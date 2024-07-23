Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:00

Фернандес в «Зените» — провал. Марио пора завершать карьеру

Марио Фернандес покинет «Зенит» до конца июля
Алексей Михайлов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Но агент уверяет, что предложения есть.

Марио Фернандес покидает «Зенит». Эту информацию подтвердил агент футболиста Жорже Машаду, сообщив, что они не достигли с клубом соглашения по финансам, а у защитника уже есть другие предложения, в том числе из России. Но готов ли к этому сам футболист?

Переезд в Санкт-Петербург — ошибка для всех

Будем откровенны, трансфер Марио в «Зенит» тотально провалился — особенно учитывая, сколько шума он наделал в момент возвращения в Россию. Больше всех впечатлились фанаты ЦСКА, которые восприняли то решение предательством. И их можно понять. Более 300 матчей за армейцев, шесть трофеев, вызов в сборную России, дружеские отношения с клубом — и все это стерлось после короткого отъезда в Бразилию. Откуда Фернандес отправился не в Москву, а в Петербург. Хотя публично обещал, что в России будет играть только за армейцев.

Данил Круговой. Сенсация — у «Зенита» увели игрока внутри России. ЦСКА ответил Питеру за трансфер Марио Фернандеса переходом Кругового

В июле 2021 года это звучало логично, потому что ЦСКА считался домом Марио. Но домой он не вернулся. И вряд ли теперь когда-либо вернется. А в «гостях» не задалось. Да, за один сезон в «Зените» защитник пополнил свою трофейную коллекцию золотой медалью и Кубком России, однако масштаб личного вклада игрока в командные успехи крайне спорный: лишь 18 матчей во всех турнирах сезона-2023/24 и ни одного результативного действия. Мало того, ни один из этих 18 матчей Фернандес не отыграл полностью. За весь сезон — ничтожные для игрока такого уровня 925 минут.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но тут все дело в состоянии здоровья. В прошлом сезоне Марио пропустил из-за травм 178 дней (или 26 матчей). Почти весь цикл. Так надолго Фернандес не выбывал уже 11 лет (в сезоне-2012/13 — 182 дня; 44 матча).

В первой части сезона Марио страдал из-за мышечных проблем и растяжения боковой связки колена, а во второй им овладели ментальные проблемы.

Максим Глушенков. «Глушенков — игрок неограниченных возможностей. А что дали «Зениту» Ахметов и Фернандес?» Мнение Орлова

«Наш медицинский штаб разбирается с ситуацией по Марио, — говорил Сергей Семак перед матчем с «Крыльями» этой весной. — Пока четкого понимания нет, продолжаем разбираться. Надеюсь, что ничего серьезного. Проблема связана с неврологией, а не с мышечным повреждением. Он проходит дополнительные обследования».

Звучало дико, но для Марио все это не ново. Еще в эпоху первого профессионального контракта с «Гремио» у него были похожие проблемы — он сбегал из клуба, его преследовали одиночество и депрессия. В тот момент он даже задумывался о завершении карьеры, но врачебное и семейное вмешательство все же вывело Фернандеса из непростого психологического состояния.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что дальше: Россия, ОАЭ, США? Или финиш карьеры?

Расставание с игроком прямо сейчас выглядит максимально логичным. Как минимум — из-за возраста (в сентябре ему исполнится 34; старше в команде только Александр Ерохин и Михаил Кержаков — 34 и 37 лет соответственно) и высокой травматичности. Как максимум — на правом фланге обороны есть кому играть: опытный Вячеслав Караваев, молодой новичок Сергей Волков, да и про Арсена Адамова не забываем, который на этот сезон отправился в аренду в «Ахмат».

Тот же агент Машаду, отвечая на вопрос о будущем Фернандеса, подчеркнул, что Марио точно продолжит карьеру — в России, ОАЭ или США. При этом о возвращении в Бразилию речи не идет.

Марио Фернандес и&nbsp;Виктор Давила. «Выиграл ли ЦСКА, не подписав Марио? Выиграли двое — Фернандес и его агент». Корнеев — о контракте Семака, Венделе и Чалове

Но если говорить о вариантах в России, то с текущим «портфолио» Фернандеса едва ли захотят взять топ-клубы РПЛ (про ЦСКА даже и думать не стоит). Середняки — тоже спорно: раз уж «Зенит» не сошелся по деньгам, то там точно не потянут запросы Марио и агента. Конечно, есть «Химки», которые этим летом усилились возрастными звездами, но и там Фернандес представляется с трудом. А в первую лигу игрок точно не пойдет. Остаются ОАЭ и США, но и там нет никакой конкретики.

Но нужно ли это самому Фернандесу? Он объективно не в игровой форме и максимально далек от праймового состояния, а сезон в России уже в стартовал: впереди второй тур РПЛ, на следующей неделе начнется Кубок. Команды определились с обоймой.

Марио уже приостанавливал профессиональную карьеру, когда уезжал из ЦСКА в Бразилию, — и это был первый сигнал, что вернуться на свой уровень вряд ли получится. Но сейчас, похоже, настало время ее завершить — это будет самым логичным решением.

Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
3
85
Читайте также
Новая форма клубов РПЛ: столетие «Зенита», традиции «Спартака» и ЦСКА, стиль «Локомотива» и «Акрона»
Израильскую делегацию на Олимпиаде будет круглосуточно охранять спецназ
Опубликованы кадры с места гибели российской мотоциклистки в Турции
«Покушение на Трампа - тупость». Откровения Овечкина
Трамп и Вэнс заявили о совершении «переворота» против Байдена
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Источник: Кордоба является одной из приоритетных целей «Бетиса» этим летом
«Мутко против»: Станкович объявил команде, что Соболев уйдет из «Спартака»
«Акрон» объявил о переходе Эсанова
Новая форма клубов РПЛ: столетие «Зенита», традиции «Спартака» и ЦСКА, стиль «Локомотива» и «Акрона»
«Спартак» отдал Тавареша в аренду ЛАСКу
Агент Фернандеса подтвердил уход защитника из «Зенита»: «У нас есть несколько предложений, в том числе из России»
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
«Мутко против»: Станкович объявил команде, что Соболев уйдет из «Спартака»
Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк надеется получить вызов в сборную России
Силкин отметил, что Бителло не хватает стабильности
Эффект судейской бабочки. Что можно с ним сделать на примере ситуации Квеквескири — Фомин
Юран: «У игроков «Спартака» нет злости»
Махачкалинское «Динамо» подало протест на судейство в матче с «Химками»
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
Масалитин — о возможном уходе Фернандеса из «Зенита»: «Судьба его наказала за то, как он повел себя с ЦСКА»
«Мутко против»: Станкович объявил команде, что Соболев уйдет из «Спартака»
Источник: ЦСКА заинтересован в переходе форварда тунисского «Монастира» Джафели
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эффект судейской бабочки. Что можно с ним сделать на примере ситуации Квеквескири — Фомин
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 0 1
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости