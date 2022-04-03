«Неправда, что «Спартак» не хотел выходить на поле». Ваноли и Лоськов — о снежном дерби
Паоло Ваноли: «Нужно решать проблемы, а не убегать от них»
О погоде
— Из-за состояния поля и погоды в первом тайме было тяжело играть в футбол, — сказал после матча главный тренер «Спартака». — Мы кое-что поменяли, выпустили двух нападающих. Хотели играть вертикально.
Во втором тайме ситуация улучшилась. Но надо было лучше контролировать мяч и использовать свободные зоны впереди. В таких матчах все решают детали.
Нужно было использовать моменты. У Соболева был отличный шанс забить, но мы его не реализовали. А после этого мы пропустили, так бывает. Сейчас мы должны проявить характер, и, подняв голову, двигаться дальше. Мы должны решать проблемы, а не убегать от них.
Об отказе играть с «Локомотивом»
— Это неправда, что «Спартак» не хотел выходить на поле и не хотел играть. Перед началом матча мы попросили арбитра оценить возможность для игры. Когда мы взглянули на поле... Там не было видно линий, а мяч с трудом катился.
Поэтому мы попросили арбитра оценить ситуацию. На мой взгляд, рефери принял правильное решение. Он подождал, снег растаял. Ситуация улучшилась, снег убрали.
Ещё раз повторю: считаю, что арбитр принял правильное решение провести матч.
О давлении в «Спартаке»
— Не согласен с утверждением, что матч провален тактически. В первом тайме ситуация была одинаковой для всех: обе команды играли вертикально из-за погодных условий. Во втором тайме надо было лучше действовать с мячом. Да, забить не удалось. Но я не согласен с тем, что у «Локомотива» было больше опасных моментов.
Что касается давления — это часть нашей работы. Оно есть всегда, особенно в таких клубах и на таком уровне. Я стараюсь не обращать внимания на давление. А концентрируюсь на том, чтобы построить игру команды. Чтобы у нас было своё лицо.
О возможном вылете «Спартака» в ФНЛ
— Мы «Спартак», наша задача — биться за победу. Я должен мотивировать команду, помочь ей восстановиться. У нас впереди два домашних матча. И мы должны в них обязательно победить.
Дмитрий Лоськов: «Изидора кормим макаронами»
О победе над «Спартаком»
— Хотел бы поздравить ребят с победой, поблагодарить их за самоотдачу, — продолжил пресс-конференцию исполняющий обязанности тренера «Локомотива». — Погодные условия были плохие, но после перерыва стало получше. Второй тайм стал больше напоминать футбол.
Игра шла до гола, в этот раз забили мы. И победили. По-моему, заслуженно.
О победе с одним ударом в створ
— Вы видели поле — снег, шла борьба кость в кость. В первом тайме точно было не до комбинационного футбола. Две команды боролись в центре поля. Любая победа, любые три очка приносят радость. Клуб перестраивается, всё идёт по плану.
Об четвертом голе Изидора
— Чем кормим Изидора? Макароны ест. Он нападающий, должен забивать. Ничего удивительного. Просто выполняет свою работу. Молодец.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0