Звезда красно-белых 90-х снова в Москве.

«Спартак» продолжает с размахом отмечать 100-летие клуба. По этому поводу в Москву приехал знаменитый экс-нападающий красно-белых Робсон. На мероприятии в честь юбилея бразилец ответил на вопросы российских журналистов.

Не назвал бы изменения в «Спартаке» положительным и

— Как изменилась Москва за 12 лет?

— С 2001 по 2010 год Москва изменилась намного больше. По сравнению с тем, когда я играл, - другой город. Сейчас тоже изменилась, но пока не так заметно. Я здесь второй день. Но я сужу по местам, где я был.

— Как изменился «Спартак»?

— Изменился за эти годы. Я бы не назвал эти изменения положительными. Надеюсь, руководство клуба думает о том, как выправить ситуацию и вернуться к легендарности. Сейчас есть стадион. В мое время его не было. Сейчас есть база! Большое значение имеет то, что «Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России. Это придаст уверенности и игрокам, и команде, и руководству. «Спартак» переживает не лучшие времена. У меня есть уверенность, что руководство клуба работает над тем, как вытащить «Спартак» из этой ситуации. 10-я строчка — это не место для «Спартака»: он заслуживает большего.

— Планируете ли посетить Суперкубок?

— Нет, послезавтра уже улетаю.

Если Абаскаль поставит игру, все забудут, что у него нет опыта

— Смотрели ли вы финал Кубка России?

— Я видел хайлайты этого матча. К сожалению, всю встречу не видел, поэтому трудно говорить о стиле игры. У меня есть замечательный пример для этой ситуации — мадридский «Реал» не лучший в мире, но им удалость выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Я смотрю не каждый матч «Спартака», но более- менее регулярно слежу за трансляциями. С помощью социальных сетей можно быть в курсе событий. Я из тех людей, кто следит так. Я в курсе событий: изучаю, с кем «Спартак» и когда играет. Если есть возможность, то я смотрю матч.

Луис Робсон. Фото ФК «Спартак»

— Как вам назначение молодого испанского тренера Гильермо Абаскаля в «Спартак»?

— Мир меняется, много чего меняется. Сейчас работают многие тренеры, которые моложе, нежели те, с которыми в свое время работал я. Если новый тренер поставит игру «Спартаку», организует все как надо и начнет добиваться результата, то все забудут, что он молодой и у него нет опыта. Есть пример из моей любимой бразильской команды — «Палмейраса»: там работает сейчас достаточно молодой специалист, и уже два года он достигает успехов. Дело не в возрасте.

— Нормально ли, что тренеры меняются так часто?

— В Бразилии это нормальная практика. Там меняются каждые полгода. Нигде в Европе я не видел, чтобы менялись тренеры каждые полгода, в том числе и в России. Мне это не кажется нормальным. С другой стороны, руководство клуба не враги себе — они ищут лучший вариант. Они ищут тренера, который дал бы результат, поэтому их решения объяснимы.

— Как игрокам «Спартака» адаптироваться к постоянным сменам тренера?

— Это проблема не только для Бразилии, но и для всей Латинской Америки. Там намного более требовательные болельщики, чем в Европе. Специалисты начинают работать, и их начинают душить. Не каждый тренер в этой обстановке может показать себя. Ко всему прочему, в Бразилии пресса достает молодых тренеров. Если у них получается, то я им не завидую. Их давят каждый день.

Надо уважать решение УЕФА , каким бы он о ни был о

— Вы бы вошли в тренерский штаб «Спартака», если бы поступило такое предложение?

— Мне не нравится разговор в гипотетической форме. Я не получал никакого предложения от «Спартака». Если такое предложение поступит, то я сразу решение не приму. Я посижу, подумаю, проанализирую. Возможно, приму это предложение. Для меня главное - не должность в команде, а то, чтобы я мог приносить пользу.

— Три лучших игрока «Спартака» на данный момент?

— Тот парень, который ушел в «Марсель», — Самюэль Жиго. Парень, который забил и поднял футболку в честь своей умершей мамы (Александр Соболев. - Прим. «СЭ»). И парень, который играет вингера на правом краю, но он левоногий. По-моему, он русский и его фамилия Хлусевич.

— Как вы отнеслись к исключению «Спартака» из Лиги Европы?

— Надо уважать решения УЕФА, какими бы они ни были. Надо продолжать работать и ждать своего шанса.