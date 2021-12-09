Максимка и Кобзон, «пиво» в столовой, Цымбаларь обрил его наголо, он побеждал «Реал» и «Арсенал». Как Робсон играл за «Спартак»

«СЭ» вспоминает игру первого бразильца в истории «Спартака» — Робсона.

«Подумываю о переводе Робсона в защиту»

8 августа 1997-го года в «СЭ» появилась новость: на просмотр в «Спартак» прибыл 22-летний нападающий «Коринтианса» Робсон. Олег Романцев так охарактеризовал потенциального новичка: «Высокорослый форвард таранного типа, обладающий неплохой скоростью. Как и все бразильцы — техничен. Но я видел лишь видеозаписи его игр, а потому преждевременно что-либо говорить о перспективах Робсона в «Спартаке».

В итоге Робсона заявили за москвичей не только на чемпионат России, но и на Лигу чемпионов. До попадания в «Спартак» южноамериканец сменил с десяток клубов — кроме Бразилии попытал свои силы в Португалии. А затем согласился на поездку в таинственную Россию. «О вашей стране я знал очень немногое, — вспоминал Робсон. — А о футболе мог судить лишь по игре чемпионата мира 1994 года Бразилия — Россия».

Его дебют за красно-белых пришелся на один из самых неудачных матчей команды в еврокубках — против «Кошице» (1:2).

Бразилец вышел на 80-й минуте, заменив Дмитриева, и значительно освежил игру гостей в атаке.

— За 10 минут, которые Робсон провел на поле, он сделал больше, чем некоторые наши футболисты за весь матч, — заметил Романцев. — Создал два момента и дважды неплохо отработал в защите. Думаю, у него хорошие перспективы в «Спартаке».

Робсон оставил приятное впечатление и в матче чемпионата России — против «КАМАЗа» (6:2). Теперь Романцев выпустил его на весь второй тайм. Несколько раз форвард являл публике образцы истинно бразильской техники. Кроме того, темнокожий футболист показал, как здорово умеет укрывать мяч корпусом, а решения на поле принимал довольно быстро.

Вновь выйдя на замену сразу после перерыва в дерби с ЦСКА (0:0), легионер выдал два классных паса под удар партнерам, но они этими подарками не воспользовались.

Своей игрой Робсон заслужил место в стартовом составе красно-белых в ответном поединке с «Кошице» (0:0). В начале встречи именно бразилец был самым активным в составе хозяев. Финтил, заработал пару перспективных штрафных, а потом пробил из выгодной позиции головой. Но в створ не попал. Во втором тайме южноамериканец не выпадал из игры и однажды рухнул в чужой штрафной после контакта с защитником, но свисток арбитра промолчал.

Робсон получил отличную возможность открыть счет своим голам в России в поединке с «Зенитом», но выйдя один на один с Березовским, не переиграл голкипера.

Вскоре специалисты выявили проблему в действиях бразильца — неумение или нежелание играть в пас. Он нередко хотел самостоятельно решить эпизод, но мяч упорно не шел в ворота.

В 10 матчах чемпионата России в своем первом неполном сезоне за красно-белых бразилец забил всего один гол, но очень важный — в предпоследнем туре «Алании». Статистика, согласитесь, довольно скромная. После одной игры Романцев не без доли раздражения сказал: «К сожалению, Робсон не смог подобрать правильную обувь и не убедил меня в том, что он игрок основного состава...»

В золотом матче с «Ротором» (2:0) Робсон остался в запасе, что не омрачило его радости от победы. «Я на седьмом небе от счастья, — не скрывал эмоций новичок «Спартака» после финального свистка. — Ведь я первый бразилец, ставший чемпионом России!»

Романцев не спешил ставить крест на легионере. Напротив, собирался сыграть на его сильных сторонах:

— Робсон очень самобытный игрок. Наряду с хорошей скоростью и неплохими физическими данными он обладает довольно редким для бразильца качеством — умеет чисто отобрать мяч у соперника. Чтобы Робсон проявил эту способность сполна, я подумываю об одной авантюре: оттянуть его назад, в глубину поля, может быть, даже в защиту.

— Как он переносит наши холода?

— Так, как будто родился в Сибири. И на снегу играет лучше многих наших. С Робсоном мне работать легко. Трудно было с Леонидосом, поэтому я от него и отказался.

— Чем же он вас не устроил?

— Своим непомерным апломбом. Он считал себя гениальным футболистом, что далеко от истины. На этом разногласии мы, собственно, и разошлись.

