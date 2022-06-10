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«Назначение Абаскаля в «Спартак» выглядит катастрофой». Взгляд из Европы

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Getty Images
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
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Футбольный агент Дмитрий Селюк, проживающий в Испании, — о новом главном тренере красно-белых.

— Когда вы мне сегодня в первый раз позвонили, я попросил дать мне время, чтобы собрать определенную информацию о Гильермо Абаскале, — начал Селюк. — Не хотел выглядеть голословным. Позвонил знакомым футбольным людям в Грецию и Швейцарию.

— И что вы узнали? Как оцените это назначение?

— Пока это выглядит катастрофой...

— Ого.

— Начнем с Греции. Там он работал в клубе «Волос». Я навел справки. Очень доверяю мнению людей, которые рассказали об Абаскале. Они долгие годы со мной сотрудничают. И знаете, что мне поведали о новом рулевом «Спартака»?

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— Что же?

— Что он никак себя не зарекомендовал. Ничем не запомнился. Пять поражений в десяти играх... И это в чемпионате Греции. Чего вы ждете от него? Чего ждет «Спартак»?

— Процитирую вам спортивного директора москвичей Луку Каттани: «Убежден, мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы».

— Читал, читал... Но вообще-то, после «Волоса» его особо никуда не хотели брать. Более того, я ничего не утверждаю, но у президента «Волоса» были проблемы из-за странных матчей его команды. Подчеркиваю: я ничего не утверждаю, но...

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— Но ведь Абаскаля позвали в «Базель». Какая-то логика в этом назначении была?

— Я говорил с людьми из Швейцарии, которые досконально знают футбол этой страны. «Базель» перекрестился, что Абаскаль уехал.

— Серьезно?

— Им все были очень недовольны. Вы же, наверное, уже прочитали, что его не хотели оставлять во главе первой команды, а предложили тренировать молодежку?

— Да.

— Так вот это сделали не для того, чтобы сохранить его в системе клуба, а чтобы просто не платить ему неустойку. Понятно? Пока я ни от кого ни в Греции, ни в Швейцарии не слышал положительного отзыва про Абаскаля. Все в шоке. Никто не понимает, как такого плана специалист мог возглавить «Спартак».

Гильермо Абаскаль. Фото Global Look Press
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press

— А он возьмет и «выстрелит» в «Спартаке». Или совсем в него не верите?

— Да в футболе все возможно. Но я пытаюсь сейчас анализировать произошедшее, понять какую-то логику. И, увы, прихожу к выводу, что Абаскаль, похоже, не будет самостоятельной фигурой в «Спартаке». Как бы он не стал марионеткой...

— Поясните, пожалуйста.

— Давайте дождемся трансферов на вход. Не удивлюсь, если в «Спартаке» окажутся довольно странные игроки.

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— Пока вы все рисуете черными красками. Но второе место в Швейцарии тоже нужно было занять.

— Вы серьезно? Второе место в Швейцарии... Вы знаете, если бы «Базель» тренировала моя покойная бабушка, то команда точно была бы в тройке. Не ниже. Да даже второе место заняла бы! В чем достижение-то? В Швейцарии всего десять команд, вообще-то. И серебро для «Базеля» — это уже неудача. Его поставили на три месяца, и он по накатанной доехал до второго места. Считаю, Абаскаля изначально никто не рассматривал в качестве тренера на перспективу. Он сразу считался временной фигурой...

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— Значит, вы в Абаскаля в «Спартаке» совсем не верите?

— Скажем так, это темная лошадка. Но у меня достаточно большой опыт работы в футболе. Звать в «Спартак» 33-летнего специалиста без бэкграунда — мягко, говоря, рискованно. Возможно, он меня еще приятно удивит. С нетерпением жду первых игр красно-белых под его руководством. Но пока все идет к тому, что Абаскаль абаскалится...

«Спартак», конечно, очень специфический клуб. Ему в свое время не подошел Мурат Якин, который сейчас со сборной Швейцарией выступит на чемпионате мира, Эмери вообще оказался «тренеришкой»... А теперь дали шанс Абаскалю. Поживем — увидим.

— Что про Абаскаля говорят в Испании?

— Да практически ничего. Где он сверкнул? Зато появляются новости о том, что в «Спартак» приехал многообещающий тренер. Он нигде долго не работал, нигде толком ничего не добился! Многообещающий? Ну-ну.

Гильермо Абаскаль. Гильермо Абаскаль: что известно о новом тренере «Спартака»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Дмитрий Селюк
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Краснодар

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