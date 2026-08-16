На воротах «Динамо» порвалась сетка в матче с «Зенитом»

В матче 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и московским «Динамо» возникла остановка из-за того, что на воротах бело-голубых порвалась сетка.

Сетка повредилась, когда после второго гола «Зенита» в исполнении Александра Соболева полузащитник «Динамо» Рубенс Диас лег на нее и потянул на себя сначала слева, потом справа. Однако это выяснилось только в концовке первого тайма. Работники стадиона оперативно привели сетку в порядок, и матч возобновился.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.