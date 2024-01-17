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Сенсация — у «Зенита» увели игрока внутри России. ЦСКА ответил Питеру за трансфер Марио Фернандеса переходом Кругового

Защитник «Зенита» Данил Круговой перешел в ЦСКА
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Футболист «Зенита» Данил Круговой.
Данил Круговой.
Фото Global Look Press
Но за это ему придется пройти через дубль.

А помните, были времена, когда между ЦСКА и «Зенитом» существовала джентльменская договоренность не переманивать друг у друга футболистов? Она, судя по всему, в прошлом.

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Не так давно армейцам пришлось играть на повышение в переговорах с Игорем Дивеевым и прилагать максимальные усилия, чтобы защитник не уехал на берега Невы. А минувшим летом случилась очень громкая история с возвращением Марио Фернандеса в Россию. Все ждали бразильца в ЦСКА, где он стал легендой, но ветеран оказался в «Зените». Марио утверждал, что переключился на диалог с сине-бело-голубыми только после того, как сорвался вариант с красно-синими, но в ПФК явно в это не поверили.

Не удивлюсь, если мотивацией для подписания контракта с Данилом Круговым стало не только желание заполучить футболиста сборной России на проблемную позицию (хотя это, естественно, первично), но и взять некий реванш за историю с Фернандесом. По крайней мере, в соцсетях ЦСКА потроллил питерцев при объявлении о приходе Кругового.

Фото ФК «Зенит»

И это — громкая сенсация. Уже очень давно никто внутри РПЛ не позволял себе такой наглости — увести игрока у «Зенита». Да, отказывались продлевать соглашения Лунев и Кузяев, а Юри Алберто настоял на возвращении в Бразилию, когда обострилась международная обстановка в начале 2022 года. Но футболисты не уходили к конкурентам. А когда Кузяев попытался это сделать и уже занес ручку в Баковке над договором с «Локомотивом», то тут же с Невы последовало предложение, от которого было невозможно отказаться.

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Последним вспоминается переход Быстрова в «Спартак», но он случился в совсем другие времена. И питерцы сами пошли на этот шаг, продав хавбека за 3 миллиона евро, из-за конфликта хавбека с тренером Властимилом Петржелой. Была еще история с Игорем Денисовым и «Анжи», и это тоже продажа.

А тут уход человека, от которого сине-бело-голубые не отказывались публично. Да, явно не спешили с продлением соглашения Кругового, показывая, что эта задача не является приоритетной. Да, игрок ротации. Но все равно мы говорим о футболисте уровня сборной России, что при лимите на легионеров и количестве бразильцев в «Зените» — существенный фактор. Данил — универсал, при необходимости закрывал и правый фланг. А что делать при травме Дугласа Сантоса? Удержать Кругового стало бы логичным шагом со стороны чемпиона, но...

Футболист «Зенита» Данил Круговой.
Фото Global Look Press

ЦСКА сработал оперативнее. И показательно объявил об этом, не устраивая игр в стиле «будем решать после окончания сезона», имея подписанный контракт на руках.

Это будет стоить Данилу шести месяцев карьеры — его столь же показательно перевели в дубль. Я очень сомневаюсь, что «Зенит» пойдет навстречу футболисту и ЦСКА, оформив трансфер уже зимой за какую-то небольшую сумму. Как и в том, что Кругового вернут в основу. Формулировка красноречивая: «Остаток сезона проведет в «Зените-2». Без пространства для маневра. И здесь будет меньше спортивного в духе — зачем нам готовить кого-то для конкурента. Больше — показательной порки. Это «Зенит», там правят железной рукой, не обращая внимания на критику по данному поводу. А вы сомневались в жестком решении?

ЦСКА бесплатно получил исполнителя на позицию, где вынужденно выходил правый защитник Гайич. Для армейцев это большое подспорье. Но матчи красно-синих с «Зенитом» теперь заиграют новыми красками. В Питере отношение к ПФК станет особым.

Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Трансферы РПЛ: Круговой станет игроком ЦСКА, «Сочи» взял Чистякова, а что со «Спартаком»?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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2.03 00:00
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Краснодар

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П
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Локомотив

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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