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«Спартак» перехватил Маркиньоса у «Локомотива». Но зачем?

«Спартак» перехватил вингера «Ференцвароша» Маркиньоса у «Локомотива»
Максим Алланазаров
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Маркиньос.
Фото Getty Images
Максим Алланазаров — о неожиданной покупке, в которой поучаствовал Станкович.

Маркиньос из «Ференцвароша» продолжит карьеру не в «Локомотиве», который долго вел игрока и уже договорился о переходе, а в «Спартаке», который в последний момент перехватил футболиста.

Но я совершенно не понимаю, зачем «Спартаку» понадобился очередной левый вингер. Это такой фетиш у современных тренеров или что? Кажется, что данная позиция в команде не самая проблемная. И это мягко говоря.

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Неужели матч с «Оренбургом» ничего никому не показал? У «Спартака» нет ни одного определяющего игру центрального полузащитника — это касается и атаки, и обороны. Зобнин, Литвинов, Пруцев, Мартинс, Умяров, Игнатов, Зорин — в ком из них вы уверены на 100 процентов? Никто из перечисленных не железный игрок основы. И это на одной из самых важных позиций в принципе!

Фото Global Look Press

Я понимаю, что из-за слабости спортивного отдела в вопросы формирования команды приходится включаться самому Станковичу (говорят, именно он в последний момент убедил Маркиньоса выбрать красно-белых), но не брать же игроков бездумно в таком случае. Видимо, Спартак возвращается к принципам формирования команды под тренера, а не под клуб — но тогда зачем нужен Томаш Амарал? Все эти вопросы просто не укладываются в голове.

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Маркиньос, кстати, своим трансфером с ноги открывает дверь, в которую спокойно может выходить Зиньковский. Теперь у него будет минимальное игровое время, что вряд ли его устроит. Думаю, «Спартак» предпочтет остаться с Хесусом Мединой, а не с Антоном. Так что «Локомотив» может начинать готовить почву по переезду парня в Черкизово уже сейчас.

Учитывая тесную связь железнодорожников с агентской группой Павла Андреева, которая представляет интересы Зиньковского, это вполне мог быть продуманный план: мы позволяем «Спартаку» забрать бразильца из Венгрии, а сами забираем у красно-белых россиянина. Все довольны, все заработали. Занавес.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
Маркиньос Коста
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
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 Факел 1 0 0 1 1-3 0
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 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
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