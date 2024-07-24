«Спартак» перехватил Маркиньоса у «Локомотива». Но зачем?
Маркиньос из «Ференцвароша» продолжит карьеру не в «Локомотиве», который долго вел игрока и уже договорился о переходе, а в «Спартаке», который в последний момент перехватил футболиста.
Но я совершенно не понимаю, зачем «Спартаку» понадобился очередной левый вингер. Это такой фетиш у современных тренеров или что? Кажется, что данная позиция в команде не самая проблемная. И это мягко говоря.
Неужели матч с «Оренбургом» ничего никому не показал? У «Спартака» нет ни одного определяющего игру центрального полузащитника — это касается и атаки, и обороны. Зобнин, Литвинов, Пруцев, Мартинс, Умяров, Игнатов, Зорин — в ком из них вы уверены на 100 процентов? Никто из перечисленных не железный игрок основы. И это на одной из самых важных позиций в принципе!
Я понимаю, что из-за слабости спортивного отдела в вопросы формирования команды приходится включаться самому Станковичу (говорят, именно он в последний момент убедил Маркиньоса выбрать красно-белых), но не брать же игроков бездумно в таком случае. Видимо, Спартак возвращается к принципам формирования команды под тренера, а не под клуб — но тогда зачем нужен Томаш Амарал? Все эти вопросы просто не укладываются в голове.
Маркиньос, кстати, своим трансфером с ноги открывает дверь, в которую спокойно может выходить Зиньковский. Теперь у него будет минимальное игровое время, что вряд ли его устроит. Думаю, «Спартак» предпочтет остаться с Хесусом Мединой, а не с Антоном. Так что «Локомотив» может начинать готовить почву по переезду парня в Черкизово уже сейчас.
Учитывая тесную связь железнодорожников с агентской группой Павла Андреева, которая представляет интересы Зиньковского, это вполне мог быть продуманный план: мы позволяем «Спартаку» забрать бразильца из Венгрии, а сами забираем у красно-белых россиянина. Все довольны, все заработали. Занавес.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1