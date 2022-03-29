Титов в «Баварии», Измайлов и Цымбаларь в «Арсенале», Сычев в «Милане». Все было близко?

«СЭ» — о несостоявшихся трансферах ведущих российских футболистов в топовые европейские клубы.

Титов и «Бавария»: «А смогу ли я посмотреть в глаза Олегу Иванычу?»

В своей книге «Спартак» — наше все" (опубликована в 2016 году) лучший футболист России-1998, бывший капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов рассказал свою версию, почему он не перешел в «Баварию» в начале нулевых.

«Все по-настоящему серьезное ждало меня за рубежом. Но я находился в числе неприкасаемых, то есть тех, кого Олег Иванович продавать не собирался ни при каком раскладе. Все многочисленные предложения о продаже Титова (говорят, их были десятки, одно другого краше: «Реал», «Бавария», «Арсенал», «Аякс», «Интер»...) поступали руководству. Факсы выкидывались, звонки замалчивались.

Признаться, я сейчас удивляюсь, как при тех диких методах работы «Бавария» смогла так далеко продвинуться в переговорах. Здесь, наверное, нужно сказать спасибо Игорю Шалимову и Диме Аленичеву, которые делали многое для того, чтобы я уехал за границу и стал на Западе звездой. Шаля поспособствовал тому, чтобы моими делами, точно так же, как и делами Аленя, занимался знаменитый итальянский агент Бранкини. В 2000 году в отпуске мы с Вероникой и Парфешей летали на несколько дней в Милан — с Андреем Шевченко повидались, по бутикам прошвырнулись, и, самое важное, я встретился с Бранкини. Несколько часов длился наш разговор. Джованни мне все разложил по полочкам.

Несколько месяцев спустя, когда в рядах сборной я находился на базе в Тарасовке, Димка Аленичев разыскал меня на улице и позвал в номер: пойдем, сейчас тебе Бранкини будет звонить. Действительно, почти тут же раздался звонок. Дима взял на себя роль переводчика и посредника в переговорах. Суть была в том, что Бранкини посчитал: час для отъезда пробил, и намеревался обговорить со мной финансовые условия. Когда Алень мне перевел: «Тебя устроит оклад в пределах одного миллиона пятисот тысяч долларов в год?», я, изумившись, естественно, согласно кивнул. В «Спартаке» я тогда получал в десятки раз меньше.

Егор Титов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Итальянец достаточно быстро достиг договоренности по всем вопросам с боссами «Баварии». Немцы официально предложили «Спартаку» 18 миллионов долларов. Наши подняли сумму до 22 миллионов. Немцы согласились. Но спартаковским руководителям и этого показалось мало, в ход пошли совершенно запредельные цифры. Педантичных немцев такое «странное» отношение русских смутило, и они предпочли без особых проблем взять у «Байера» Баллака.

Помню тот день, когда руководство «Баварии» должно было вылететь в Москву. Бранкини намеревался примчаться следом из Италии. Нужна была лишь отмашка от «Спартака», но ее все не было.

Думал, вот сейчас мне скажут: «Егор, пулей приезжай в офис». Через несколько дней надежда иссякла, и я приложил немало сил к тому, чтобы у меня в душе не поселилось разрушительное чувство разочарования. Было нелегко. Свой шанс перебраться в другое измерение я упустил. Вернее сказать, не получил его вовсе.

Единственное, что можно было сделать, — по примеру Димы Аленичева напрямую договориться с заграничным клубом и поставить Романцева перед фактом: я уезжаю, и вы меня не удержите! Но я был на это не способен. Олег Иванович с 18 лет в меня душу вкладывал, делал на меня ставку, и больше всего на свете я боялся его подвести. Я несколько раз представлял себе, как приду к нему и скажу: «Хочу уехать». Тут же задавал себе вопрос: а смогу ли я посмотреть Иванычу в глаза? На этом тема о загранице исчерпывалась.

В том же 2016 году героем рубрики «СЭ» «Разговор по пятницам» стал бывший пресс-атташе «Спартака» Алексей Зинин, который заметил, что Титов мог оказаться не только в «Баварии», но и в «Милане».

— Самый тучный контракт ему «Бавария» предлагала?

— У Титова был общий агент с Роналдо — итальянец Бранкини. Аленичев их познакомил. Бранкини говорил Егору: «В твои российские дела не лезу, а в Европе пробью классный контракт и хороший клуб». Позже, когда я ездил в «Милан» на стажировку, узнал, что итальянцы Титова очень хотели. Вели года полтора — шел в их списках под первым номером.

