Салихова: «Все спорные моменты решаются не в пользу «Спартака»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба, поделилась мнением о судействе в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1).

«Хачатурянц сказал, что нужна стабильность в трактовке эпизодов. Нарушение Бека-Бека на Мартинсе — это тогда что? Снова апельсиново-оранжевая?

Все спорные моменты решаются не в пользу «Спартака» — вот, где стабильность. Похоже, что судьи выполняют какой-то свой KPI», — сказала Салихова «СЭ».

«Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 37 очков после 22 матчей. «Спартак» занимает десятое место, у команды 27 очков после 23 встреч.