Романцев понимал, что Робсону требуется определенное время для адаптации в России. Сам бразилец не скрывал, что в первый год в новой стране ему пришлось очень непросто:

— Это был самый тяжелый период за все время моего нахождения в России, — вспоминал Робсон. — Главное — я не знал ни слова по-русски и фактически был глухонемым. А невозможность полноценно общаться со своими партнерами — это очень тяжело.

Робсон. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Голевой пас на Титова в матче с «Реалом» — «У меня не получился удар»

Сезон-1998 «Спартак» начал двумя блестящими победами в Кубке УЕФА над «Аяксом» (3:1, 1:0). Робсон не попал в заявку на обе игры. На поле феерил другой форвард — Александр Ширко, забивший три гола.

— Робсон — нормальный игрок, — замечал в те дни Романцев. — И правильно он говорит: больше будут доверять — больше пользу принесу. Но не могу же я обратиться к Ширко, который забивает решающие мячи: знаешь, Робсону я больше доверяю, чем тебе. Кстати, южноамериканец ценен еще и тем, что помогает ребятам разгружаться психологически. С бразильцем можно пошутить, посмеяться. Вот недавно Цымбаларь его наголо обрил.

Черед чуть обросшего Робсона настал в начале апреля, когда в дерби с «Локомотивом» (2:0) он и сам забил, и отдал результативный пас Бузникину.

«Оригинальная игра бразильского форварда никого не оставляет равнодушным, — писал корреспондент «СЭ». — И зрители каждое его движение встречают бурей аплодисментов. Когда же бритоголовый Робсон забил «Локомотиву» второй мяч, публика взревела от восторга: с такой легкостью он ушел от бросившегося вперед Нигматуллина».

Впрочем, игра с железнодорожниками стала для Робсона в том сезоне редкой вспышкой. Следующий гол в чемпионате России легионер забил только в июле — в ворота «Черноморца» (1:0). Дальше опять затишье, и Романцев усадил южноамериканца в запас — аж на семь матчей.

До конца сезона Робсон забил еще один гол в чемпионате — в печально памятном для спартаковцев дерби с ЦСКА (1:4). По словам Романцева, бразилец только к осени 1998 года, похоже, начал понимать, чего же от него требуют на поле тренеры.

— Он неглупый парень, и я надеялся на него. Робсону было трудно, тем более что в высококлассных командах он никогда не играл. Но он ждал, терпел, работал и, мне кажется, сейчас начал — подчеркиваю — только начал понимать, чего от него требуют в «Спартаке». Робсон наконец становится командным игроком, а не игроком в команде.

Именно в 98-м Робсон вписал свое имя в историю «Спартака», на 77-й минуте своего дебютного матча в Лиге чемпионов — против «Реала» — скинув головой мяч под удар Егору Титову, который принес москвичам историческую победу в «Лужниках» — 2:1. До этого южноамериканец еще и штрафной заработал, с которого Цымбаларь своей волшебной левой ногой счет сравнял.

— Вы видели Титова, когда головой сбрасывали ему мяч? — спросили форварда после игры.

— Нет. Удар у меня не получился и вышла передача. А Титова я увидел уже в тот момент, когда он бил по воротам.

— Сегодня я отдельно поговорил с Робсоном после того, как дал установку всей команде, — раскрыл небольшой секрет Романцев. — Как ни странно, он понял меня гораздо лучше многих других и выполнил задание от и до. Робсон и напрягал оборону, и очень часто мяч у мадридцев отнимал. Это пока его лучшая игра в «Спартаке».

«Когда Робсону было грустно, он брал кулек семечек и шел к Цыле»

После первых трех туров чемпионата России-1999 Романцев предъявил своим форвардам серьезные претензии. На их счету не было ни одного гола, в «Спартаке» забивали только полузащитники. Досталось от маститого специалиста и Робсону.

— У Ширко — какое-то дикое невезение. Я ему даже сказал: «Сходи в церковь, поставь свечку», — рассказывал Олег Иванович журналистам. — Уверен, что эта полоса долго не продлится — в конце концов его должно прорвать. Уже на подходе Сергей Юран, чье появление будет большим усилением. А вот нынешнее состояние Робсона не соответствует нашему уровню — бразильцу нужно резко прибавлять. После того как он получил столько похвал, перестал отвечать требованиям команды, которая хочет чего-то добиться в Европе. Робсон был очень хорош против «Реала» и, значит, умеет играть. Возможно, это я не сумел докопаться в нем до чего-то. И пока не докопаюсь, буду терпеть его. Хочу что-то из него выжать.

