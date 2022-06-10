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Легендарный Робсон — о современном «Спартаке»: «Если Абаскаль поставит игру и добьется результата, все забудут о возрасте»

Легендарный игрок «Спартака» Робсон высказался об Абаскале, Жиго и финале БЕТСИТИ Кубка России
Антон Иванов
,  
Сергей Федоров
Читать «СЭ» в
Луис Робсон.
Фото «СЭ»
Луис Робсон.
Фото ФК «Спартак»
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Звезда красно-белых 90-х снова в Москве.

«Спартак» продолжает с размахом отмечать 100-летие клуба. По этому поводу в Москву приехал знаменитый экс-нападающий красно-белых Робсон. На мероприятии в честь юбилея бразилец ответил на вопросы российских журналистов.

Не назвал бы изменения в «Спартаке» положительными

— Как изменилась Москва за 12 лет?

— С 2001 по 2010 год Москва изменилась намного больше. По сравнению с тем, когда я играл, - другой город. Сейчас тоже изменилась, но пока не так заметно. Я здесь второй день. Но я сужу по местам, где я был.

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— Как изменился «Спартак»?

— Изменился за эти годы. Я бы не назвал эти изменения положительными. Надеюсь, руководство клуба думает о том, как выправить ситуацию и вернуться к легендарности. Сейчас есть стадион. В мое время его не было. Сейчас есть база! Большое значение имеет то, что «Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России. Это придаст уверенности и игрокам, и команде, и руководству. «Спартак» переживает не лучшие времена. У меня есть уверенность, что руководство клуба работает над тем, как вытащить «Спартак» из этой ситуации. 10-я строчка — это не место для «Спартака»: он заслуживает большего.

— Планируете ли посетить Суперкубок?

— Нет, послезавтра уже улетаю.

Если Абаскаль поставит игру, все забудут, что у него нет опыта

— Смотрели ли вы финал Кубка России?

— Я видел хайлайты этого матча. К сожалению, всю встречу не видел, поэтому трудно говорить о стиле игры. У меня есть замечательный пример для этой ситуации — мадридский «Реал» не лучший в мире, но им удалость выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Я смотрю не каждый матч «Спартака», но более- менее регулярно слежу за трансляциями. С помощью социальных сетей можно быть в курсе событий. Я из тех людей, кто следит так. Я в курсе событий: изучаю, с кем «Спартак» и когда играет. Если есть возможность, то я смотрю матч.

Луис Робсон. Фото ФК «Спартак»
Луис Робсон.
Фото ФК «Спартак»

— Как вам назначение молодого испанского тренера Гильермо Абаскаля в «Спартак»?

— Мир меняется, много чего меняется. Сейчас работают многие тренеры, которые моложе, нежели те, с которыми в свое время работал я. Если новый тренер поставит игру «Спартаку», организует все как надо и начнет добиваться результата, то все забудут, что он молодой и у него нет опыта. Есть пример из моей любимой бразильской команды — «Палмейраса»: там работает сейчас достаточно молодой специалист, и уже два года он достигает успехов. Дело не в возрасте.

— Нормально ли, что тренеры меняются так часто?

В Бразилии это нормальная практика. Там меняются каждые полгода. Нигде в Европе я не видел, чтобы менялись тренеры каждые полгода, в том числе и в России. Мне это не кажется нормальным. С другой стороны, руководство клуба не враги себе — они ищут лучший вариант. Они ищут тренера, который дал бы результат, поэтому их решения объяснимы.

— Как игрокам «Спартака» адаптироваться к постоянным сменам тренера?

— Это проблема не только для Бразилии, но и для всей Латинской Америки. Там намного более требовательные болельщики, чем в Европе. Специалисты начинают работать, и их начинают душить. Не каждый тренер в этой обстановке может показать себя. Ко всему прочему, в Бразилии пресса достает молодых тренеров. Если у них получается, то я им не завидую. Их давят каждый день.

Надо уважать решение УЕФА, каким бы оно ни было

— Вы бы вошли в тренерский штаб «Спартака», если бы поступило такое предложение?

— Мне не нравится разговор в гипотетической форме. Я не получал никакого предложения от «Спартака». Если такое предложение поступит, то я сразу решение не приму. Я посижу, подумаю, проанализирую. Возможно, приму это предложение. Для меня главное - не должность в команде, а то, чтобы я мог приносить пользу.

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— Три лучших игрока «Спартака» на данный момент?

— Тот парень, который ушел в «Марсель», — Самюэль Жиго. Парень, который забил и поднял футболку в честь своей умершей мамы (Александр Соболев. - Прим. «СЭ»). И парень, который играет вингера на правом краю, но он левоногий. По-моему, он русский и его фамилия Хлусевич.

— Как вы отнеслись к исключению «Спартака» из Лиги Европы?

— Надо уважать решения УЕФА, какими бы они ни были. Надо продолжать работать и ждать своего шанса.

Александр Соболев
Самюэль Жиго
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
УЕФА
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Гильермо Абаскаль: что известно о новом тренере «Спартака»
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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