Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:15

«Спартак» отстранил Соболева от тренировок. Что известно?

«Спартак» отстранил Соболева от тренировок с первой командой
Алексей Михайлов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Соболев отстранен от тренировок «Спартака».
Александр Соболев отстранен от тренировок «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
И при чем тут «Зенит».

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отстранен от тренировок. Об этом сообщил спортивный директор Томаш Амарал.

Красно-белые начали новый сезон РПЛ с гостевого поражения от «Оренбурга» (0:2). Соболев провел на поле 67 минут и не впечатлил: всего один удар в створ, одна успешная обводка, одно выигранное воздушное единоборство, 59% точных пасов, один фол и 15 потерь мяча. Как итог — худшая оценка от SofaScore среди полевых игроков «Спартака», выходивших в стартовом составе (ниже балл только у Александра Максименко — 6,5).

Матч с «Оренбургом» стал для Соболева девятым подряд в РПЛ без голов. После дубля в ворота «Динамо» 7 апреля — засуха.

Александр Соболев и&nbsp;Деян Станкович. Соболев повторяет путь Дзюбы. Но как все это допустил «Спартак»?

Что известно прямо сейчас

Предпосылкой к заявлению «Спартака» об отстранении Соболева стал сегодняшний инсайд Telegram-канала «Мутко против»: Деян Станкович объявил команде об уходе нападающего.

«Переходу в «Зенит» быть», — добавил источник.

Через несколько часов вышло заявление руководства «Спартака». Неофициальные подробности раскрыл инсайдер Иван Карпов. По его информации, Соболев извинился перед Станковичем за плохую игру в Оренбурге, объяснив ее тем, что все его мысли заняты переходом в «Зенит». И ни слова о конфликте: Деян спокойно предложил Александру работать по индивидуальной программе, и тот согласился.

А тем временем сам Соболев продолжает развлекать свою Telegram-аудиторию новыми «пасхалками». 23 июля он опубликовал фотографию с супругой, дополнив публикацию строчками из стихотворения Александра Пушкина. А он, как известно, переезжал из Москвы в Санкт-Петербург. Новый намек после картинки с очертаниями Петербурга на заднем фоне и голубых кроссовок?

Хронология слухов об уходе Соболева в «Зенит»

Вся трансферная сага между Соболевым и «Зенитом» началась 3 июня.

— В этот день Иван Карпов сообщил об интересе действующего чемпиона к российскому форварду «Спартака» и серьезном намерении подписать игрока этим летом. При этом называлась сумма отступных, предусмотренная для российских клубов, — 30 миллионов евро.

— Позже Metaratings стало известно, что «Спартак» готов рассмотреть предложения по Соболеву от 20-22 миллионов евро, а «РБК» даже сообщил о проведении предварительных переговоров «Зенита» с агентом Соболева, Павлом Андреевым.

Александр Соболев. Чужой среди своих. Зачем Соболев «Спартаку»?

— Далее — бесконечные слухи о якобы потере мотивации у футболиста («тренируется спустя рукава», «ведет себя в коллективе токсично»), а также «торги» в медиа, которые публиковали разные цифры финальной стоимости Александра.

Все это разбавлялось признаниями Сергея Семака о том, что «игрок такого амплуа, конечно, нужен команде», и вылилось в публичное отстранение Соболева от тренировок «Спартака» после первого тура.

Трансфер в «Зенит» близко?

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
18
4
Читайте также
Биография Анджелины Джоли: «Оскар», развод с Брэдом Питтом и операции
Российский блогер МотоТаня погибла в ДТП в Турции
Опубликованы кадры с места гибели российской мотоциклистки в Турции
Понижение зарплаты, президент клуба с пистолетом. Что ждет Чалова в ПАОК
Трамп и Вэнс заявили о совершении «переворота» против Байдена
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Рубин» может усилиться капитаном «Партизана»
Андреев назвал маловероятным переход Марио Фернандеса в «Оренбург»
Соболев повторяет путь Дзюбы. Но как все это допустил «Спартак»?
Титов об отстранении Соболева: «Что-то из ряда вон выходящее»
Источник: Марио Фернандес может продолжить карьеру в «Химках»
Источник: Кордоба является одной из приоритетных целей «Бетиса» этим летом
Материалы сюжета: Соболев меняет команду: из «Спартака» — в «Зенит»?
Источник: Соболев объяснил плохую игру с «Оренбургом» мыслями про «Зенит»
Соболев повторяет путь Дзюбы. Но как все это допустил «Спартак»?
Титов об отстранении Соболева: «Что-то из ряда вон выходящее»
Зарема — о Соболеве: «Когда дельфинам плохо, они выбрасываются на берег»
Камоцци считает, что у «Спартака» больше нет души: «Ситуация с Соболевым и Джикией показательна»
Шикунов — об отстранении Соболева: «Человек уже мозгами в «Зените». Какой смысл его задействовать на тренировках?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соболев повторяет путь Дзюбы. Но как все это допустил «Спартак»?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 0 1
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости