Ваноли опроверг информацию, что «Спартак» отказывался выходить на поле во время снегопада

Паоло Ваноли : «Нужно решать проблемы, а не убегать от них»

О погоде

— Из-за состояния поля и погоды в первом тайме было тяжело играть в футбол, — сказал после матча главный тренер «Спартака». — Мы кое-что поменяли, выпустили двух нападающих. Хотели играть вертикально.

Во втором тайме ситуация улучшилась. Но надо было лучше контролировать мяч и использовать свободные зоны впереди. В таких матчах все решают детали.

Нужно было использовать моменты. У Соболева был отличный шанс забить, но мы его не реализовали. А после этого мы пропустили, так бывает. Сейчас мы должны проявить характер, и, подняв голову, двигаться дальше. Мы должны решать проблемы, а не убегать от них.

Об отказе играть с «Локомотивом»

— Это неправда, что «Спартак» не хотел выходить на поле и не хотел играть. Перед началом матча мы попросили арбитра оценить возможность для игры. Когда мы взглянули на поле... Там не было видно линий, а мяч с трудом катился.

Поэтому мы попросили арбитра оценить ситуацию. На мой взгляд, рефери принял правильное решение. Он подождал, снег растаял. Ситуация улучшилась, снег убрали.

Ещё раз повторю: считаю, что арбитр принял правильное решение провести матч.

О давлении в «Спартаке»

— Не согласен с утверждением, что матч провален тактически. В первом тайме ситуация была одинаковой для всех: обе команды играли вертикально из-за погодных условий. Во втором тайме надо было лучше действовать с мячом. Да, забить не удалось. Но я не согласен с тем, что у «Локомотива» было больше опасных моментов.

Что касается давления — это часть нашей работы. Оно есть всегда, особенно в таких клубах и на таком уровне. Я стараюсь не обращать внимания на давление. А концентрируюсь на том, чтобы построить игру команды. Чтобы у нас было своё лицо.

О возможном вылете «Спартака» в ФНЛ

— Мы «Спартак», наша задача — биться за победу. Я должен мотивировать команду, помочь ей восстановиться. У нас впереди два домашних матча. И мы должны в них обязательно победить.

Дмитрий Лоськов: « Изидора кормим макаронами»

О победе над «Спартаком»

— Хотел бы поздравить ребят с победой, поблагодарить их за самоотдачу, — продолжил пресс-конференцию исполняющий обязанности тренера «Локомотива». — Погодные условия были плохие, но после перерыва стало получше. Второй тайм стал больше напоминать футбол.

Игра шла до гола, в этот раз забили мы. И победили. По-моему, заслуженно.

О победе с одним ударом в створ

— Вы видели поле — снег, шла борьба кость в кость. В первом тайме точно было не до комбинационного футбола. Две команды боролись в центре поля. Любая победа, любые три очка приносят радость. Клуб перестраивается, всё идёт по плану.

Об четвертом голе Изидора

— Чем кормим Изидора? Макароны ест. Он нападающий, должен забивать. Ничего удивительного. Просто выполняет свою работу. Молодец.