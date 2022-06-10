«Попадают люди посторонние, это кошмар!» Реакция соцсетей на назначение Абаскаля в «Спартак»

«СЭ» собрал мнения из Сети на нового тренера красно-белых.

Известный телекомментатор Константин Генич задал главный вопрос, который звучал после официального объявления «Спартака».

Экс-игрок красно-белых Александр Мостовой записал эпичное видео, в котором возмутился решением руководства клуба назначить 33-летнего испанца: «Попадают люди посторонние, просто посторонние. Это кошмар!»

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев иронизирует.

А вот колумнист «СЭ» Илья Казаков хвалит «Спартак» за тихое назначение.

В комментариях к посту о назначении Абаскаля в Telegram-канале «Спартака» тонны непонимания.

Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».

Уже есть и теория о том, чем именно «Спартаку» приглянулся Абаскаль.

Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».

Внешний вид нового тренера «Спартака» обсуждают чуть ли не активнее, чем само назначение или тактические взгляды испанца.

Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».

Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».

Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».

Но есть и позитивные отклики на назначение Абаскаля. Например, от журналистки Анны Коноваловой, работающей в Австрии на Football Radar.

Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».

Сам Абаскаль в соцсетях поблагодарил «Базель» и пожелал клубу всего наилучшего.

Реакция соцсетей на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».

Один из знакомых нового тренера «Спартака» ответил болельщику на вопрос об Абаскале.