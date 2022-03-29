«Были слухи, что его застрелили, чтобы забрать деньги». Печальная история чемпиона СССР Виктора Янушевского

Он играл за ЦСКА и сборную страны, но ушел из жизни в 32 года.

Чемпионат СССР по футболу 1991 года оказался последним в истории Союзного государства, а победителем того турнира стал ЦСКА. Команда Павла Садырина могла повторить свой успех уже в первенстве России, но состав армейцев покинули многие лидеры.

Дмитрий Кузнецов, Игорь Корнеев и Дмитрий Галямин перебрались в Испанию. Валерий Брошин принял предложение из Финляндии, Владимир Татарчук переехал в Чехию. Виктор Янушевский — опытный защитник, поигравший в минском «Динамо» и сборной СССР — отправился в Германию.

Там жизнь двукратного чемпиона страны остановилась, причем при загадочных обстоятельствах.

Опекал Марадону , «косил» от армии

Начало карьеры у Янушевского получилось ярким. В 18 лет он закрепился в основе минского «Динамо» и стал чемпионом Европы среди юношей. Через год, в 1979-м, юношеская сборная СССР добралась до финала мирового первенства, где уступила ровесникам из Аргентины (1:3). В том матче Янушевский противостоял Диего Марадоне, который уже имел опыт выступлений за первую сборную.

Интерес к Виктору проявлял ЦСКА. Армейцы тогда действовали прямолинейно, призывая нужных игроков на военную службу. Против приказа Министерства обороны СССР практически не было оружия. Но минскому «Динамо» все-таки удалось сохранить Янушевского — постарался начальник команды Леонид Гарай. «Валентина Платоновна (мать Янушевского. — Прим. «СЭ») сообщила, что Виктор прилетает вместе со сборной в аэропорт Шереметьево-2, а потом сразу отправится в распоряжение ЦСКА», — вспоминал Гарай.

По спасению Янушевского от перехода в ЦСКА развернулась целая операция. В Москву отправились Гарай, мать Виктора, его друг Михаил Дубицкий, представитель «Динамо» и заместитель председателя Белсовета. Такой внушительной делегации удалось убедить Янушевского, который уже был готов перейти в армейский клуб.

Виктора буквально выкрали из-под носа ЦСКА. За Янушевским началась охота: его объявили дезертиром и уклонистом, а возле дома, где жили родители футболиста, дежурили военные. Спрятали Виктора в госпитале МВД — лежал он там под чужой фамилией. По словам Гарая, судьбу Янушевского решали «высокопоставленные люди». В итоге Виктор просто оказался негоден к службе в армии и вопрос сошел на нет.

Переход в ЦСКА и переезд в Европу

Вместе с минским «Динамо» Янушевский взял золото и бронзу чемпионатов СССР (сезоны 1982 и 1983 годов). Кроме того, в 1987 году минчане вышли в финал Кубка страны, но уступили там в серии пенальти киевскому «Динамо». Дважды Виктор попадал в «Список 33» лучших игроков страны, а также провел несколько матчей за сборную СССР.

Вплоть до 1988 года Виктор был основным игроком минского «Динамо». Покинуть клуб Янушевскому пришлось не по своей воле: его отчислил из состава Эдуард Малофеев, который спустя пять лет вернулся на пост главного тренера минчан. «Малофеев стал другим — каким-то подозрительным, что ли», — рассказывала Валентина, жена футболиста.

Официальной версией ухода Янушевского стало «омоложение команды», ведь Виктор приближался к 30-летней отметке. Вместе с ним из «Динамо» отчислили и Георгия Кондратьева — одного из лучших нападающих страны 1980-х годов. Поговаривали также, что они якобы сдали матч и неоднократно нарушали дисциплину.

В 1989 году судьба все-таки привела Янушевского в ЦСКА. Знакомые помогли Виктору попасть в клуб, который тогда выступал в первой лиге. У армейцев был неплохой состав, но ему не хватало опыта. В новой команде Янушевский стал самым старшим, за что получил прозвище Дед. Играл он не так часто (22 из 42 матчей), но все же помог армейскому клубу по итогам сезона вернуться в высшую лигу.

Через год Янушевский одним из первых советских футболистов отправился за границу. Его выбор пал на скромный «Олдершот», представлявший четвертый дивизион Англии. Однако там Виктор не прижился и спустя несколько месяцев вернулся в ЦСКА. Вместе с армейцами он выиграл последний чемпионат СССР, после чего отправился в Германию.

Оттуда Янушевский уже не вернулся.

Виктор Янушевский (слева). fanpictures.ru

Как умер Виктор Янушевский

Новым клубом Янушевского стала берлинская «Теннис-Боруссия» — по сути, полупрофессиональная команда (пятый дивизион Германии). Там Виктор провел 11 матчей и забил один мяч. Гол пришелся на последнюю игру сезона, а спустя месяц стало известно, что Янушевский скончался. При этом информация о причине смерти сильно разнится.

Нашли Виктора в номере отеля, где он жил. Семья футболиста тогда была в Минске. По документам Янушевский умер из-за остановки сердца. Также ходили слухи, что у Виктора мог оторваться тромб после тренировки.

Но самая мистическая версия — самоубийство. Об этом говорили бывшие одноклубники и друзья Янушевского. По их словам, Виктор долгое время находился в депрессии из-за футбольных проблем. «Женам что нужно? Чтобы достаток был в семье, — заявил экс-игрок ЦСКА Михаил Колесников. — А как только ты заканчиваешь играть и прежние деньги в дом приносить перестаешь... Видимо, Витя и не выдержал — говорят, повесился в ванной».

«Думаю, его жена пилить начала. Была общая неустроенность: команда вылетела, денег мало, а в Россию возвращаться не хочется», — рассказал «СЭ» Анатолий Коробочка, который играл в ЦСКА и завершал карьеру в немецких клубах. Именно он помогал на первых порах Янушевскому в Германии.

Недавно Валентина, бывшая супруга Виктора Янушевского, дала интервью изданию Sport24. Там она рассказала свою версию случившегося. «До меня вообще доходили слухи, что его застрелили, чтобы забрать деньги. Но я говорю как есть: Виктор, видимо, очень сильно переживал, и его сердце просто не выдержало», — заявила она.

Виктору Янушевскому было 32 года. У него осталось две дочери — Яна и Светлана, обе профессионально занимались спортом (спортивной гимнастикой). «Я ими очень горжусь, — призналась Валентина. — И Виктор тоже бы гордился...»