— Кого взяли вместо него?

— Руя Кошту. По стечению обстоятельств. Кошта был в шорт-листе под четвертым номером, но у президента «Фиорентины» возникли финансовые сложности. Его друг Берлускони решил помочь — и купить Кошту. Я тогда еще не работал в «Спартаке», но ситуацию знаю с трех сторон. От «Баварии» в клуб пришла официальная бумага с предложением. «Спартак» ответил: не устраивает. Выставил другую цифру. «Бавария» согласилась, прислала факс!

— Так в чем дело?

— «Спартак» какое-то время не выходил на связь, потом запросил новую сумму — больше прежней. Это повторялось несколько раз.

— Когда сорвалось?

— «Спартак» так себя вел, что «Бавария» передала Бранкини: мы сделали все возможное. На этом финиш, переходим к запасному варианту. Купили Баллака из «Байера» за 7 миллионов. За Егора готовы были заплатить то ли 25, то ли 30.

Вилли Саньоль и Егор Титов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Однако бывший вице-президент «Спартака» Григорий Есауленко в интервью «Спорту день за днем» и PROsport в 2011 году подчеркнул: никакой конкретики от «Баварии» в отношении Титова не было.

— Когда у Егора Титова интересовались, почему он не уехал за границу, он отвечал: «Спросите у Есауленко». Спрашиваем.

— В девяносто... В каком году мы играли с «Лидсом»? Это девяносто шестой год, по-моему.

— Девяносто девятый.

— Нам перенесли матч в Болгарию, 2:1 выиграли. Тогда Ширко еще раза четыре один в один выходил. Вот в тот момент от «Лидса» было реальное предложение за Титова — 20 миллионов фунтов.

— Что ж вы его не продали?

— Не было кандидатуры на замену. Когда я сказал об этом Олегу Ивановичу, он ответил: «А кем мы будем играть? Титову пока нет замены. Подыщем — тогда будем на эту тему говорить». Вот и все. Это было единственное предложение насчет Титова.

— «Бавария» и 22 миллиона долларов — нет?

— Ничего никто не предлагал больше. Это все выдумки. Случай с Титовым — единственный, когда Романцев удержал игрока от перехода. В то время мы не могли дать лучшим игрокам то, что они могут заработать в Европе. Поэтому спокойно отпускали.

Олег Романцев и Егор Титов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

А что же Романцев? Олег Иванович подтвердил слова Титова о том, что игрок к нему лично не приходил с просьбой отпустить в «Баварию». Вот отрывок из интервью бывшего тренера «Спартака» и сборной России, которое он дал программе «Мама знает все» (проект РФС).

- С Егором был такой случай: его приглашала «Бавария». Ко мне приходят ее представители и говорят, что так и так, мы хотим вашего центрального нападающего, полузащитника, нам такой игрок очень нужен. Я отвечаю: «Только в одном случае. Сначала вы переговорите с Егором. Он придет ко мне — и тогда буду разговаривать с вами». Больше они ко мне не приходили, потому что, как я понял, Егор не дал им добро. Я слышал несколько таких же случаев от моих помощников, у меня тогда были помощниками Шикунов, Есауленко, Ярцев Георгий Александрович. Они тоже иногда занимались селекцией, говорили, что к Егору опять подъезжают, звонят. Ответ был один и тот же: «Придет Егор, скажет: «Я хочу» — мы пожимаем руки и остаемся добрыми друзьями».

Это, опять же, большой комплимент родителям Егора. Он не хотел от нас уходить, не хотел уезжать из страны. Меня часто спрашивают, заиграл бы он в «Баварии», — твердо верю: 100 процентов заиграл бы и был бы ведущим игроком. Потерял ли что-то? Наверное, все-таки потерял в имидже, потому что футбол России не очень популярен на Западе, а «Бавария» была и долго будет на виду. В этом плане мне, конечно, жаль. Но я не мог вызвать Егора и сказать: «Поезжай, друг мой, в «Баварию». Это его выбор, он очень любит свою семью и свою страну.

Измайлов и «Арсенал»: «Марат был сильнее Аршавина»

Накануне чемпионата мира в Японии атакующий полузащитник «Локомотива» Марат Измайлов мог оказаться в лондонском «Арсенале». Вот что рассказывал агент Константин Сарсания в интервью обозревателю «СЭ» Александру Львову в 2015 году.

