Фомин — лидер нынешнего «Динамо». Чем он так хорош?
Сегодня в Краснодаре сыграет «Динамо» — одна из самых симпатичных команд РПЛ нынешнего сезона. Москвичи делают ставку на открытый футбол и атакующую модель игры, благодаря чему в их составе раскрылось немало талантливых футболистов. Один из них — Даниил Фомин.
Прессинг
Фомин — один из важнейших игроков в прессинге «Динамо». Хавбек располагается в левом полуфланге, одновременно выполняя функции бокс-ту-бокс и инсайда, регулярно появляющегося на краю поля.
При прессинге бело-голубые начинают давить на соперника в последней трети с помощью вингеров (их роль чаще всего играют Грулев, Макаров или Захарян). Далее в дело вступают футболисты, находящиеся прямо под ними.
Причем действия на разных участках не симметричны. Если справа Шиманьски активно идет в отбор, выбрасывается, и его страхует Моро, то слева Фомин менее агрессивен, но при этом грамотен позиционно и надежен, ему гораздо реже требуется помощник.
Ставка Сандро Шварца в прессинге именно на левый фланг не случайна. Фомин умеет на протяжении всего матча высоко удерживать линию полузащиты, за счет которой «Динамо» быстро перехватывает инициативу в последней трети поля и вертикально двигает мяч. Хавбек выполняет большой объем работы и, в отличие от большинства игроков его амплуа, во время прессинга переключается между соперниками, меняя направление движения в зависимости от ситуации. Именно поэтому у бело-голубых получается подолгу держать целые блоки соперников на чужой половине поля, постепенно их изматывая.
Влияние на игру
«Рад, что мы можем столь детально поговорить о Фомине. Это очень интеллигентный игрок, с высоким футбольным интеллектом. Великолепный игрок. Отличается прекрасными человеческими качествами. Если говорить именно как о футболисте, то он трудяга. Он отдается на 100 процентов на поле. Проделывает очень большой объем беговой работы. За матч пробегает 15 км. Для позиции восьмерки — это очень много. Я рад, что имею возможность работать с ним», — отмечал Сандро Шварц несколько месяцев назад в интервью телеканалу «Россия 24».
Фомин действительно очень умный футболист. Даниил здорово видит поле, классно действует на ограниченном пространстве, находясь лицом к воротам, а также умеет быстро определяться с вариантами для передачи. Есть и минус — Фомину не хватает скорости и резкости, но хавбек компенсирует недостаток быстротой мысли. В этом он похож на позднего Хави — испанец тоже играл не слишком эффектно, но зато находил возможности для продолжения атаки даже в самых сложных ситуациях.
Например, в матче с «Химками», получив мяч около штрафной, Фомин тут же развернулся, сыграл в стеночку с Грулевым и ударил. Этот вариант развития атаки был далеко не самым очевидным, ведь партнер находился в самой гуще игроков и было рискованно разыгрывать комбинацию под таким давлением.
Или еще один момент из игры с «Химками». Приняв мяч от Смолова в центральном круге, Фомин дождался, когда Грулев выйдет из офсайда, и только потом выдал шикарный заброс, отрезавший практически всю линию обороны подмосковной команды.
А в матче с «Арсеналом» Фомин продемонстрировал, как он может самостоятельно выходить на ударную позицию. Приняв мяч под опекой Новосельцева, Даниил буквально на одном замахе убрал Кингса Кангву и, моментально найдя открытый «коридор», рванул в него и пробил.
Фомин эффективно организует игру «Динамо» в финальной трети поля.
Во-первых, он лучший из полузащитников бело-голубых по набранным xG (ожидаемые голы) — 6,49. Даниил классно чувствует ситуацию для входа в штрафную. Понимая, когда у команды не получается взломать оборону соперника, сам ищет свободный «канал» для разрезающего паса.
Во-вторых, Фомин — лучший в команде по xGChain (вклад в развитие атак с учетом ударов и передач под удар), а также один из лучших по xGBuildup (вклад в развитие атак без учета ударов и передач под удар). То есть Даниил полезен в обострении уже на самых ранних стадиях атаки и делает все, чтобы она дошла, как минимум, до удара.
В-третьих, Фомин классно открывается. Для закрытой РПЛ это важнейший скилл. Полузащитник сканирует не до конца закрытые зоны и вбегает в них незаметно для соперников.
Например, в том же матче с «Арсеналом» Даниил увидел, что один из центральных защитников туляков потерял позицию, и тут же очутился у него за спиной, откликнувшись на пас Скопинцева.
Изменение структуры игры
Стандартная схема «Динамо» в этом сезоне — 4-3-3. Но иногда она видоизменяется. Важную роль в этом играет Фомин.
В изначальной расстановке москвичи используют связки из вингера и хавбека на флангах (Фомин, Грулев/Захарян — на правом, Шиманьски, Макаров/Захарян — на правом) для того, чтобы в нужное время создавать на краях перегрузы и продавливать противника.
Однако при 4-1-4-1 (используется против «автобусов»), когда опорник отходит чуть ниже, а на острие остается один форвард, Фомин поднимается с левого полуфланга на позицию «восьмерки».
Таким образом Даниил чаще встречается с мячом и выполняет большее количество передач под удар.
Иногда «Динамо» выбирает схему 4-1-2-3. В этом случае Фомин занимает высокую позицию на левом краю, сосредоточиваясь на навесах.
Адаптируясь в новых для себя расстановках, Даниил дает тренерскому штабу возможность каждый раз выбирать новую тактику на игру, при этом не переучивая остальных футболистов.
При Сандро Шварце Фомин по-настоящему раскрылся. Тренер раскрепостил футболиста и дал возможность наслаждаться игрой. Под руководством немецкого специалиста Даниил прибавляет от матча к матчу, к 25 годам постепенно превращаясь в настоящую звезду премьер-лиги.
И наверняка Фомин будет прогрессировать и дальше.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0