«За что платить Соболеву деньги, если он думает о «Зените»? Тихонов — об отстранении форварда «Спартака»
Пока трансфер не состоялся, нужно тренироваться и играть. Станкович пошел Соболеву на уступки
— Александр Соболев отстранен от тренировок с первой командой «Спартака». Как оценивать такое решение клуба?
— В первую очередь нужно понимать, как все было на самом деле. Если он действительно подошел к тренеру и заявил, что плохо играл, потому что все мысли у него о переходе в «Зенит», тогда вопросов нет...
— А со стороны Соболева это нормальный поступок?
— Да. Если он думает о «Зените» и не может тренироваться. Здесь руководству нужно принимать решение, что и как делать дальше!
А стоит ли в таком случае платить зарплату, если игрок не тренируется? Станкович пошел ему на уступки, хотя мог сказать: «Тренируйся [с основой], пока все не решится». Не знаю, как все было на самом деле, но если так, как описано в прессе, то за что Соболеву платить деньги?
Или ты работаешь и помогаешь «Спартаку», или не получаешь зарплату. Это же логично. Я к Соболеву отношусь очень хорошо, знаю, как он выглядит, когда хочет играть. Он забивает и помогает «Спартаку». Но пока переход не состоялся, ты должен тренироваться и играть. Все остальное — отмазки. А тренер пошел на уступки...
— Какое у вас отношение к возможному переходу Александра в «Зенит»?
— На поверхности такой же переход Артема Дзюбы.
— И Быстрова.
— Быстров и в «Спартаке» играл здорово, и в «Зените» после перехода показывал хороший футбол. Человек доказывал игрой. Да, болельщики не воспринимали его, но потом реагировали нормально. Дзюба вообще изначально был спартаковец. А Соболев пришел в «Спартак» несколько лет назад. Но, думаю, негатив по отношению к Соболеву все равно будет с двух сторон.
— Негатив уже проявляется.
— Так будет и дальше. Потому что «Спартак» и «Зенит» — два антагониста.
— По вашему мнению, Соболев действительно играл против «Оренбурга» настолько плохо, что нужно было извиняться перед тренером?
— Не буду говорить, плохо или неплохо. Но думаю, если бы «Спартак» реализовал свои моменты, такого разговора между Соболевым и Станковичем не случилось бы.
«Спартак» покупал Жозе, потому что руководство знало о намерении Соболева уйти
— При этом клуб купил Виллиана Жозе, который до сих пор не может набрать форму...
— Не хочу обсуждать внутреннюю кухню. Я, как и вы, знаю из прессы, что у него лишний вес. Думаю, что «Спартак» покупал этого нападающего, потому что руководство знало, что Соболев намерен уйти. А возможно, хотели повысить конкуренцию.
— Раньше в таких ситуациях все критиковали Леонида Федуна. Ощущение, что с его уходом лучше точно не стало.
— Давайте будем смотреть по результатам. Все-таки я не в курсе того, что происходит внутри команды. А по результатам посмотрим и сравним потом. Надо оценивать глобально.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1