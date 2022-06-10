«Назначение Абаскаля в «Спартак» выглядит катастрофой». Взгляд из Европы

Футбольный агент Дмитрий Селюк , проживающий в Испании, — о новом главном тренере красно-белых.

— Когда вы мне сегодня в первый раз позвонили, я попросил дать мне время, чтобы собрать определенную информацию о Гильермо Абаскале, — начал Селюк. — Не хотел выглядеть голословным. Позвонил знакомым футбольным людям в Грецию и Швейцарию.

— И что вы узнали? Как оцените это назначение?

— Пока это выглядит катастрофой...

— Ого.

— Начнем с Греции. Там он работал в клубе «Волос». Я навел справки. Очень доверяю мнению людей, которые рассказали об Абаскале. Они долгие годы со мной сотрудничают. И знаете, что мне поведали о новом рулевом «Спартака»?

— Что же?

— Что он никак себя не зарекомендовал. Ничем не запомнился. Пять поражений в десяти играх... И это в чемпионате Греции. Чего вы ждете от него? Чего ждет «Спартак»?

— Процитирую вам спортивного директора москвичей Луку Каттани: «Убежден, мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы».

— Читал, читал... Но вообще-то, после «Волоса» его особо никуда не хотели брать. Более того, я ничего не утверждаю, но у президента «Волоса» были проблемы из-за странных матчей его команды. Подчеркиваю: я ничего не утверждаю, но...

— Но ведь Абаскаля позвали в «Базель». Какая-то логика в этом назначении была?

— Я говорил с людьми из Швейцарии, которые досконально знают футбол этой страны. «Базель» перекрестился, что Абаскаль уехал.

— Серьезно?

— Им все были очень недовольны. Вы же, наверное, уже прочитали, что его не хотели оставлять во главе первой команды, а предложили тренировать молодежку?

— Да.

— Так вот это сделали не для того, чтобы сохранить его в системе клуба, а чтобы просто не платить ему неустойку. Понятно? Пока я ни от кого ни в Греции, ни в Швейцарии не слышал положительного отзыва про Абаскаля. Все в шоке. Никто не понимает, как такого плана специалист мог возглавить «Спартак».

Гильермо Абаскаль. Фото Global Look Press

— А он возьмет и «выстрелит» в «Спартаке». Или совсем в него не верите?

— Да в футболе все возможно. Но я пытаюсь сейчас анализировать произошедшее, понять какую-то логику. И, увы, прихожу к выводу, что Абаскаль, похоже, не будет самостоятельной фигурой в «Спартаке». Как бы он не стал марионеткой...

— Поясните, пожалуйста.

— Давайте дождемся трансферов на вход. Не удивлюсь, если в «Спартаке» окажутся довольно странные игроки.

— Пока вы все рисуете черными красками. Но второе место в Швейцарии тоже нужно было занять.

— Вы серьезно? Второе место в Швейцарии... Вы знаете, если бы «Базель» тренировала моя покойная бабушка, то команда точно была бы в тройке. Не ниже. Да даже второе место заняла бы! В чем достижение-то? В Швейцарии всего десять команд, вообще-то. И серебро для «Базеля» — это уже неудача. Его поставили на три месяца, и он по накатанной доехал до второго места. Считаю, Абаскаля изначально никто не рассматривал в качестве тренера на перспективу. Он сразу считался временной фигурой...

— Значит, вы в Абаскаля в «Спартаке» совсем не верите?

— Скажем так, это темная лошадка. Но у меня достаточно большой опыт работы в футболе. Звать в «Спартак» 33-летнего специалиста без бэкграунда — мягко, говоря, рискованно. Возможно, он меня еще приятно удивит. С нетерпением жду первых игр красно-белых под его руководством. Но пока все идет к тому, что Абаскаль абаскалится...

«Спартак», конечно, очень специфический клуб. Ему в свое время не подошел Мурат Якин, который сейчас со сборной Швейцарией выступит на чемпионате мира, Эмери вообще оказался «тренеришкой»... А теперь дали шанс Абаскалю. Поживем — увидим.

— Что про Абаскаля говорят в Испании?