Но и в игре с «Шинником» легионер не убедил. При этом бразильца нельзя было упрекнуть в нежелании бороться. В каких-то моментах он выглядел неплохо, но как только дело доходило до завершающего удара, так у Робсона возникали проблемы.

В трех следующих турах Робсон выходил только на замену и результативными действиями не отметился. А потом сел в запас на целый месяц. В атаке Романцев делал ставку на дуэт Юран — Ширко.

Преображение южноамериканца произошло лишь в августе. Сначала он был очень полезен в гостевом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Партизаном» (2:0), а затем отметился голевой передачей на Безродного в дерби с ЦСКА (3:0).

Романцев, впрочем, никаких эмоций по поводу его игры не выказывал:

— Кого-то, может, он и удивил, но только не меня. Робсон обязан так играть. Если же он будет действовать как в начале сезона, опять сядет на лавку.

Протирать лавку бразилец явно не хотел и выдал суперматч в Ростове-на-Дону: дубль и голевая передача Титову! От «СЭ» он получил восьмерку: «Показал свою лучшую игру за два года пребывания в России. Умело открывался, взаимодействовал с партнерами. Забил два гола — в первом случае подкараулив отскок, а во втором — пробив головой после навеса с углового. Сделал голевую передачу».

После своего первого гола «Ростсельмашу» Робсон тут же помчался к скамейке запасных и попал в объятия Романцева.

В том «Спартаке» он быстро стал для всех совершенно своим. К нему относились как к равному, с ним обсуждали успехи и неудачи. Как и другие, он становился объектом традиционных беззлобных шуток. Рассказывали, в то время, когда Робсон еще совсем не знал русского языка, Цымбаларь сказал ему, что яблоко — это по-русски «пиво». И бразилец в столовой на базе так и заявил: «Хочу пиво». У всего тренерского штаба во главе с Романцевым едва не отвалились челюсти, а футболисты получили массу удовольствия.

«Моим любимым местом в Тарасовке была именно столовая, — вспоминал Робсон в интервью «СЭ» в 2009 году. — Я там шутил, пел песни. Правда, когда заходил Романцев, меня со всех сторон одергивали: «Тихо! Не видишь, что Олег Иванович кушает? Не мешай». Пока Романцев ел, в столовой стояла гробовая тишина».

Любил Цымбаларь обсудить с Робсоном и перипетии многочисленных мыльных опер.

— Илюха как магнит, он всегда всех притягивал к себе, — вспоминает в своей книге Егор Титов. — Даже Робсон, не владеющий на первых порах русским языком, когда ему становилось грустно, брал кулек семечек и шел к Цыле. Сидел рядом, грыз эти семечки и наслаждался приятным обществом. Это тоже очень показательный факт: ведь бразилец тогда жил не головой, а чувствами. Он интуитивно улавливал, что Цымбаларь хороший. Илья умел сплачивать людей, он умел в нужный момент зажечь и потребовать, но при этом всегда оставался справедливым.

Робсон. Фото Александр Вильф, —

Кобзон, макака от Ширко, «связанные» ноги

А вскоре у бразильца появилось новое прозвище после Максимки (негритенка — персонажа морских рассказов Станюковича) — Кобзон.

«Почему именно Кобзон?» — спросил журналист «СЭ» Андрея Тихонова. «А вы замените первую букву в фамилии Робсона — ту, что у него на футболке: R на К, — увидите, что получится», — последовал ответ.

«В «Спартаке» я долго оставался одиночкой, месяца два-три. Ребята звали куда-то, но без переводчика Жоры я идти не желал, а у него не было свободного времени. Но уже на следующий год, когда овладел русским, на равных сидел с ребятами за столом, и мы обсуждали дела в команде. И водку, бывало, распивали, не стану скрывать. Я могу осилить две-три рюмки, но не более. Меня любили в команде за то, что поддерживал дух товарищества. Парни дарили мне остроумные подарки. Как-то на день рождения Ромащенко презентовал мне плюшевого Гуффи, друга Микки Мауса. А Саша Ширко притащил в-о-от такую большую макаку с сигарой в зубах», — вспоминал Робсон в интервью «Советскому спорту» после завершения карьеры.

