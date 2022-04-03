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Фомин — лидер нынешнего «Динамо». Чем он так хорош?

Полузащитник Фомин стал лидером «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ
Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Фомин.
Фото ФК «Динамо»
Шварц в восторге от полузащитника.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо

Сегодня в Краснодаре сыграет «Динамо» — одна из самых симпатичных команд РПЛ нынешнего сезона. Москвичи делают ставку на открытый футбол и атакующую модель игры, благодаря чему в их составе раскрылось немало талантливых футболистов. Один из них — Даниил Фомин.

Прессинг

Фомин — один из важнейших игроков в прессинге «Динамо». Хавбек располагается в левом полуфланге, одновременно выполняя функции бокс-ту-бокс и инсайда, регулярно появляющегося на краю поля.

При прессинге бело-голубые начинают давить на соперника в последней трети с помощью вингеров (их роль чаще всего играют Грулев, Макаров или Захарян). Далее в дело вступают футболисты, находящиеся прямо под ними.

Причем действия на разных участках не симметричны. Если справа Шиманьски активно идет в отбор, выбрасывается, и его страхует Моро, то слева Фомин менее агрессивен, но при этом грамотен позиционно и надежен, ему гораздо реже требуется помощник.

Ставка Сандро Шварца в прессинге именно на левый фланг не случайна. Фомин умеет на протяжении всего матча высоко удерживать линию полузащиты, за счет которой «Динамо» быстро перехватывает инициативу в последней трети поля и вертикально двигает мяч. Хавбек выполняет большой объем работы и, в отличие от большинства игроков его амплуа, во время прессинга переключается между соперниками, меняя направление движения в зависимости от ситуации. Именно поэтому у бело-голубых получается подолгу держать целые блоки соперников на чужой половине поля, постепенно их изматывая.

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Влияние на игру

«Рад, что мы можем столь детально поговорить о Фомине. Это очень интеллигентный игрок, с высоким футбольным интеллектом. Великолепный игрок. Отличается прекрасными человеческими качествами. Если говорить именно как о футболисте, то он трудяга. Он отдается на 100 процентов на поле. Проделывает очень большой объем беговой работы. За матч пробегает 15 км. Для позиции восьмерки — это очень много. Я рад, что имею возможность работать с ним», — отмечал Сандро Шварц несколько месяцев назад в интервью телеканалу «Россия 24».

Фомин действительно очень умный футболист. Даниил здорово видит поле, классно действует на ограниченном пространстве, находясь лицом к воротам, а также умеет быстро определяться с вариантами для передачи. Есть и минус — Фомину не хватает скорости и резкости, но хавбек компенсирует недостаток быстротой мысли. В этом он похож на позднего Хави — испанец тоже играл не слишком эффектно, но зато находил возможности для продолжения атаки даже в самых сложных ситуациях.

Например, в матче с «Химками», получив мяч около штрафной, Фомин тут же развернулся, сыграл в стеночку с Грулевым и ударил. Этот вариант развития атаки был далеко не самым очевидным, ведь партнер находился в самой гуще игроков и было рискованно разыгрывать комбинацию под таким давлением.

Игра Даниила Фомина в матче против «Химок».
Игра Даниила Фомина в матче против «Химок».
Игра Даниила Фомина в матче против «Химок».
Игра Даниила Фомина в матче против «Химок».
Игра Даниила Фомина в матче против «Химок».
Игра Даниила Фомина в матче против «Химок».

Или еще один момент из игры с «Химками». Приняв мяч от Смолова в центральном круге, Фомин дождался, когда Грулев выйдет из офсайда, и только потом выдал шикарный заброс, отрезавший практически всю линию обороны подмосковной команды.

Игра Даниила Фомина в матче против «Химок».
Игра Даниила Фомина в матче против «Химок».
Игра Даниила Фомина в матче против «Химок».
Игра Даниила Фомина в матче против «Химок».
Игра Даниила Фомина в матче против «Химок».
Игра Даниила Фомина в матче против «Химок».

А в матче с «Арсеналом» Фомин продемонстрировал, как он может самостоятельно выходить на ударную позицию. Приняв мяч под опекой Новосельцева, Даниил буквально на одном замахе убрал Кингса Кангву и, моментально найдя открытый «коридор», рванул в него и пробил.

Игра Даниила Фомина в матче против "Арсенала".
Игра Даниила Фомина в матче против «Арсенала».
Игра Даниила Фомина в матче против "Арсенала".
Игра Даниила Фомина в матче против «Арсенала».
Игра Даниила Фомина в матче против "Арсенала".
Игра Даниила Фомина в матче против «Арсенала».

Фомин эффективно организует игру «Динамо» в финальной трети поля.

Во-первых, он лучший из полузащитников бело-голубых по набранным xG (ожидаемые голы) — 6,49. Даниил классно чувствует ситуацию для входа в штрафную. Понимая, когда у команды не получается взломать оборону соперника, сам ищет свободный «канал» для разрезающего паса.

Во-вторых, Фомин — лучший в команде по xGChain (вклад в развитие атак с учетом ударов и передач под удар), а также один из лучших по xGBuildupклад в развитие атак без учета ударов и передач под удар). То есть Даниил полезен в обострении уже на самых ранних стадиях атаки и делает все, чтобы она дошла, как минимум, до удара.

В-третьих, Фомин классно открывается. Для закрытой РПЛ это важнейший скилл. Полузащитник сканирует не до конца закрытые зоны и вбегает в них незаметно для соперников.

Например, в том же матче с «Арсеналом» Даниил увидел, что один из центральных защитников туляков потерял позицию, и тут же очутился у него за спиной, откликнувшись на пас Скопинцева.

Игра Даниила Фомина в матче против "Арсенала".
Игра Даниила Фомина в матче против «Арсенала».
Игра Даниила Фомина в матче против "Арсенала".
Игра Даниила Фомина в матче против «Арсенала».
Игра Даниила Фомина в матче против "Арсенала".
Игра Даниила Фомина в матче против «Арсенала».

Изменение структуры игры

Стандартная схема «Динамо» в этом сезоне — 4-3-3. Но иногда она видоизменяется. Важную роль в этом играет Фомин.

В изначальной расстановке москвичи используют связки из вингера и хавбека на флангах (Фомин, Грулев/Захарян — на правом, Шиманьски, Макаров/Захарян — на правом) для того, чтобы в нужное время создавать на краях перегрузы и продавливать противника.

Однако при 4-1-4-1 (используется против «автобусов»), когда опорник отходит чуть ниже, а на острие остается один форвард, Фомин поднимается с левого полуфланга на позицию «восьмерки».

Таким образом Даниил чаще встречается с мячом и выполняет большее количество передач под удар.

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Иногда «Динамо» выбирает схему 4-1-2-3. В этом случае Фомин занимает высокую позицию на левом краю, сосредоточиваясь на навесах.

Адаптируясь в новых для себя расстановках, Даниил дает тренерскому штабу возможность каждый раз выбирать новую тактику на игру, при этом не переучивая остальных футболистов.

При Сандро Шварце Фомин по-настоящему раскрылся. Тренер раскрепостил футболиста и дал возможность наслаждаться игрой. Под руководством немецкого специалиста Даниил прибавляет от матча к матчу, к 25 годам постепенно превращаясь в настоящую звезду премьер-лиги.

И наверняка Фомин будет прогрессировать и дальше.

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