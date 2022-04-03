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Сегодня, 01:30

«Невозможно каждый раз винить судью. Мы проиграли, потому что «Локомотив» был лучше». Каттани — о поражении «Спартака»

Лука Каттани отрицает информацию о нежелании продлевать контракт с Зелимханом Бакаевым
Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Лука Каттани.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Спортивный директор «Спартака» — о причинах поражения в дерби, отъезде Айртона и контракте Бакаева.

— Что думаете об игре в такую погоду?

— У меня нет слов. Но такие условия были не только для нас. Работа рефери? Сейчас не время говорить о судействе.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Спартак
Голы
Изидор, 85 (1:0)
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Марадишвили Бека Бека Тикнизян (Рыбус, 74) Бабкин (Петров, 61) Керк Кухта (Рыбчинский, 90+2) Изидор
Спартак
Максименко Кофрие Джикия (Жиго, 54) Литвинов Мозес Бакаев (Соболев, 65) Мартинс Хлусевич Зобнин Николсон (Игнатов, 79) Промес
Предупреждения
Бека Бека 24’, Бабкин 58’, Марадишвили 80’, Изидор 90+1’  -  Кофрие 48’
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Шадыханов (Москва) Лунев (Новосибирск)

— Судейство — не причина поражения «Спартака»?

— Мы можем сказать, что мы проиграли из-за судьи. Но невозможно каждый раз винить судью. Судья — это профессия, хорошая профессия. Это ответственность перед игрой принимать такое решение. Нечего сказать арбитрам. Мы проиграли, потому что «Локомотив» был лучше. Они забили на один больше.

— Слышали ли вы слова экс-директора академии Кузьмичева с критикой назначения на пост технического директора академии Антара Яхья? Что думаете о них?

— Я думаю, это ошибка. Он говорил о семи страницах стратегии, которые прислал Яхья. Может быть, у него закончилась бумага в принтере. Я также читал эти листы, эти документы. Там было намного больше семи страниц. Это долгая история, о которой я поговорю позже. Сначала с Кузьмичевым, потом с журналистами. Кузьмичев сейчас не работает в «Спартаке». Это не та проблема, о которой надо думать сейчас.

Алексис Бека Бека и&nbsp;Максим Петров поздравляют Вильсона Изидора с&nbsp;голом в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo;. Снегопад, «варварство» и немного футбола. «Локо» обыграл «Спартак»

— Что думаете о погодных условиях?

— Я никогда до этого не видел столько снега перед матчем. Повлияло ли это? Это не лучшая погода для игры футбол, но это норма. Мы в России! Тут много снега. Мы были лучше в первом тайме, когда было много снега.

— Айртон покинул «Спартак» — это проблема?

— Он не покидал «Спартак». Мы продали его. В этом есть разница. Это хорошая сделка. Все очень просто. Мы могли поправить нашу финансовую ситуацию.

— Почему у «Спартака» такие результаты?

— Потому что это игра. Не всегда получается выигрывать. Сегодня мы играли лучше в первом тайме. Во втором что-то пошло не так. Можем быть нам стоило посерьезнее отнестись, чтобы выиграть игру. Что я ещё должен сказать? Я не должен ничего говорить о судействе. Они не виноваты в нашем поражении. Они делали свою работу. