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Пока Станкович выглядит более грозным, чем его «Спартак». «Оренбург» разобрал красно-белых на запчасти

«Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом туре РПЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович
Деян Станкович во время матча против «Оренбурга».
Фото ФК «Оренбург»
Обозреватель «СЭ» — о провале серба в Оренбурге.
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:0
Спартак

Из «Оренбурга» ушли Вера и Воробьев. Но хозяева со стоимостью состава в 4,5 раза меньше «Спартака» этого не заметили

Пока Деян Станкович — мощный мужчина в черной футболке, с бородой и татуировками — выглядит в разы более грозным, чем его «Спартак». Пусть мне кто-нибудь объяснит, чем команда занималась в межсезонье — и в обороне, и в атаке. Кто-нибудь по матчу в Оренбурге это понял? Получить, да, от неудобного в последние годы соперника, но в прошлом сезоне чудом не попавшего в стыки, 18 ударов всего и семь в створ — это что вообще такое? Начиная с выхода один на один Мансильи с центра поля на второй минуте, когда не забить было сложнее, чем забить. Может, там и был офсайд — но разболтанность спартаковцев в обороне этот эпизод обозначил очень контрастно. И дальнейшие события это подтвердили.

Красно-белые просто не понимали, чего хотят на поле, в отличие от соперника, который очень осознанно и последовательно использовал длинные передачи за спины высоко располагавшейся обороне «Спартака». Это и Деян Станкович после матча отметил, поздравив соперника с закономерной победой. Реакция сербского специалиста была достойной, но непонятно другое — почему Давид Деограсия прочитал оппонента как открытую книгу, а спартаковцы ничего не смогли этому противопоставить даже после двух замен в перерыве, ясно дававших понять, что Станкович хочет многое в игре перестроить.

Александр Соболев (7-й номер) в&nbsp;матче против &laquo;Оренбурга&raquo;. Лучше не стало. «Спартак» Станковича начал с поражения в Оренбурге

Совокупная стоимость «Оренбурга», согласно сайту Transfermarkt, — 20 миллионов евро. Это 11-е место в РПЛ. У «Спартака», третьего в лиге, — 90 миллионов. В четыре с половиной раза больше. Двое из числа сильнейших игроков оренбуржцев, Лукас Вера и Дмитрий Воробьев, в межсезонье ушли соответственно в «Химки» и «Локомотив» (в последний могли отправиться оба, но не срослось). Воробьев, набравший 1+1, стал главной фигурой в драматичной победе «Локо» над «Акроном». Но «Оренбург» этих потерь словно и не заметил. Тогда как «Спартак», чей состав не отличался от концовки прошлого сезона, не проявил никаких признаков адаптации к футболу своего нового тренера, а «Оренбург» разобрал его на запчасти.

И тут отчего-то вспоминается, что при и. о. Владимире Слишковиче красно-белые в чемпионате не проиграли ни одного матча. При Станковиче же уступили «в одну калитку» в первом же. Какие-либо выводы, конечно же, делать преждевременно, но даже два явных, но не использованных Тео Бонгондой момента не убедили вообще ни в чем. «Спартак» все 90 минут играл хуже, и разрыв в два мяча — именно тот, на который он этими полутора часами наработал. На бумаге каждый спартаковский игрок сильнее своего оренбуржского визави, но даже 36-летнего капитана Андрея Малых, толком не выходившего на поле два сезона из-за травм, на правом краю обороны хозяев никто из спартаковцев не смог переиграть.

А 20-летний вингер Эмирджан Гюрлюк, игрок молодежной сборной Турции, выступавший до прошлого года за клуб «Алтынорду» (вы слышали о таком?), оказался на голову выше любого спартаковца и очень понравился — не только голом и результативным пасом, а всей игрой. Быстрый, смышленый, принимающий на скорости правильные решения, он стал одной из ключевых фигур в том, что «Оренбург» по скоростям смотрелся на фоне «Спартака» как «Мерседес» против «Жигулей». И приз лучшему игроку матча, по мне, ему вручили абсолютно справедливо.

Много вопросов к Станковичу по составу. Под того же возрастного Малых, казалось, обязательно выйдет быстрый, умеющий обыгрывать один в один. А появился слева в атаке — Хесус Медина, толку от которого было гораздо меньше, чем могло быть, например, от Антона Зиньковского. У многих, в том числе у меня, поднялись брови, когда они увидели в стартовом составе Александра Соболева. Вероятно, Станкович хотел испытать форварда в психологически непростой для того ситуации, но этого испытания тот не выдержал.

