Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:00

Соболев повторяет путь Дзюбы. Но как все это допустил «Спартак»?

Нападающий «Спартака» Соболев отстранен от тренировок
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Соболев и Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Трансфер в «Зенит» все ближе?

Александр Соболев всю карьеру открещивался даже от игровых сравнений с Артемом Дзюбой, конфликт с которым как-то стоил ему вызова в сборную России. Но сейчас седьмой номер «Спартака» (пока еще) фактически копирует его карьеру. Став суперзвездой у красно-белых, форвард докатился до публичного отстранения от тренировок — и все ради переезда в Санкт-Петербург.

Эта история длится так долго, что уже успела утомить. Но финал, возможно, близок: по данным журналиста Ивана Карпова, после поражения в Оренбурге нападающий извинился перед главным тренером Деяном Станковичем за плохую игру, потому что, мол, мысли заняты переходом в «Зенит», и сразу согласился на предложение серба работать индивидуально.

Александр Соболев отстранен от&nbsp;тренировок &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» отстранил Соболева от тренировок. Что известно?

Говорят, никакого конфликта. Но и благородства не много. О том, что мысленно футболист уже в другой команде, можно было понять и без таких признаний. Последний месяц Соболев занят ликвидацией аватарок в клубной символике, а также публикацией постов в соцсетях, связанных с сине-бело-голубыми: загадочные цитаты на фоне Исаакиевского собора, стихи Александра Пушкина, переезжавшего из Москвы в Санкт-Петербург.

Со стороны все выглядело так дико, что капитану Роману Зобнину пришлось озвучить, по сути, ультиматум: «Если человек не мотивирован и не хочет выступать за «Спартак», то такому футболисту не место в команде». В этой атмосфере «Спартак» готовился к старту сезона.

Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Риски, на которые пошел форвард, давно озвучены и разобраны: Соболев знает, на что идет, переходя к одному из самых принципиальных оппонентов. А теперь фактически идет ва-банк: официально трансфера еще нет, все еще вполне может сорваться, но опция остаться в «Спартаке» стерта.

Сейчас меньше всего хочется читать лекции о морали — это решение и право Александра. К тому же не он первый — за это время можно было проконсультироваться с тем же Дзюбой и узнать, чего ждать в ближайшие пару сезонов.

Но в этой истории совсем не считывается логика боссов красно-белых: клуб назначает нового тренера, который, судя по матчу с «Оренбургом», до сих пор не в курсе базовых реалий премьер-лиги, и видит состав — с Угальде без голов в чемпионате, Виллианом Жозе с лишними килограммами. И Соболевым, который наигрывается в старт все сборы (потому что по его чисто футбольным качествам минимум вопросов), но после первой же официальной встречи озвучивает мысли о «Зените».

Александр Соболев. Чужой среди своих. Зачем Соболев «Спартаку»?

В Санкт-Петербурге точно не грустят: игрок до сих пор не там, а в «Спартаке» уже полыхает. Не то чтобы это непривычное состояние — скорее базовое. Но поражает навык нового руководства разжигать скандалы, которые бьют по команде, тренеру и имиджу клуба.

«Зениту» тоже нужно быть готовым: не исключено, что трансфер все же состоится (хотя в данный момент переговоры заморожены), но, оказавшись в Северной столице, Соболеву когда-нибудь придется уезжать оттуда — и история повторится.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
41
61
Читайте также
Российский блогер МотоТаня погибла в ДТП в Турции
Биография Анджелины Джоли: «Оскар», развод с Брэдом Питтом и операции
Опубликованы кадры с места гибели российской мотоциклистки в Турции
Понижение зарплаты, президент клуба с пистолетом. Что ждет Чалова в ПАОК
Трамп и Вэнс заявили о совершении «переворота» против Байдена
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Рубин» может усилиться капитаном «Партизана»
Андреев назвал маловероятным переход Марио Фернандеса в «Оренбург»
«Спартак» отстранил Соболева от тренировок. Что известно?
Титов об отстранении Соболева: «Что-то из ряда вон выходящее»
Источник: Марио Фернандес может продолжить карьеру в «Химках»
Источник: Кордоба является одной из приоритетных целей «Бетиса» этим летом
Материалы сюжета: Соболев меняет команду: из «Спартака» — в «Зенит»?
Источник: Соболев объяснил плохую игру с «Оренбургом» мыслями про «Зенит»
«Спартак» отстранил Соболева от тренировок. Что известно?
Титов об отстранении Соболева: «Что-то из ряда вон выходящее»
Зарема — о Соболеве: «Когда дельфинам плохо, они выбрасываются на берег»
Камоцци считает, что у «Спартака» больше нет души: «Ситуация с Соболевым и Джикией показательна»
Шикунов — об отстранении Соболева: «Человек уже мозгами в «Зените». Какой смысл его задействовать на тренировках?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трансферы РПЛ: в «Спартак» едет аргентинец, «Зенит» ждет Илича, а Клаудиньо может уехать

«Спартак» отстранил Соболева от тренировок. Что известно?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 0 1
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости