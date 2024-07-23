Фернандес в «Зените» — провал. Марио пора завершать карьеру
Марио Фернандес покидает «Зенит». Эту информацию подтвердил агент футболиста Жорже Машаду, сообщив, что они не достигли с клубом соглашения по финансам, а у защитника уже есть другие предложения, в том числе из России. Но готов ли к этому сам футболист?
Переезд в Санкт-Петербург — ошибка для всех
Будем откровенны, трансфер Марио в «Зенит» тотально провалился — особенно учитывая, сколько шума он наделал в момент возвращения в Россию. Больше всех впечатлились фанаты ЦСКА, которые восприняли то решение предательством. И их можно понять. Более 300 матчей за армейцев, шесть трофеев, вызов в сборную России, дружеские отношения с клубом — и все это стерлось после короткого отъезда в Бразилию. Откуда Фернандес отправился не в Москву, а в Петербург. Хотя публично обещал, что в России будет играть только за армейцев.
В июле 2021 года это звучало логично, потому что ЦСКА считался домом Марио. Но домой он не вернулся. И вряд ли теперь когда-либо вернется. А в «гостях» не задалось. Да, за один сезон в «Зените» защитник пополнил свою трофейную коллекцию золотой медалью и Кубком России, однако масштаб личного вклада игрока в командные успехи крайне спорный: лишь 18 матчей во всех турнирах сезона-2023/24 и ни одного результативного действия. Мало того, ни один из этих 18 матчей Фернандес не отыграл полностью. За весь сезон — ничтожные для игрока такого уровня 925 минут.
Но тут все дело в состоянии здоровья. В прошлом сезоне Марио пропустил из-за травм 178 дней (или 26 матчей). Почти весь цикл. Так надолго Фернандес не выбывал уже 11 лет (в сезоне-2012/13 — 182 дня; 44 матча).
В первой части сезона Марио страдал из-за мышечных проблем и растяжения боковой связки колена, а во второй им овладели ментальные проблемы.
«Наш медицинский штаб разбирается с ситуацией по Марио, — говорил Сергей Семак перед матчем с «Крыльями» этой весной. — Пока четкого понимания нет, продолжаем разбираться. Надеюсь, что ничего серьезного. Проблема связана с неврологией, а не с мышечным повреждением. Он проходит дополнительные обследования».
Звучало дико, но для Марио все это не ново. Еще в эпоху первого профессионального контракта с «Гремио» у него были похожие проблемы — он сбегал из клуба, его преследовали одиночество и депрессия. В тот момент он даже задумывался о завершении карьеры, но врачебное и семейное вмешательство все же вывело Фернандеса из непростого психологического состояния.
Что дальше: Россия, ОАЭ, США? Или финиш карьеры?
Расставание с игроком прямо сейчас выглядит максимально логичным. Как минимум — из-за возраста (в сентябре ему исполнится 34; старше в команде только Александр Ерохин и Михаил Кержаков — 34 и 37 лет соответственно) и высокой травматичности. Как максимум — на правом фланге обороны есть кому играть: опытный Вячеслав Караваев, молодой новичок Сергей Волков, да и про Арсена Адамова не забываем, который на этот сезон отправился в аренду в «Ахмат».
Тот же агент Машаду, отвечая на вопрос о будущем Фернандеса, подчеркнул, что Марио точно продолжит карьеру — в России, ОАЭ или США. При этом о возвращении в Бразилию речи не идет.
Но если говорить о вариантах в России, то с текущим «портфолио» Фернандеса едва ли захотят взять топ-клубы РПЛ (про ЦСКА даже и думать не стоит). Середняки — тоже спорно: раз уж «Зенит» не сошелся по деньгам, то там точно не потянут запросы Марио и агента. Конечно, есть «Химки», которые этим летом усилились возрастными звездами, но и там Фернандес представляется с трудом. А в первую лигу игрок точно не пойдет. Остаются ОАЭ и США, но и там нет никакой конкретики.
Но нужно ли это самому Фернандесу? Он объективно не в игровой форме и максимально далек от праймового состояния, а сезон в России уже в стартовал: впереди второй тур РПЛ, на следующей неделе начнется Кубок. Команды определились с обоймой.
Марио уже приостанавливал профессиональную карьеру, когда уезжал из ЦСКА в Бразилию, — и это был первый сигнал, что вернуться на свой уровень вряд ли получится. Но сейчас, похоже, настало время ее завершить — это будет самым логичным решением.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|2
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
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Бителло
Динамо
|2
|
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Маркус Вендел
Зенит
|2
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
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Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
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Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1