«Разминочный квадрат 6х2 мы использовали до начала занятий, — пишет в своей книге Титов. — Его специфика — покатить мяч между ног водящего. По неопытности люди, когда попадают внутрь, хотят побыстрее отнять мяч. Ноги расставляют широко. Им «между» накидают авоську — народ в экстазе! Смех на всю Тарасовку. И вот что интересно: если человеку пару раз «между» просунуть, то он вроде уже и поближе к коллективу. Мы смеемся. Он улыбается. Эти улыбки и роднят. Помню, когда Робсон только появился, мы ему тут же раз семь мяч в «очко» закатили. Он потом бегал со «связанными» ногами. Мы просто умирали от хохота и Робу сразу признали. Он стал своим. Ни один праздник без него не обходился».

На трех результативных действиях в игре с «Ростсельмашем» подвиги Робсона в том сезоне не закончились. Далее последовали точный удар и два паса в Нижнем Новгороде (4:2), хет-трик в поединке с «Жемчужиной» (7:3). И, наконец, гол-красавец в дерби с «Локомотивом» Юрия Семина (3:0), победа над которым практически сделала «Спартак» чемпионом.

«Порой создается впечатление, что в важнейших матчах количество адреналина в крови бразильца увеличивается как минимум вдвое, — писал корреспондент «СЭ». — Против «Реала», «Партизана», ЦСКА и вот теперь «Локомотива» Робсон выходит с такой заряженностью на борьбу, что не заметить ее просто невозможно. При счете 1:0 легионер с близкого расстояния не смог пробить Нигматуллина — но Робсон настолько старался, что фаны простили ему этот промах. И потом об этом не пожалели».

Итого: семь голов и четыре результативные передачи в пяти матчах. Более чем достойный отрезок.

— Считаю Ширко и Робсона форвардами довольно высокого класса, — констатировал Романцев. — Когда физически и эмоционально они готовы на должном уровне, то способны доставить сопернику массу неприятностей. Ширко и Робсон проваливают матчи только тогда, когда плохо двигаются и по-настоящему не заряжены на борьбу.

«Робсон боролся за каждый мяч, а к Соболеву чуть прикоснешься — падает»

— Ни в одной команде российского первенства не видел такой хорошей пары нападающих, как я и Ширко, — заявил Робсон перед стартом нового сезона. — Мы с Александром понимаем друг друга на подсознательном уровне — с полуслова, полувзгляда, с мини-жеста. Плюс — прекрасно дополняем друг друга. Мой напарник — настоящий профессионал, обладающий фантастической нацеленностью на ворота соперника и хорошим голевым чутьем. У меня тоже есть свои достоинства.

— Но согласитесь: для лучшего дуэта форвардов вы забили слишком мало в прошлогоднем первенстве.

— Есть у меня чувство, что в этом году все будет иначе. Не зря ведь я так много забивал в межсезонье. А еще — здорово окреп с точки зрения физических кондиций. Никогда до сих пор не ощущал себя таким быстрым и сильным.

— Значит, не боитесь повторения истории годичной давности, когда, будем откровенны, провалили первую половину чемпионата?

— Нет. Теперь я чувствую, что Олег Романцев рассчитывает на меня как на игрока основного состава.

Увы, история повторилась. Робсон «раскачался» лишь к лету. Семь голов и две результативные передачи в шести матчах. Особенно ему удались дерби с «Торпедо».

В первом матче с автозаводцами бразилец забил гол, заработал пенальти и переломил ход игры, которая в первом тайме складывалась в пользу черно-белых. Во встрече второго круга и вовсе оформил хет-трик.

«Он, безусловно, лучший среди легионеров дальнего зарубежья. Более того, из спартаковцев Робсон — самый мощный и выносливый, — замечал обозреватель «СЭ». — Его рывки стали эффективными и регулярно приносят очки в копилку команды. Из 13 матчей чемпионата в стартовом составе бразилец провел 12 и лишь однажды, в игре с «Динамо», вышел во втором тайме. В атаке он незаменим и намерен по-настоящему выстрелить в предстоящей Лиге чемпионов. Не в одном матче, как когда-то с «Реалом», а во всем турнире, который, надеемся, будет для «Спартака» длиннее обычного».

Любопытна недавняя реплика Романцева, касающаяся физической готовности Робсона. В ноябре 2021 года, анализируя перепады в игре красно-белых, знаменитый тренер провел параллели между Максимкой и Соболевым.

«Чем Соболев слабее Робсона? Ничем он не слабее. По своим физическим данным он даже сильнее. Но Робсона не столкнуть — он боролся за каждый мяч, а к Соболеву чуть прикоснешься — он падает. Ну нельзя так делать! Надо биться до конца, стоять. У нас впереди были такие футболисты, как Юран. Его не сбить, стоял насмерть, все ноги в синяках были. У нас Писарев стоял в штрафной — его не сбить. Не знаю, в чем дело. Почему-то они думают, что можно судей перехитрить, соперников перехитрить. Это трудно. Их нужно переиграть».

5 июля после хет-трика спартаковского легионера в ворота «Торпедо» (4:2) «СЭ» вышел с таким заголовком на первой полосе: «По паспорту Робсон — бразилец. По игре — гражданин «Спартака».

Когда Робсон забил свой третий мяч, весь тренерский штаб чемпионов России в восторге вскочил на ноги. Дольше всех нападающему, сделавшему второй в российской карьере хет-трик, аплодировал Романцев. А заменив форварда, главный тренер обнял легионера.

«Такого Робсона я еще не видел», — сказал Романцев после матча с «Торпедо» в первом круге. На сей раз он был более сдержан в оценках.

— Робсон сыграл очень активно, и дело даже не только в трех забитых мячах. Он много помогал полузащите, успевал отрабатывать и в обороне. Будем всячески поддерживать Робсона, чтобы он не опускался ниже своего нынешнего уровня. В противном случае он, как это уже бывало, сядет на скамейку.

— Последние успехи Робсона меня не удивляют, — в свою очередь заметил Егор Титов. — Он очень много работает на тренировках, и это не могло не принести плоды — наш бразилец отличился в обоих матчах с «Торпедо», забил гол в Ростове. Благотворно повлиял на его игру и приезд двух соотечественников — Алешандре и Маркао. Видимо, они прихватили с собой из Бразилии удачу для нашего форварда.

По итогам чемпионата России 2000 года Робсон вошел в список «33 лучших» (№ 2).

«Не уверен, что Маркао отвечает самым высоким требованиям»

Вместе с Маркао Робсон произвел настоящий фурор в домашнем матче Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (4:1).

Англичане открыли счет уже на второй минуте, но «Спартак» смог выровнять игру во второй половине первого тайма. Булатов разыграл мяч с Титовым, подал его в штрафную, где в борьбе преуспел Маркао: мяч, отскочивший от головы Силвинью, лег ему на левую ногу, и через мгновение счет стал ничейным.

В начале второго тайма Титов отдал пас направо на Тчуйсе, тот навесил, и Робсон, как показалось, бил в дальний угол наверняка. Мяч полетел мимо цели, однако Маркао в прыжке переправил его в ворота — 2:1. На 77-й минуте Титов после передачи Маркао, не сближаясь с вратарем, мощным ударом не оставил ему ни малейшего шанса. А еще через пять минут Тчуйсе, едва перейдя середину поля, выдал длинный потрясающий пас на ход Робсону. Бразилец ловко обошел голкипера справа и с острого угла точно отправил мяч в дальний угол арсенальских ворот — 4:1.

— Лучшим игроком матча с «канонирами» признали Маркао, оформившего дубль. До этого бразилец дважды огорчил «Спортинг». Что с ним случилось потом, почему перестал забивать, сник? — спросили мы Титова в ноябре 2020 года.

— По комплекции, по стилю игры Маркао, наверное, можно сравнить с Ари. Техничный, умеющий прикрывать мяч корпусом, хорош на «втором этаже», с неплохой дистанционной скоростью. Сейчас сложно сказать, почему он надолго у нас не задержался. Качества-то были. Знаете, когда в «Спартаке» появился Робсон, тот сам хотел влиться в коллектив, общаться. Все время с нами сидел, хотя многого из того, что мы говорили, и не понимал. Но все равно не мыслил себя вне команды.

А Маркао, в принципе, хватало общения с тем же Робсоном, поэтому, возможно, он как-то дистанцировался от других. Может быть, и в этом кроется причина того, что он не смог раскрыть весь свой потенциал в «Спартаке». С Робсоном я, кстати, до сих пор на связи по телефону. Болельщики вспоминают его добрым словом.

— Робсон как нападающий посильнее Маркао?

— На тот момент Роба был более адаптирован к нашему чемпионату, понимал нас с полуслова. В целом они абсолютно разные нападающие. Если брать по баскетбольным меркам, то Робсон — легкий форвард, а Маркао больше тянул на центрового. Осенью 2000 года выглядел действительно очень прилично.

