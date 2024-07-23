Эффект судейской бабочки. Что можно с ним сделать на примере ситуации Квеквескири — Фомин
Мнение
В 1-м туре РПЛ-2024/25 судьи нас порадовали: почти обошлись без ошибок, скандалов с приставкой «мега» по вине арбитров не случилось. Индикатором может служить количество эпизодов, которые разбирал по ходу матчей эксперт «СЭ» по судейству Александр Бобров — мой коллега выделил всего два момента. В первом речь идет о неназначении пенальти в ворота «Локомотива» во встрече с «Акроном», во втором — об удалении динамовца Фомина в игре с «Факелом». Вот на этом хотелось бы остановиться подробнее.
Для начала — слово Боброву: «На 39-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Динамо» — «Факел» судья Кирилл Левников, занимавший хорошую позицию, увидел, что хавбек бело-голубых Даниил Фомин совершил серьезное нарушение правил, ударив открытыми шипами Ираклия Квеквескири, и правильно удалил его, предъявив красную карточку. ВАР Андрей Фисенко не вмешался в действия арбитра. Необычность ситуации в том, что Квеквескири к тому времени должен был покинуть поле, и фола на нем не случилось бы. На 28-й минуте воронежец отмахнулся правой рукой и ударил Диего Лаксальта в лицо. Он должен был получить за это предупреждение. Оно стало бы для Квеквескири вторым в этой встрече — за ним последовало бы удаление».
Чистый «эффект бабочки» — когда цепочка событий при определенных условиях выглядела бы иначе. «Факел», кстати, грамотно поменял Квеквескири в перерыве на Хызыра Аппаева — известно, что после ошибки рефери иногда стараются исправиться, уравняв составы. Но речь о другом.
Понятно, что подобные ситуации возникают нечасто. Однако это не делает пострадавший клуб — «Динамо» ли это, «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» (можете подставить любое название, которое вам ближе) — более защищенным. Механизм для восстановления справедливости (то есть отмены красной карточки и последующей дисквалификации), по сути, отсутствует.
Что может сделать команда? Пути два. Первый таков: подать заявление в ЭСК с целью определения, прав ли арбитр. В данном случае экспертно-судейская комиссия с высочайшей долей вероятности встанет на сторону Левникова в моменте с Фоминым и определит, что арбитр ошибся, не наказав Квеквескири предупреждением за фол на Лаксальте, который стал бы для воронежца вторым. Судью наказали бы, но полузащитника «Динамо» в игру не вернули бы — нарушение-то тянуло на удаление.
Второй: в теории можно обратиться в КДК с просьбой отменить красную карточку Фомину. Тогда комитет, в свою очередь, выйдет на ЭСК с просьбой оценить действия арбитра в эпизоде с удалением Фомина. Мнение комиссии приведено чуть выше. Итог: дисквалификацию никто не отменит. Именно поэтому бело-голубые и не стали никуда обращаться — в этом на данный момент нет никакого практического смысла.
И вот здесь у меня рождается предложение, как избежать таких несуразностей. Почему бы не внести в регламентные нормы положение, в соответствии с которым можно было бы рассмотреть оба эпизода в единой канве? Пусть в конкретном случае между ними и прошло 11 минут, но логически они между собой связаны. Причем речь не о наказании задним числом (нельзя выносить санкции кому бы то ни было после завершения игры и за пределами стадиона), а об отмене дисквалификации. КДК ведь периодически отменяет красные карточки, предъявленные в результате ошибки арбитров, — тут она тоже была, хотя и в нестандартном формате. А исправление подобных промахов рефери сделает наш футбол только лучше.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1