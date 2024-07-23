Обозреватель «СЭ» предлагает свой вариант решения проблемы.

Мнение

В 1-м туре РПЛ-2024/25 судьи нас порадовали: почти обошлись без ошибок, скандалов с приставкой «мега» по вине арбитров не случилось. Индикатором может служить количество эпизодов, которые разбирал по ходу матчей эксперт «СЭ» по судейству Александр Бобров — мой коллега выделил всего два момента. В первом речь идет о неназначении пенальти в ворота «Локомотива» во встрече с «Акроном», во втором — об удалении динамовца Фомина в игре с «Факелом». Вот на этом хотелось бы остановиться подробнее.

Для начала — слово Боброву: «На 39-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Динамо» — «Факел» судья Кирилл Левников, занимавший хорошую позицию, увидел, что хавбек бело-голубых Даниил Фомин совершил серьезное нарушение правил, ударив открытыми шипами Ираклия Квеквескири, и правильно удалил его, предъявив красную карточку. ВАР Андрей Фисенко не вмешался в действия арбитра. Необычность ситуации в том, что Квеквескири к тому времени должен был покинуть поле, и фола на нем не случилось бы. На 28-й минуте воронежец отмахнулся правой рукой и ударил Диего Лаксальта в лицо. Он должен был получить за это предупреждение. Оно стало бы для Квеквескири вторым в этой встрече — за ним последовало бы удаление».

Чистый «эффект бабочки» — когда цепочка событий при определенных условиях выглядела бы иначе. «Факел», кстати, грамотно поменял Квеквескири в перерыве на Хызыра Аппаева — известно, что после ошибки рефери иногда стараются исправиться, уравняв составы. Но речь о другом.

Понятно, что подобные ситуации возникают нечасто. Однако это не делает пострадавший клуб — «Динамо» ли это, «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» (можете подставить любое название, которое вам ближе) — более защищенным. Механизм для восстановления справедливости (то есть отмены красной карточки и последующей дисквалификации), по сути, отсутствует.

Что может сделать команда? Пути два. Первый таков: подать заявление в ЭСК с целью определения, прав ли арбитр. В данном случае экспертно-судейская комиссия с высочайшей долей вероятности встанет на сторону Левникова в моменте с Фоминым и определит, что арбитр ошибся, не наказав Квеквескири предупреждением за фол на Лаксальте, который стал бы для воронежца вторым. Судью наказали бы, но полузащитника «Динамо» в игру не вернули бы — нарушение-то тянуло на удаление.

Кирилл Левников. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Второй: в теории можно обратиться в КДК с просьбой отменить красную карточку Фомину. Тогда комитет, в свою очередь, выйдет на ЭСК с просьбой оценить действия арбитра в эпизоде с удалением Фомина. Мнение комиссии приведено чуть выше. Итог: дисквалификацию никто не отменит. Именно поэтому бело-голубые и не стали никуда обращаться — в этом на данный момент нет никакого практического смысла.

И вот здесь у меня рождается предложение, как избежать таких несуразностей. Почему бы не внести в регламентные нормы положение, в соответствии с которым можно было бы рассмотреть оба эпизода в единой канве? Пусть в конкретном случае между ними и прошло 11 минут, но логически они между собой связаны. Причем речь не о наказании задним числом (нельзя выносить санкции кому бы то ни было после завершения игры и за пределами стадиона), а об отмене дисквалификации. КДК ведь периодически отменяет красные карточки, предъявленные в результате ошибки арбитров, — тут она тоже была, хотя и в нестандартном формате. А исправление подобных промахов рефери сделает наш футбол только лучше.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.