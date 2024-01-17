Но за это ему придется пройти через дубль.

А помните, были времена, когда между ЦСКА и «Зенитом» существовала джентльменская договоренность не переманивать друг у друга футболистов? Она, судя по всему, в прошлом.

Не так давно армейцам пришлось играть на повышение в переговорах с Игорем Дивеевым и прилагать максимальные усилия, чтобы защитник не уехал на берега Невы. А минувшим летом случилась очень громкая история с возвращением Марио Фернандеса в Россию. Все ждали бразильца в ЦСКА, где он стал легендой, но ветеран оказался в «Зените». Марио утверждал, что переключился на диалог с сине-бело-голубыми только после того, как сорвался вариант с красно-синими, но в ПФК явно в это не поверили.

Не удивлюсь, если мотивацией для подписания контракта с Данилом Круговым стало не только желание заполучить футболиста сборной России на проблемную позицию (хотя это, естественно, первично), но и взять некий реванш за историю с Фернандесом. По крайней мере, в соцсетях ЦСКА потроллил питерцев при объявлении о приходе Кругового.

Фото ФК «Зенит»

И это — громкая сенсация. Уже очень давно никто внутри РПЛ не позволял себе такой наглости — увести игрока у «Зенита». Да, отказывались продлевать соглашения Лунев и Кузяев, а Юри Алберто настоял на возвращении в Бразилию, когда обострилась международная обстановка в начале 2022 года. Но футболисты не уходили к конкурентам. А когда Кузяев попытался это сделать и уже занес ручку в Баковке над договором с «Локомотивом», то тут же с Невы последовало предложение, от которого было невозможно отказаться.

Последним вспоминается переход Быстрова в «Спартак», но он случился в совсем другие времена. И питерцы сами пошли на этот шаг, продав хавбека за 3 миллиона евро, из-за конфликта хавбека с тренером Властимилом Петржелой. Была еще история с Игорем Денисовым и «Анжи», и это тоже продажа.

А тут уход человека, от которого сине-бело-голубые не отказывались публично. Да, явно не спешили с продлением соглашения Кругового, показывая, что эта задача не является приоритетной. Да, игрок ротации. Но все равно мы говорим о футболисте уровня сборной России, что при лимите на легионеров и количестве бразильцев в «Зените» — существенный фактор. Данил — универсал, при необходимости закрывал и правый фланг. А что делать при травме Дугласа Сантоса? Удержать Кругового стало бы логичным шагом со стороны чемпиона, но...

Фото Global Look Press

ЦСКА сработал оперативнее. И показательно объявил об этом, не устраивая игр в стиле «будем решать после окончания сезона», имея подписанный контракт на руках.

Это будет стоить Данилу шести месяцев карьеры — его столь же показательно перевели в дубль. Я очень сомневаюсь, что «Зенит» пойдет навстречу футболисту и ЦСКА, оформив трансфер уже зимой за какую-то небольшую сумму. Как и в том, что Кругового вернут в основу. Формулировка красноречивая: «Остаток сезона проведет в «Зените-2». Без пространства для маневра. И здесь будет меньше спортивного в духе — зачем нам готовить кого-то для конкурента. Больше — показательной порки. Это «Зенит», там правят железной рукой, не обращая внимания на критику по данному поводу. А вы сомневались в жестком решении?

ЦСКА бесплатно получил исполнителя на позицию, где вынужденно выходил правый защитник Гайич. Для армейцев это большое подспорье. Но матчи красно-синих с «Зенитом» теперь заиграют новыми красками. В Питере отношение к ПФК станет особым.