Впрочем, то же самое можно сказать практически о любом спартаковце. В первом тайме команду тащил Александр Максименко, вроде бы (как казалось на тот момент) сохранивший кураж прошлой весны. Но затем он ошибся с передачей в центр на Умярова (плюс Наиль не сделал шага к мячу, в отличие от Флорентина) — и случился второй гол, после которого все стало ясно.

Наблюдая за многочисленными жесткими прыжками на Александра Максименко, хочу взять вратаря «Спартака» под защиту. Нет, на за вчерашний эпизод — конечно, он там накосячил.

Футболистам &laquo;Спартака&raquo; может помешать слабый состав. «Зенит» заберет золото без нервов, «Спартаку» помешает слабый состав. Как будет выглядеть топ-5 РПЛ в конце сезона

Во-первых, Максименко с подачи Алексея Гасилина критикуют, что он не сделал пару шагов вперед — якобы тем самым голкипер оставил бы Гюрлюка в офсайде. Но это откровенная чушь, поскольку во время паса турок находился за линией мяча, а значит, положения вне игры там не могло быть в принципе.

Во-вторых, даже если бы там теоретически и мог быть офсайд, единицы вратарей в мире за одно мгновение (а не после пяти повторов на диване у телевизора) сообразили насчет этих шагов. Вы сами когда-нибудь видели, чтобы такое происходило?

Критикуют Максименко и «вообще» — то есть по старой привычке. В прошлом сезоне он вышел на совершенно новый уровень стабильности, ошибался минимально, заслуженно дебютировал в сборной. Как раз тогда и расставил все точки над i в вопросе об основном вратаре красно-белых. И в первом тайме в Оренбурге тащил — без него команда запросто могла проигрывать уже к перерыву.

Да, ошибся. Но именно Макси, одно из редчайших светлых пятен у «Спартака» в прошлом сезоне, считаю абсолютно неверным и даже вредным за эту ошибку прибивать. Когда команда допускает рекордное количество быстрых атак на свои ворота в истории (!), сдается мне, есть другие вещи, заслуживающие более пристального внимания.

Футболист Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко.
Фото Getty Images

Придет Барко — и все изменится?

Бывает, конечно (хотя и редко), что приходит один новичок на ключевую позицию — и все срастается. Поэтому ждем аргентинца Эзекиэля Барко из «Ривер Плейта». Правда, и тут есть люди, хорошо знающие аргентинский футбол и умеривающие мой оптимизм по его фигуре. Коллега Евгений Трушин в комментарии к моему посту написал: «За Барко давно следил. Он в 18 лет в моем любимом «Индепендьенте» Судамерикану (второй по значимости клубный континентальный южноамериканский трофей после Кубка Либертадорес. — Прим. И.Р.) выиграл, причем с пенальти (в игре) забил решающий гол в финале. Казалось, большое будущее — а он поехал на очень большие деньги в МЛС. И играл там достаточно средне, хотя в первом же сезоне стал чемпионом с «Атлантой». Заскучал, вернулся уже в «Ривер», вторая попытка вернуть прежний уровень. Чемпионат выиграл (хотя лидером уже не был). И вот едет в «Спартак». В 25 лет. Для человека деньги важнее славы или игры на высоком уровне, это уже понятно. Потому от таких людей, как Флорентин или Мансилья, толку куда больше может быть — те, возможно, еще рассчитывают куда-то подняться. А Барко уже все».

Эпизод у&nbsp;ворот Александра Максименко в&nbsp;матче с &laquo;Оренбургом&raquo;. Дебют Станковича — катастрофа: «Спартак» не готов к сезону. В РПЛ есть «Зенит» — и все остальные

Впрочем, в этой истории я обратил внимание на то, что Барко, даже несмотря на нелестные оценки его игры, везде становился чемпионом — и в МЛС с «Атлантой Юнайтед», и в Аргентине с «Ривер Плейт». Впрочем, дальше в этих размышлениях я идти не стал бы.

В прогнозе на тур предположил победу «Оренбурга» — 2:1, но хозяева даже превзошли мои ожидания. Их план на игру был яснее, а игроки выполняли указания Деограсии в разы четче, чем футболисты Станковича. Логика в этом есть, поскольку испанец работает со своей командой уже год, а серб — пару месяцев, по сути же — один матч. Но состав «Оренбурга» по сравнению с прошлым сезоном изменился незначительно, и штаб Станковича мог предпринять некоторые усилия для анализа оренбуржской игры. Непохоже, чтобы это было сделано.

