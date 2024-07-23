Соболев повторяет путь Дзюбы. Но как все это допустил «Спартак»?
Александр Соболев всю карьеру открещивался даже от игровых сравнений с Артемом Дзюбой, конфликт с которым как-то стоил ему вызова в сборную России. Но сейчас седьмой номер «Спартака» (пока еще) фактически копирует его карьеру. Став суперзвездой у красно-белых, форвард докатился до публичного отстранения от тренировок — и все ради переезда в Санкт-Петербург.
Эта история длится так долго, что уже успела утомить. Но финал, возможно, близок: по данным журналиста Ивана Карпова, после поражения в Оренбурге нападающий извинился перед главным тренером Деяном Станковичем за плохую игру, потому что, мол, мысли заняты переходом в «Зенит», и сразу согласился на предложение серба работать индивидуально.
Говорят, никакого конфликта. Но и благородства не много. О том, что мысленно футболист уже в другой команде, можно было понять и без таких признаний. Последний месяц Соболев занят ликвидацией аватарок в клубной символике, а также публикацией постов в соцсетях, связанных с сине-бело-голубыми: загадочные цитаты на фоне Исаакиевского собора, стихи Александра Пушкина, переезжавшего из Москвы в Санкт-Петербург.
Со стороны все выглядело так дико, что капитану Роману Зобнину пришлось озвучить, по сути, ультиматум: «Если человек не мотивирован и не хочет выступать за «Спартак», то такому футболисту не место в команде». В этой атмосфере «Спартак» готовился к старту сезона.
Риски, на которые пошел форвард, давно озвучены и разобраны: Соболев знает, на что идет, переходя к одному из самых принципиальных оппонентов. А теперь фактически идет ва-банк: официально трансфера еще нет, все еще вполне может сорваться, но опция остаться в «Спартаке» стерта.
Сейчас меньше всего хочется читать лекции о морали — это решение и право Александра. К тому же не он первый — за это время можно было проконсультироваться с тем же Дзюбой и узнать, чего ждать в ближайшие пару сезонов.
Но в этой истории совсем не считывается логика боссов красно-белых: клуб назначает нового тренера, который, судя по матчу с «Оренбургом», до сих пор не в курсе базовых реалий премьер-лиги, и видит состав — с Угальде без голов в чемпионате, Виллианом Жозе с лишними килограммами. И Соболевым, который наигрывается в старт все сборы (потому что по его чисто футбольным качествам минимум вопросов), но после первой же официальной встречи озвучивает мысли о «Зените».
В Санкт-Петербурге точно не грустят: игрок до сих пор не там, а в «Спартаке» уже полыхает. Не то чтобы это непривычное состояние — скорее базовое. Но поражает навык нового руководства разжигать скандалы, которые бьют по команде, тренеру и имиджу клуба.
«Зениту» тоже нужно быть готовым: не исключено, что трансфер все же состоится (хотя в данный момент переговоры заморожены), но, оказавшись в Северной столице, Соболеву когда-нибудь придется уезжать оттуда — и история повторится.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1