, который также мог негативно сказаться на клубе.

Председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов отмечал, что компания будет выполнять финансовые обязательства перед клубом, продолжая поддержку, которую оказывал «Рубину» ТАИФ. Накануне Конов приезжал на базу клуба с визитом: познакомиться с генеральным директором Рустемом Саймановым, посмотреть условия команды на базе, больше узнать о клубе. В сентябре Конов говорил, что планирует обсудить вопрос продления контракта о спонсорстве «Рубина». Возможно, встреча с Саймановым была связана ещё и с этим.

Ранее «Рубин» получал финансирование на год, а не на сезон. Соглашения со спонсорами о выделении средств заключались в январе и действовали до конца декабря. Поэтому сейчас в клубе ждут, когда будет заключен новый спонсорский контракт, чтобы планировать какие-то расходы, выстраивать трансферную кампанию. Конечно, в «Рубине» надеются, что финансовые условия как минимум не ухудшатся.

13 лет назад Сайманов собирал чемпионский состав «Рубина», когда в клубе были возможности, чтобы подписывать звезд уровня Милошевича, Семака и Карадениза. Сегодня бюджет клуба не столь конкурентоспособен на фоне лидеров, собрать команду для борьбы за медали практически невозможно. Поэтому в «Рубине» и относятся спокойно к последним неудачам: клуб живет по средствам, не раздувает зарплатную ведомость и не может тратить столько, сколько фавориты РПЛ.

Казанцы так и остаются командой без больших задач. Не самой стабильной и чуть ли не самой непредсказуемой в лиге. Рубиновые дважды за сезон могут обыграть «Зенит», но затем отдать шесть очков дебютанту «Нижнему Новгороду», обесценивая победы над топ-клубами. Клубу очень не хватает стабильности в игре и результатах, а для этого нужен крепкий состав, стабильный уровень финансирования, понимание, что ждет клуб в будущем.

Но вне зависимости от уровня денежных вливаний стратегически «Рубин» вряд ли откажется от своих планов: в Казани хотят находить таланты за небольшие деньги, раскрывать их и зарабатывать на продажах, чтобы хотя бы немного отойти от зависимости в спонсорских деньгах. Возможно, такой подход сможет убедить новых владельцев увеличить финансирование и позволит клубу снова стать сильным игроком на рынке.