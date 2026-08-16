Нападающий «Зенита» Глушенков отметился результативными действиями во всех четырех матчах нового сезона РПЛ

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков совершил результативные действия во всех четырех турах нового сезона РПЛ.

27-летний футболист отдал голевой пас на форварда Александра Соболева в матче 4-го тура чемпионата России с «Динамо».

Предыдущим игроком, который отметился результативными действиями в четырех матчах на старте сезона, был сам Глушенков. Это произошло в сезоне-2024/25 после его перехода в «Зенит» из «Локомотива».

До Глушенкова за сине-бело-голубых подобным достижением последний раз отличился нападающий Артем Дзюба в 2019 году.

Встреча «Зенита» и «Динамо» проходит 16 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и началась в 14.30 по московскому времени. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.