— Перед чемпионатом мира 2002 года мне позвонил Арсен Венгер и сказал, что ему интересен Марат Измайлов. Я сообщил об этом тогдашнему президенту «Локомотива» Валерию Филатову, с которым мы тут же вылетели в Лондон. И в аэропорту Хитроу неожиданно встречаем Юрия Семина с агентом Паулу Барбозой. Оказалось, что они прибыли в Англию по тому же вопросу. На встрече с нашей делегацией Венгер назвал цену, которую «Арсенал» готов был заплатить за Измайлова. Причем вполне достойную. Но решив задрать ее, Барбоза вдруг заявил, что миланский «Интер» может дать за Марата больше. «Что ж, я собираюсь на чемпионат мира в качестве комментатора, где еще раз посмотрю вашего парня. А потом скажу, будем ли мы готовы столько заплатить, сколько за него готовы выложить итальянцы», — ответил Венгер. После возвращения из Японии разговор с Арсеном был коротким: «Извини, Костя, но эта тема закрыта». Так был упущен момент, который, возможно, мог бы повернуть карьеру Измайлова по-другому.

Марат Измайлов в матче против «Арсенала». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Корреспондент «СЭ» позвонил в Лиссабон, чтобы узнать мнение Паулу Барбозы о том сорвавшемся трансфере.

— Да, такая ситуация действительно была, — подтвердил агент Измайлова. — Мы вместе с Юрием Семиным и Валерием Филатовым в Лондоне встретились с Арсеном Венгером. Решался вопрос о переходе Марата в «Арсенал». Состоялся долгий разговор. Англичане готовы были заплатить «Локомотиву» очень хорошие деньги. Поверьте, очень большую сумму. Но не достигли договоренности...

— Почему?

— Мне сложно сказать. Не получилось... Ну как вам лучше объяснить. Так сложилось.

- По словам Сарсании, вы тогда заявили, что «Интер» может предложить за Измайлова больше, и переговоры в итоге свернулись.

— Нет. Это не так. «Интера» там не было. Я не говорил о том, что миланцы предлагают больше. Мы, кстати, впоследствии еще несколько раз встречались с Венгером, и у него сохранялся интерес к Марату. Помню, на чемпионате Европы-2004 разговаривали с Арсеном. И он сильно жалел, что в свое время не смог подписать Измайлова. Он всегда тепло относился к этому полузащитнику. Жаль, конечно, что Марат так и не уехал в Англию. Для него «Арсенал» был просто идеальным вариантом!

— Кто еще звал Измайлова?

— «Эвертон». Была еще «Валенсия», но это гораздо позже. Считаю, в целом у Марата удалась карьера в Португалии. Для меня он один из самых больших талантов, с которыми я когда-либо работал и общался. Профессионал до мозга костей! Он жил только для футбола. Думал об этой игре 24 часа в сутки. Да, не стал европейской звездой, но не из-за своих игровых качеств.

- А из-за чего?

— Просто не попал в нужный клуб. Хотя в Португалии у него была очень хорошая пресса. Его сравнивали с Иньестой.

— По уровню таланта Измайлов сопоставим с Аршавиным?

— Конечно же, нет. Марат гораздо сильнее Аршавина. Я его однозначно поставлю выше. Здесь для меня даже двух мнений быть не может!

— Марат был уже одной ногой в «Арсенале», — подтвердил «СЭ» главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. — Помню, я и президент клуба Валерий Филатов сидели в кабинете Арсена Венгера. Обсуждали трансфер. Арсен уже видел его в своих схемах. Но все-таки решил немного повременить с приобретением Марата. Да и мы в целом приняли общее решение: вернуться к этому вопросу после чемпионата мира-2002. Венгер хотел еще немного посмотреть на Измайлова в деле, а потом уже забрать к себе. Вот это и есть настоящий профессиональный подход в селекции. Так и должно быть! Тренеру нужно изучить своего потенциального подопечного до мельчайших подробностей, узнать все нюансы. Это у нас порой тебе могут привезти футболиста, которого ты впервые видишь, и сказать: иди, работай с ним... На Западе, в больших клубах, такое не прокатывает. Там риск покупки ненужного человека минимизирован. Я этот урок от Венгера усвоил тогда на всю жизнь.

— Получилось бы у Измайлова в Англии?

