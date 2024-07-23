«Спартак» отстранил Соболева от тренировок. Что известно?
Нападающий «Спартака» Александр Соболев отстранен от тренировок. Об этом сообщил спортивный директор Томаш Амарал.
Красно-белые начали новый сезон РПЛ с гостевого поражения от «Оренбурга» (0:2). Соболев провел на поле 67 минут и не впечатлил: всего один удар в створ, одна успешная обводка, одно выигранное воздушное единоборство, 59% точных пасов, один фол и 15 потерь мяча. Как итог — худшая оценка от SofaScore среди полевых игроков «Спартака», выходивших в стартовом составе (ниже балл только у Александра Максименко — 6,5).
Матч с «Оренбургом» стал для Соболева девятым подряд в РПЛ без голов. После дубля в ворота «Динамо» 7 апреля — засуха.
Что известно прямо сейчас
Предпосылкой к заявлению «Спартака» об отстранении Соболева стал сегодняшний инсайд Telegram-канала «Мутко против»: Деян Станкович объявил команде об уходе нападающего.
«Переходу в «Зенит» быть», — добавил источник.
Через несколько часов вышло заявление руководства «Спартака». Неофициальные подробности раскрыл инсайдер Иван Карпов. По его информации, Соболев извинился перед Станковичем за плохую игру в Оренбурге, объяснив ее тем, что все его мысли заняты переходом в «Зенит». И ни слова о конфликте: Деян спокойно предложил Александру работать по индивидуальной программе, и тот согласился.
А тем временем сам Соболев продолжает развлекать свою Telegram-аудиторию новыми «пасхалками». 23 июля он опубликовал фотографию с супругой, дополнив публикацию строчками из стихотворения Александра Пушкина. А он, как известно, переезжал из Москвы в Санкт-Петербург. Новый намек после картинки с очертаниями Петербурга на заднем фоне и голубых кроссовок?
Хронология слухов об уходе Соболева в «Зенит»
Вся трансферная сага между Соболевым и «Зенитом» началась 3 июня.
— В этот день Иван Карпов сообщил об интересе действующего чемпиона к российскому форварду «Спартака» и серьезном намерении подписать игрока этим летом. При этом называлась сумма отступных, предусмотренная для российских клубов, — 30 миллионов евро.
— Позже Metaratings стало известно, что «Спартак» готов рассмотреть предложения по Соболеву от 20-22 миллионов евро, а «РБК» даже сообщил о проведении предварительных переговоров «Зенита» с агентом Соболева, Павлом Андреевым.
— Далее — бесконечные слухи о якобы потере мотивации у футболиста («тренируется спустя рукава», «ведет себя в коллективе токсично»), а также «торги» в медиа, которые публиковали разные цифры финальной стоимости Александра.
Все это разбавлялось признаниями Сергея Семака о том, что «игрок такого амплуа, конечно, нужен команде», и вылилось в публичное отстранение Соболева от тренировок «Спартака» после первого тура.
Трансфер в «Зенит» близко?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1