— Робсон отличался от Маркао, — согласился с Титовым Дмитрий Ананко. — Прибавлял с каждой тренировкой. Сделал себя сам. Каким он к нам пришел и каким в итоге стал — это небо и земля. Влился в наш коллектив. По человеческим качествам, по умению работать, терпеть к нему никогда вопросов не возникало. Такой, знаете, нетипичный бразилец. А у Маркао, видимо, проявился южноамериканский менталитет, его выступления где-то зависели от настроения. Мы понимали, что парень умеет играть в футбол, качества у него были. Но, наверное, не хватило характера.

Кстати, Романцев не спешил восторгаться игрой Маркао после победы над «канонирами».

— На какой срок заключен контракт с Маркао?

— На три года. Но пока не уверен, что он полностью отвечает самым высоким требованиям. Ему еще работать и работать.

«На поле он как «просыпается», так и «засыпает» без видимых причин»

Романцев оказался прав. В сезоне-2001 Маркао провел за красно-белых всего три неполных матча в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.

Робсон же шел по своему графику. Бразилец не мог поразить ворота соперников 14 матчей кряду. Его, как обычно, прорвало только летом. С июля по конец сентября он оформил два дубля, по разу огорчил «Ротор», «Ростсельмаш», «Торпедо» и «Динамо».

По оценкам «СЭ», бразилец вместе с Титовым и Барановым стал лучшим игроком месяца.

— Я гораздо больше верю в то, что прибавят Бесчастных и Цихмейструк, чем в то, что не сбавят Робсон и Баранов, — писал наш обозреватель. — Что касается Робсона, сейчас у бразильца пошла удачная серия, но нет никаких гарантий, что точно так же она и не закончится.

Специалисты связывали очередное преображение Кобзона с классной игрой Бесчастных — мол, бразилец увидел в нем серьезного конкурента и наконец зашевелился. А Романцев к тому моменту, похоже, перестал понимать футбольные законы, по которым живет его легионер.

— Вы не думаете, что Робсон «проснулся» благодаря возникшей конкуренции со стороны Бесчастных?

— Ничего не могу сказать по этому поводу. Робсон как «просыпается», так и «засыпает» без видимых причин.

До конца сезона южноамериканец записал в свой актив еще два гола — в чемпионате России в ворота «Торпедо» и в Лиге чемпионов в игре со «Спартой». В ноябре он уехал в отпуск на родину и оттуда в «Спартак» уже не вернулся.

— Робсон от нас уйдет, — сообщил корреспонденту «СЭ» технический директор москвичей Александр Шикунов. — Перед отпуском он сам изъявил желание сменить обстановку. А уже будучи в Бразилии, сообщил, что у него есть предложения от местных клубов. Кроме того, Робсоном интересуется итальянский «Кьево».

В итоге Робсон продолжил карьеру в Японии.

— Японский вариант — оптимальный, поскольку эта страна переживает сейчас футбольный бум в связи с предстоящим чемпионатом мира. К тому же мне предложили условия лучше, чем в «Спартаке», — так бразилец объяснил свой выбор в январе 2002 года.

— Не собираетесь после Японии вернуться в «Спартак»?

— В принципе, нет. Хотя чем черт не шутит! Уезжая в отпуск из Москвы, я и не думал, что моя судьба так круто изменится...

— В сравнении с Бразилией Россия — другой мир. Япония — тоже. Не страшно вновь так резко менять свою жизнь?

— Нет. Еду в Японию играть в футбол, а в этом деле я кое-что умею, иначе не выступал бы в Лиге чемпионов! К тому же в «Нагое» уже есть бразилец. Значит, все не так страшно.

В Японии у него ничего не получилось. За новый клуб Максимка провел всего пять игр. В августе 2003 года бразилец перешел в «Лорьян».

— Не знаю, правильный ли тогда сделал выбор, — рассуждал Робсон в 2009 году. — Но в то время остро почувствовал: мне необходимо найти что-то новое, увидеть иные горизонты. Да, со «Спартаком» я выиграл многое, но хотелось большего.

— Романцев был удивлен?

— Думаю, да. Ведь у меня оставалось еще два года контракта со «Спартаком».

За «Спартак» Робсон во всех турнирах провел 147 матчей, забил 41 гол и отдал 24 результативные передачи.