Давид Деограсия и Деян Станкович
Давид Деограсия и Деян Станкович.
Фото ФК «Оренбург»

Не уверен, что Станковича стоило назначать. Но еще больший бред — прямо сейчас говорить о его увольнении

Еще в первой реакции на приход Станковича я отнесся к нему скептически, назвав его «назначением для Мостового». В том смысле, что игроком Деян, безусловно, был замечательным (как и Царь), но одно это не дает оснований для того, чтобы получить работу в роли главного тренера «Спартака». А три тренерских чемпионских титула в «Црвене Звезде» — тоже не аргумент, потому что во времена правления в Сербии президента Александра Вучича, выездного фаната «Црвены», клуб-побратим «Спартака» имеет в стране такой же изначальный перевес над всеми, как в России «Зенит».

Александр Соболев в&nbsp;матче против &laquo;Оренбурга&raquo;. «Если Соболев продолжит так же играть, будет, как Дзюба, искать себе команду». Белоус о провале «Спартака» в Оренбурге

Победа в первенстве Венгрии с «Ференцварошем» была одержана после двух чемпионств под руководством Станислава Черчесова, который совмещал их и с Кубком, и с лучшим выступлением венгерских клубов в еврокубках за 48 лет. В «Сампдории» же Станкович вылетел из серии А с последнего места, чему, безусловно, тоже можно найти объективные оправдания. Но, на мой взгляд, совершенно очевидно: корни прихода Станковича в «Спартак» — в его громком имени как футболиста (таких сейчас к нам не особо привлечешь), в близости России и Сербии, а также болельщиков красно-белых и «Црвены Звезды». В общем, в чем угодно, кроме игры как таковой. Изначально мне понравилась тема преемственности — ведь говорилось, что Слишкович будет его первым помощником, — но по факту Владимир из клуба ушел, и Деяну приходится все начинать заново.

Тем не менее еще больший идиотизм — увольнять тренера, не дав ему времени что-либо сделать. Назначив — позвольте что-то построить. После игры часть болельщиков красно-белых уже устроила по этому поводу истерику. Да, хуже старта представить себе было сложно, но рвать на себе волосы и кричать «караул» после одного матча, как бы он ни оказался плох, — это, к сожалению, в стиле болельщиков «Спартака». Хотя им за пару последних десятилетий пришлось много чего пережить, и понять их эмоции можно.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

После игры я запустил опрос в Telegram: сколько продержится в «Спартаке» Станкович? На момент, когда я заканчиваю этот комментарий, в нем поучаствовали 1650 человек. Варианты ответов предложены были самые разнообразные — от «до первой паузы на сборные» до «возьмет трофей и подпишет новый контракт, станет легендой «Спартака». Самым популярным с большим отрывом стал вариант «до зимы» — 32 процента. Следующий за ним — «до конца сезона» — получил лишь 14, а «до первой паузы на сборные» — 13. Так или иначе, лишь 18 процентов участников опроса сейчас допускают, что у Деяна в «Спартаке» будет второй сезон.

Грустно. Даже нельзя говорить о том, что общеизвестный среди болельщиков «спартаковский цикл» пошел по новой, поскольку вначале он предполагает веру в тренера и надежду на то, что это — Он. Теперь же все прямо началось словно по «Божественной комедии» Данте: «Оставь надежду, всяк сюда входящий».

&laquo;Оренбург&raquo; обыграл &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. «Спартак» не удивил. Это еще не команда Станковича

А может, как раз это отсутствие чрезмерных надежд позволит Станковичу более-менее спокойно работать и добиться результата в «Спартаке»? Но тут мне вспоминается разговор с двумя сербскими журналистами на базе сборной этой страны на Евро-2024 в Аугсбурге. Именно по такому принципу, от противного, они пытались заставить себя поверить в свою национальную команду — мол, перед Катаром-2022 в нее все верили, давление было большим, и футболисты с ним не справились, не выйдя из группы. Теперь же особой веры нет — так, может?..

Как выяснилось — не может. Сербы с весьма приличным составом стали одной из самых (если не самой) безнадежных команд чемпионата Европы. И как бы мы себя ни убеждали в непредсказуемости футбола, пока все складывается по вполне логичному сценарию.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 1 : 1
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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Максим Глушенков

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 2
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Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
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Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
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Виктор Гимарайнс Артур

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И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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 1 0 1
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