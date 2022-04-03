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«Неправда, что «Спартак» не хотел выходить на поле». Ваноли и Лоськов — о снежном дерби

Ваноли опроверг информацию, что «Спартак» отказывался выходить на поле во время снегопада
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Пресс-конференция после победы «Локомотива» над «Спартаком».
Алексис Бека Бека и&nbsp;Максим Петров поздравляют Вильсона Изидора с&nbsp;голом в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo;. Снегопад, «варварство» и немного футбола. «Локо» обыграл «Спартак»

Паоло Ваноли: «Нужно решать проблемы, а не убегать от них»

О погоде

— Из-за состояния поля и погоды в первом тайме было тяжело играть в футбол, — сказал после матча главный тренер «Спартака». — Мы кое-что поменяли, выпустили двух нападающих. Хотели играть вертикально.

Во втором тайме ситуация улучшилась. Но надо было лучше контролировать мяч и использовать свободные зоны впереди. В таких матчах все решают детали.

Нужно было использовать моменты. У Соболева был отличный шанс забить, но мы его не реализовали. А после этого мы пропустили, так бывает. Сейчас мы должны проявить характер, и, подняв голову, двигаться дальше. Мы должны решать проблемы, а не убегать от них.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Спартак
Голы
Изидор, 85 (1:0)
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Марадишвили Бека Бека Тикнизян (Рыбус, 74) Бабкин (Петров, 61) Керк Кухта (Рыбчинский, 90+2) Изидор
Спартак
Максименко Кофрие Джикия (Жиго, 54) Литвинов Мозес Бакаев (Соболев, 65) Мартинс Хлусевич Зобнин Николсон (Игнатов, 79) Промес
Предупреждения
Бека Бека 24’, Бабкин 58’, Марадишвили 80’, Изидор 90+1’  -  Кофрие 48’
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Шадыханов (Москва) Лунев (Новосибирск)

Об отказе играть с «Локомотивом»

— Это неправда, что «Спартак» не хотел выходить на поле и не хотел играть. Перед началом матча мы попросили арбитра оценить возможность для игры. Когда мы взглянули на поле... Там не было видно линий, а мяч с трудом катился.

Поэтому мы попросили арбитра оценить ситуацию. На мой взгляд, рефери принял правильное решение. Он подождал, снег растаял. Ситуация улучшилась, снег убрали.

Ещё раз повторю: считаю, что арбитр принял правильное решение провести матч.

О давлении в «Спартаке»

— Не согласен с утверждением, что матч провален тактически. В первом тайме ситуация была одинаковой для всех: обе команды играли вертикально из-за погодных условий. Во втором тайме надо было лучше действовать с мячом. Да, забить не удалось. Но я не согласен с тем, что у «Локомотива» было больше опасных моментов.

Что касается давления — это часть нашей работы. Оно есть всегда, особенно в таких клубах и на таком уровне. Я стараюсь не обращать внимания на давление. А концентрируюсь на том, чтобы построить игру команды. Чтобы у нас было своё лицо.

О возможном вылете «Спартака» в ФНЛ

— Мы «Спартак», наша задача — биться за победу. Я должен мотивировать команду, помочь ей восстановиться. У нас впереди два домашних матча. И мы должны в них обязательно победить.

Снежные сугробы на&nbsp;стадионе &laquo;Локомотива&raquo; перед дерби со &laquo;Спартаком&raquo;. Снегопад чуть не отменил дерби. «Спартак» настаивал на переносе, но Карасев решил: можно играть!

Дмитрий Лоськов: «Изидора кормим макаронами»

О победе над «Спартаком»

— Хотел бы поздравить ребят с победой, поблагодарить их за самоотдачу, — продолжил пресс-конференцию исполняющий обязанности тренера «Локомотива». — Погодные условия были плохие, но после перерыва стало получше. Второй тайм стал больше напоминать футбол.

Игра шла до гола, в этот раз забили мы. И победили. По-моему, заслуженно.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Паоло Ваноли удивлен снегопадом и&nbsp;разочарован результатом.

О победе с одним ударом в створ

— Вы видели поле — снег, шла борьба кость в кость. В первом тайме точно было не до комбинационного футбола. Две команды боролись в центре поля. Любая победа, любые три очка приносят радость. Клуб перестраивается, всё идёт по плану.

Об четвертом голе Изидора

— Чем кормим Изидора? Макароны ест. Он нападающий, должен забивать. Ничего удивительного. Просто выполняет свою работу. Молодец.

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Основные источники исследования

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