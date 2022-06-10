Легендарный Робсон — о современном «Спартаке»: «Если Абаскаль поставит игру и добьется результата, все забудут о возрасте»
«Спартак» продолжает с размахом отмечать 100-летие клуба. По этому поводу в Москву приехал знаменитый экс-нападающий красно-белых Робсон. На мероприятии в честь юбилея бразилец ответил на вопросы российских журналистов.
Не назвал бы изменения в «Спартаке» положительными
— Как изменилась Москва за 12 лет?
— С 2001 по 2010 год Москва изменилась намного больше. По сравнению с тем, когда я играл, - другой город. Сейчас тоже изменилась, но пока не так заметно. Я здесь второй день. Но я сужу по местам, где я был.
— Как изменился «Спартак»?
— Изменился за эти годы. Я бы не назвал эти изменения положительными. Надеюсь, руководство клуба думает о том, как выправить ситуацию и вернуться к легендарности. Сейчас есть стадион. В мое время его не было. Сейчас есть база! Большое значение имеет то, что «Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России. Это придаст уверенности и игрокам, и команде, и руководству. «Спартак» переживает не лучшие времена. У меня есть уверенность, что руководство клуба работает над тем, как вытащить «Спартак» из этой ситуации. 10-я строчка — это не место для «Спартака»: он заслуживает большего.
— Планируете ли посетить Суперкубок?
— Нет, послезавтра уже улетаю.
Если Абаскаль поставит игру, все забудут, что у него нет опыта
— Смотрели ли вы финал Кубка России?
— Я видел хайлайты этого матча. К сожалению, всю встречу не видел, поэтому трудно говорить о стиле игры. У меня есть замечательный пример для этой ситуации — мадридский «Реал» не лучший в мире, но им удалость выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Я смотрю не каждый матч «Спартака», но более- менее регулярно слежу за трансляциями. С помощью социальных сетей можно быть в курсе событий. Я из тех людей, кто следит так. Я в курсе событий: изучаю, с кем «Спартак» и когда играет. Если есть возможность, то я смотрю матч.
— Как вам назначение молодого испанского тренера Гильермо Абаскаля в «Спартак»?
— Мир меняется, много чего меняется. Сейчас работают многие тренеры, которые моложе, нежели те, с которыми в свое время работал я. Если новый тренер поставит игру «Спартаку», организует все как надо и начнет добиваться результата, то все забудут, что он молодой и у него нет опыта. Есть пример из моей любимой бразильской команды — «Палмейраса»: там работает сейчас достаточно молодой специалист, и уже два года он достигает успехов. Дело не в возрасте.
— Нормально ли, что тренеры меняются так часто?
— В Бразилии это нормальная практика. Там меняются каждые полгода. Нигде в Европе я не видел, чтобы менялись тренеры каждые полгода, в том числе и в России. Мне это не кажется нормальным. С другой стороны, руководство клуба не враги себе — они ищут лучший вариант. Они ищут тренера, который дал бы результат, поэтому их решения объяснимы.
— Как игрокам «Спартака» адаптироваться к постоянным сменам тренера?
— Это проблема не только для Бразилии, но и для всей Латинской Америки. Там намного более требовательные болельщики, чем в Европе. Специалисты начинают работать, и их начинают душить. Не каждый тренер в этой обстановке может показать себя. Ко всему прочему, в Бразилии пресса достает молодых тренеров. Если у них получается, то я им не завидую. Их давят каждый день.
Надо уважать решение УЕФА, каким бы оно ни было
— Вы бы вошли в тренерский штаб «Спартака», если бы поступило такое предложение?
— Мне не нравится разговор в гипотетической форме. Я не получал никакого предложения от «Спартака». Если такое предложение поступит, то я сразу решение не приму. Я посижу, подумаю, проанализирую. Возможно, приму это предложение. Для меня главное - не должность в команде, а то, чтобы я мог приносить пользу.
— Три лучших игрока «Спартака» на данный момент?
— Тот парень, который ушел в «Марсель», — Самюэль Жиго. Парень, который забил и поднял футболку в честь своей умершей мамы (Александр Соболев. - Прим. «СЭ»). И парень, который играет вингера на правом краю, но он левоногий. По-моему, он русский и его фамилия Хлусевич.
— Как вы отнеслись к исключению «Спартака» из Лиги Европы?
— Надо уважать решения УЕФА, какими бы они ни были. Надо продолжать работать и ждать своего шанса.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0