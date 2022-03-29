«Были слухи, что его застрелили, чтобы забрать деньги». Печальная история чемпиона СССР Виктора Янушевского
Чемпионат СССР по футболу 1991 года оказался последним в истории Союзного государства, а победителем того турнира стал ЦСКА. Команда Павла Садырина могла повторить свой успех уже в первенстве России, но состав армейцев покинули многие лидеры.
Дмитрий Кузнецов, Игорь Корнеев и Дмитрий Галямин перебрались в Испанию. Валерий Брошин принял предложение из Финляндии, Владимир Татарчук переехал в Чехию. Виктор Янушевский — опытный защитник, поигравший в минском «Динамо» и сборной СССР — отправился в Германию.
Там жизнь двукратного чемпиона страны остановилась, причем при загадочных обстоятельствах.
Опекал Марадону, «косил» от армии
Начало карьеры у Янушевского получилось ярким. В 18 лет он закрепился в основе минского «Динамо» и стал чемпионом Европы среди юношей. Через год, в 1979-м, юношеская сборная СССР добралась до финала мирового первенства, где уступила ровесникам из Аргентины (1:3). В том матче Янушевский противостоял Диего Марадоне, который уже имел опыт выступлений за первую сборную.
Интерес к Виктору проявлял ЦСКА. Армейцы тогда действовали прямолинейно, призывая нужных игроков на военную службу. Против приказа Министерства обороны СССР практически не было оружия. Но минскому «Динамо» все-таки удалось сохранить Янушевского — постарался начальник команды Леонид Гарай. «Валентина Платоновна (мать Янушевского. — Прим. «СЭ») сообщила, что Виктор прилетает вместе со сборной в аэропорт Шереметьево-2, а потом сразу отправится в распоряжение ЦСКА», — вспоминал Гарай.
По спасению Янушевского от перехода в ЦСКА развернулась целая операция. В Москву отправились Гарай, мать Виктора, его друг Михаил Дубицкий, представитель «Динамо» и заместитель председателя Белсовета. Такой внушительной делегации удалось убедить Янушевского, который уже был готов перейти в армейский клуб.
Виктора буквально выкрали из-под носа ЦСКА. За Янушевским началась охота: его объявили дезертиром и уклонистом, а возле дома, где жили родители футболиста, дежурили военные. Спрятали Виктора в госпитале МВД — лежал он там под чужой фамилией. По словам Гарая, судьбу Янушевского решали «высокопоставленные люди». В итоге Виктор просто оказался негоден к службе в армии и вопрос сошел на нет.
Переход в ЦСКА и переезд в Европу
Вместе с минским «Динамо» Янушевский взял золото и бронзу чемпионатов СССР (сезоны 1982 и 1983 годов). Кроме того, в 1987 году минчане вышли в финал Кубка страны, но уступили там в серии пенальти киевскому «Динамо». Дважды Виктор попадал в «Список 33» лучших игроков страны, а также провел несколько матчей за сборную СССР.
Вплоть до 1988 года Виктор был основным игроком минского «Динамо». Покинуть клуб Янушевскому пришлось не по своей воле: его отчислил из состава Эдуард Малофеев, который спустя пять лет вернулся на пост главного тренера минчан. «Малофеев стал другим — каким-то подозрительным, что ли», — рассказывала Валентина, жена футболиста.
Официальной версией ухода Янушевского стало «омоложение команды», ведь Виктор приближался к 30-летней отметке. Вместе с ним из «Динамо» отчислили и Георгия Кондратьева — одного из лучших нападающих страны 1980-х годов. Поговаривали также, что они якобы сдали матч и неоднократно нарушали дисциплину.
В 1989 году судьба все-таки привела Янушевского в ЦСКА. Знакомые помогли Виктору попасть в клуб, который тогда выступал в первой лиге. У армейцев был неплохой состав, но ему не хватало опыта. В новой команде Янушевский стал самым старшим, за что получил прозвище Дед. Играл он не так часто (22 из 42 матчей), но все же помог армейскому клубу по итогам сезона вернуться в высшую лигу.
Через год Янушевский одним из первых советских футболистов отправился за границу. Его выбор пал на скромный «Олдершот», представлявший четвертый дивизион Англии. Однако там Виктор не прижился и спустя несколько месяцев вернулся в ЦСКА. Вместе с армейцами он выиграл последний чемпионат СССР, после чего отправился в Германию.
Оттуда Янушевский уже не вернулся.
Как умер Виктор Янушевский
Новым клубом Янушевского стала берлинская «Теннис-Боруссия» — по сути, полупрофессиональная команда (пятый дивизион Германии). Там Виктор провел 11 матчей и забил один мяч. Гол пришелся на последнюю игру сезона, а спустя месяц стало известно, что Янушевский скончался. При этом информация о причине смерти сильно разнится.
Нашли Виктора в номере отеля, где он жил. Семья футболиста тогда была в Минске. По документам Янушевский умер из-за остановки сердца. Также ходили слухи, что у Виктора мог оторваться тромб после тренировки.
Но самая мистическая версия — самоубийство. Об этом говорили бывшие одноклубники и друзья Янушевского. По их словам, Виктор долгое время находился в депрессии из-за футбольных проблем. «Женам что нужно? Чтобы достаток был в семье, — заявил экс-игрок ЦСКА Михаил Колесников. — А как только ты заканчиваешь играть и прежние деньги в дом приносить перестаешь... Видимо, Витя и не выдержал — говорят, повесился в ванной».
«Думаю, его жена пилить начала. Была общая неустроенность: команда вылетела, денег мало, а в Россию возвращаться не хочется», — рассказал «СЭ» Анатолий Коробочка, который играл в ЦСКА и завершал карьеру в немецких клубах. Именно он помогал на первых порах Янушевскому в Германии.
Недавно Валентина, бывшая супруга Виктора Янушевского, дала интервью изданию Sport24. Там она рассказала свою версию случившегося. «До меня вообще доходили слухи, что его застрелили, чтобы забрать деньги. Но я говорю как есть: Виктор, видимо, очень сильно переживал, и его сердце просто не выдержало», — заявила она.
Виктору Янушевскому было 32 года. У него осталось две дочери — Яна и Светлана, обе профессионально занимались спортом (спортивной гимнастикой). «Я ими очень горжусь, — призналась Валентина. — И Виктор тоже бы гордился...»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7