— Марат в целом подходил под стиль игры «Арсенала». Венгер очень любил футболистов, которые здорово обращались с мячом, техничных исполнителей. На тот момент Измайлов не уступал в этих компонентах игрокам лондонского клуба. Но кто знает, как бы все в итоге сложилось. Сравнение с Аршавиным? У каждого свои козыри. Андрей более скоростной, Марат более техничный.

Дмитрий Сычев в матче против сборной Бельгии. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сычев и «Милан»: «И тут приехали посредники...»

После возвращения сборной России из Японии в 2002 году в нашей стране началась настоящая сычевомания. Спартаковский клуб и пресс-служба были завалены просьбами журналистов об интервью с игроком и бесчисленными письмами от поклонников и поклонниц его таланта. В интернете открылись сразу два персональных сайта новоиспеченного героя. А в кратковременном отпуске, который Сычев провел в Сибири у родителей, он был удостоен приема у губернатора Омской области. В это время в Москве поползли слухи об интересе к форварду со стороны «Интера», «Пармы», «Севильи», «Баварии»...

В июле итальянские СМИ написали, что «русский Оуэн», как окрестили Сычева местные газеты, в одном шаге от перехода в «Милан». По имевшейся информации, вице-президент россонери Адриано Галлиани якобы обмолвился в узком кругу доверенных лиц, что его клуб получил при помощи известного итальянского агента ФИФА, который находился в дни чемпионата мира в Японии, приоритетное право на покупку юного форварда сборной России в январе 2003 года.

Итальянские журналисты не преминули втянуть в дискуссию о будущем Сычева Андрея Шевченко, который высказал следующее мнение: «Мне кажется, Сычеву не стоит торопиться с отъездом. Наверное, ему следует подождать еще год, а то и два, чтобы набраться опыта в своем нынешнем клубе. Огромное давление на игроков в ведущих европейских чемпионатах может оказаться непосильным для такого молодого парня. Перед тем как забрать меня из киевского «Динамо», «Милан» присматривался ко мне два года».

«Московский «Спартак» хочет за Сычева 10 миллионов евро, а «Милан» готов заплатить не больше восьми». Под таким заголовком газета Tuttosport опубликовала довольно большую заметку о том, что президент «Спартака» Андрей Червиченко и руководство «Милана» ведут переговоры в Италии. Аналогичную информацию, причем с теми же цифрами, поместили Corriere della Sera и Corriere dello Sport. В итоге итальянцы взяли паузу в решении этого трансферного вопроса, а Червиченко довольно пространно ответил журналистам на вопрос о будущем молодого форварда:

— Конечно, можно говорить о том, что дыма без огня не бывает. Но есть и такое древнее римское изречение: «Чего нет на бумаге, того не существует на свете». От разговоров до дела, как правило, очень длинная дорога. Да, во время чемпионата мира мы получили информацию о заинтересованности некоторых клубов в приобретении Сычева. Однако я полагаю, что ажиотаж в подобных случаях в большей степени создают агенты, которые хотят заработать на продаже игрока. Увидели способного парня в России — и спешат сосватать его в какой-либо западный клуб. Если быть конкретнее, то у Сычева контракт со «Спартаком» до 2006 года. А следить за его выступлением, естественно, никому не запрещается.

— Пока мы никуда этого игрока отпускать не намерены, — это уже слова Романцева. — Он нужен «Спартаку», поэтому ближайшие два-три года будет выступать за него.

— Бытует мнение, что пару лет назад надо было продавать за границу Титова, у которого была масса заманчивых предложений, да и сам он вроде был не прочь уехать. Почему вы этого не сделали?

— Если бы Егор пришел ко мне и попросил его отпустить, разве я бы этого не сделал? Ведь никто же не препятствовал отъезду Аленичева в «Рому». Но Титов не приходит, не просит — стало быть, хочет играть именно за «Спартак». Кроме того, у него длительный контракт с клубом.

Дмитрий Сычев. Григорий Филиппов, Фото —

Сычев остался в «Спартаке», однако вскоре покинул московский клуб со скандалом.

16 августа он провел свой последний матч за красно-белых. Против «Алании» Дмитрий отыграл первый тайм, а в перерыве был заменен на Данишевского.

Через несколько дней появилась новость, повергшая болельщиков народной команды в шок. Сычев подал заявление об уходе из «Спартака». А клуб принял решение его дисквалифицировать.

