Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:10

«Попадают люди посторонние, это кошмар!» Реакция соцсетей на назначение Абаскаля в «Спартак»

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
«СЭ» собрал мнения из Сети на нового тренера красно-белых.

Известный телекомментатор Константин Генич задал главный вопрос, который звучал после официального объявления «Спартака».

Экс-игрок красно-белых Александр Мостовой записал эпичное видео, в котором возмутился решением руководства клуба назначить 33-летнего испанца: «Попадают люди посторонние, просто посторонние. Это кошмар!»

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев иронизирует.

А вот колумнист «СЭ» Илья Казаков хвалит «Спартак» за тихое назначение.

В комментариях к посту о назначении Абаскаля в Telegram-канале «Спартака» тонны непонимания.

Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».
Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».

Уже есть и теория о том, чем именно «Спартаку» приглянулся Абаскаль.

Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».
Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».

Внешний вид нового тренера «Спартака» обсуждают чуть ли не активнее, чем само назначение или тактические взгляды испанца.

Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».
Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».
Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».
Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».
Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».
Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».

Но есть и позитивные отклики на назначение Абаскаля. Например, от журналистки Анны Коноваловой, работающей в Австрии на Football Radar.

Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».
Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».

Сам Абаскаль в соцсетях поблагодарил «Базель» и пожелал клубу всего наилучшего.

Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».
Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».

Один из знакомых нового тренера «Спартака» ответил болельщику на вопрос об Абаскале.

Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».
Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».
Гильермо Абаскаль. Гильермо Абаскаль: что известно о новом тренере «Спартака»
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Дмитрий Губерниев
Илья Казаков
Константин Генич
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Загитова гонится за Плющенко: кто дольше всех не объявляет об уходе из спорта и с какой целью?
Воспитанник «Барсы», помощник помощника «тренеришки». Кто такой Гильермо Абаскаль, которого «Спартак» назначил главным тренером
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Урал» интересуется Онугхой
Олег Кононов возглавил тульский «Арсенал»
«Арсенал» объявил о смене спортивного директора клуба
Бюро исполкома РФС согласовало переименование «Нижнего Новгорода» в ФК «Пари НН»
РФС утвердил сроки трансферных окон на сезон-2022/23. Летнее окно откроется 20 июня
Опарин подписал контракт с «Ахматом»
Материалы сюжета: «Спартак»: вместо Ваноли — Абаскаль
Гильермо Абаскаль: что известно о новом тренере «Спартака»
«Назначение Абаскаля в «Спартак» выглядит катастрофой». Взгляд из Европы
Мостовой о назначении Абаскаля в «Спартак»: «В клуб попадают посторонние люди. Кошмар какой-то»
«Спартак» за один день поменял тренера — вместо Ваноли пришел Абаскаль: основная информация
Глушаков об Абаскале в «Спартаке»: «Можно было и российского тренера назначить»
Тактический ботаник, чей талант оценил Эмери и который защищал Чалова. Что нужно знать о новом тренере «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Назначение Абаскаля в «Спартак» выглядит катастрофой». Взгляд из Европы

Гильермо Абаскаль: что известно о новом тренере «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости