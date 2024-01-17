Сенсация — у «Зенита» увели игрока внутри России. ЦСКА ответил Питеру за трансфер Марио Фернандеса переходом Кругового
А помните, были времена, когда между ЦСКА и «Зенитом» существовала джентльменская договоренность не переманивать друг у друга футболистов? Она, судя по всему, в прошлом.
Не так давно армейцам пришлось играть на повышение в переговорах с Игорем Дивеевым и прилагать максимальные усилия, чтобы защитник не уехал на берега Невы. А минувшим летом случилась очень громкая история с возвращением Марио Фернандеса в Россию. Все ждали бразильца в ЦСКА, где он стал легендой, но ветеран оказался в «Зените». Марио утверждал, что переключился на диалог с сине-бело-голубыми только после того, как сорвался вариант с красно-синими, но в ПФК явно в это не поверили.
Не удивлюсь, если мотивацией для подписания контракта с Данилом Круговым стало не только желание заполучить футболиста сборной России на проблемную позицию (хотя это, естественно, первично), но и взять некий реванш за историю с Фернандесом. По крайней мере, в соцсетях ЦСКА потроллил питерцев при объявлении о приходе Кругового.
И это — громкая сенсация. Уже очень давно никто внутри РПЛ не позволял себе такой наглости — увести игрока у «Зенита». Да, отказывались продлевать соглашения Лунев и Кузяев, а Юри Алберто настоял на возвращении в Бразилию, когда обострилась международная обстановка в начале 2022 года. Но футболисты не уходили к конкурентам. А когда Кузяев попытался это сделать и уже занес ручку в Баковке над договором с «Локомотивом», то тут же с Невы последовало предложение, от которого было невозможно отказаться.
Последним вспоминается переход Быстрова в «Спартак», но он случился в совсем другие времена. И питерцы сами пошли на этот шаг, продав хавбека за 3 миллиона евро, из-за конфликта хавбека с тренером Властимилом Петржелой. Была еще история с Игорем Денисовым и «Анжи», и это тоже продажа.
А тут уход человека, от которого сине-бело-голубые не отказывались публично. Да, явно не спешили с продлением соглашения Кругового, показывая, что эта задача не является приоритетной. Да, игрок ротации. Но все равно мы говорим о футболисте уровня сборной России, что при лимите на легионеров и количестве бразильцев в «Зените» — существенный фактор. Данил — универсал, при необходимости закрывал и правый фланг. А что делать при травме Дугласа Сантоса? Удержать Кругового стало бы логичным шагом со стороны чемпиона, но...
ЦСКА сработал оперативнее. И показательно объявил об этом, не устраивая игр в стиле «будем решать после окончания сезона», имея подписанный контракт на руках.
Это будет стоить Данилу шести месяцев карьеры — его столь же показательно перевели в дубль. Я очень сомневаюсь, что «Зенит» пойдет навстречу футболисту и ЦСКА, оформив трансфер уже зимой за какую-то небольшую сумму. Как и в том, что Кругового вернут в основу. Формулировка красноречивая: «Остаток сезона проведет в «Зените-2». Без пространства для маневра. И здесь будет меньше спортивного в духе — зачем нам готовить кого-то для конкурента. Больше — показательной порки. Это «Зенит», там правят железной рукой, не обращая внимания на критику по данному поводу. А вы сомневались в жестком решении?
ЦСКА бесплатно получил исполнителя на позицию, где вынужденно выходил правый защитник Гайич. Для армейцев это большое подспорье. Но матчи красно-синих с «Зенитом» теперь заиграют новыми красками. В Питере отношение к ПФК станет особым.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5