— В пятницу, 16 августа, Сычев заявил, что хочет покинуть «Спартак». А в воскресенье он собрал вещи и покинул расположение нашей базы в Тарасовке, — заявил Червиченко в интервью «СЭ».

У Сычева и руководства клуба возникли серьезные разногласия по личным условиям контракта. Стороны так и не смогли договориться. В итоге 4 сентября на заседании КДК было решено дисквалифицировать футболиста на четыре месяца с момента оглашения вердикта, по истечении которых он получал право продолжить карьеру.

Он был одной ногой в киевском «Динамо», однако перешел в «Марсель». Во Франции по большому счету форвард не смог себя проявить и вскоре вернулся в Россию — в «Локомотив».

«То, что «Спартак» не в полной мере или вообще не контролирует действия Сычева и его окружения, стало понятно в тот период, когда итальянские газеты начали активно сватать футболиста в «Милан», — писал корреспондент «СЭ» в августе 2002 года. — Выяснилось, что поначалу миланцы и москвичи пытались вести переговоры без посредников. Однако затем отец Сычева и кто-то еще по своей инициативе летали в Милан, где побывали в клубном офисе команды. Близкие к руководству «Милана» люди уверяли меня, что клубу этот факт не очень понравился, потому что он рассчитывал заключить сделку напрямую со «Спартаком», как в свое время делал это с киевским «Динамо» в случае с Шевченко и Каладзе. Переход Сычева в «Милан» не состоялся, думается, по каким-то другим причинам, но факт остается фактом: люди, контролирующие молодого игрока, не хотят оставаться статистами».

Илья Цымбаларь. Дмитрий Солнцев, Фото —

Цымбаларь и «Арсенал»: «Венгер сказал — головой плохо играешь. Ответил — по-другому не умею»

В 1996 году в разгар чемпионата Европы в Англию приехал Дино Дзофф, работавший тогда в «Лацио». Целью визита прославленного в прошлом вратаря была покупка Ильи Цымбаларя. Дзофф разыскал полузащитника и предложил великолепные условия контракта. А в ответ услышал, что Илья с удовольствием готов продолжить карьеру в «Лацио». Но с одним условием: с ним на Апеннины должен отправиться его друг Юрий Никифоров. «Без Юры не поеду», — категорично сказал хавбек сборной России. «Что?! — изумился Дзофф. — Помилуйте, я ведь вас не в хоккейную команду приглашаю — в футбольную. Здесь пятерками не играют». После чего развернулся и уехал. Навсегда. «Лацио» в итоге купил Павла Недведа.

Кстати, условие Цымбаларя, так шокировавшее Дзоффа, был готов выполнить в том же 1996-м «Нант». Воодушевленные выступлением лидеров «Спартака» в еврокубках французы проявляли огромный интерес и к Цымбаларю, и к Никифорову. При этом полузащитник, по словам спортивного директора «Нанта» Робера Будзински, должен был заменить перешедшего в марсельский «Олимпик» Педроса. И вновь ничего не получилось. «Выяснилось, что за Цымбаларя и Никифорова просят просто-таки немыслимые деньги, — сказал тогда Будзински в интервью «СЭ». — У них были странные посредники, и неясно, какой «навар» они хотели получить. Их цена? 45 миллионов франков (около 9 миллионов долларов)».

В 2003 году Цымбаларь дал интервью обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову, в котором рассказал, почему на самом деле не уехал в Европу.

— Якобы я отказался переходить в «Лацио» без Никифорова? Это бред. Сейчас расскажу, как все было. Отвечаю Дзоффу «да» и отправляю к спартаковскому начальству решать трансферные вопросы. Тогда чемпионат Европы только закончился, дали нам неделю отпуска. Я уехал в Одессу. Приезжаю неделю спустя — тишина. Ни слова, ни полслова. И никого я за Никифорова не просил! Тем более что у него было прекрасное предложение из «Перуджи». Она, к слову, нас двоих хотела купить. Потом пошли анекдоты — Цымбаларь, дескать, без Никифорова отказался в «Лацио» уезжать... И нет у меня обиды на судьбу, что кто-то уехал и заработал, а я остался здесь. И зависти к ребятам тоже нет. Только радовался за них.

— А бывало, что вы по игре не подходили «покупателям»?

— Весной 1997-го отправился на просмотр в «Арсенал». Поездка в Лондон особо не афишировалась. Пробыл там три дня, но Венгера не устроил. Сказал — головой слабо играю. По-другому не умею, отвечаю. На том и расстались.

— Расстроились?