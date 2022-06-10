«Назначение Абаскаля в «Спартак» выглядит катастрофой». Взгляд из Европы
— Когда вы мне сегодня в первый раз позвонили, я попросил дать мне время, чтобы собрать определенную информацию о Гильермо Абаскале, — начал Селюк. — Не хотел выглядеть голословным. Позвонил знакомым футбольным людям в Грецию и Швейцарию.
— И что вы узнали? Как оцените это назначение?
— Пока это выглядит катастрофой...
— Ого.
— Начнем с Греции. Там он работал в клубе «Волос». Я навел справки. Очень доверяю мнению людей, которые рассказали об Абаскале. Они долгие годы со мной сотрудничают. И знаете, что мне поведали о новом рулевом «Спартака»?
— Что же?
— Что он никак себя не зарекомендовал. Ничем не запомнился. Пять поражений в десяти играх... И это в чемпионате Греции. Чего вы ждете от него? Чего ждет «Спартак»?
— Процитирую вам спортивного директора москвичей Луку Каттани: «Убежден, мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы».
— Читал, читал... Но вообще-то, после «Волоса» его особо никуда не хотели брать. Более того, я ничего не утверждаю, но у президента «Волоса» были проблемы из-за странных матчей его команды. Подчеркиваю: я ничего не утверждаю, но...
— Но ведь Абаскаля позвали в «Базель». Какая-то логика в этом назначении была?
— Я говорил с людьми из Швейцарии, которые досконально знают футбол этой страны. «Базель» перекрестился, что Абаскаль уехал.
— Серьезно?
— Им все были очень недовольны. Вы же, наверное, уже прочитали, что его не хотели оставлять во главе первой команды, а предложили тренировать молодежку?
— Да.
— Так вот это сделали не для того, чтобы сохранить его в системе клуба, а чтобы просто не платить ему неустойку. Понятно? Пока я ни от кого ни в Греции, ни в Швейцарии не слышал положительного отзыва про Абаскаля. Все в шоке. Никто не понимает, как такого плана специалист мог возглавить «Спартак».
— А он возьмет и «выстрелит» в «Спартаке». Или совсем в него не верите?
— Да в футболе все возможно. Но я пытаюсь сейчас анализировать произошедшее, понять какую-то логику. И, увы, прихожу к выводу, что Абаскаль, похоже, не будет самостоятельной фигурой в «Спартаке». Как бы он не стал марионеткой...
— Поясните, пожалуйста.
— Давайте дождемся трансферов на вход. Не удивлюсь, если в «Спартаке» окажутся довольно странные игроки.
— Пока вы все рисуете черными красками. Но второе место в Швейцарии тоже нужно было занять.
— Вы серьезно? Второе место в Швейцарии... Вы знаете, если бы «Базель» тренировала моя покойная бабушка, то команда точно была бы в тройке. Не ниже. Да даже второе место заняла бы! В чем достижение-то? В Швейцарии всего десять команд, вообще-то. И серебро для «Базеля» — это уже неудача. Его поставили на три месяца, и он по накатанной доехал до второго места. Считаю, Абаскаля изначально никто не рассматривал в качестве тренера на перспективу. Он сразу считался временной фигурой...
— Значит, вы в Абаскаля в «Спартаке» совсем не верите?
— Скажем так, это темная лошадка. Но у меня достаточно большой опыт работы в футболе. Звать в «Спартак» 33-летнего специалиста без бэкграунда — мягко, говоря, рискованно. Возможно, он меня еще приятно удивит. С нетерпением жду первых игр красно-белых под его руководством. Но пока все идет к тому, что Абаскаль абаскалится...
«Спартак», конечно, очень специфический клуб. Ему в свое время не подошел Мурат Якин, который сейчас со сборной Швейцарией выступит на чемпионате мира, Эмери вообще оказался «тренеришкой»... А теперь дали шанс Абаскалю. Поживем — увидим.
— Что про Абаскаля говорят в Испании?
— Да практически ничего. Где он сверкнул? Зато появляются новости о том, что в «Спартак» приехал многообещающий тренер. Он нигде долго не работал, нигде толком ничего не добился! Многообещающий? Ну-ну.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0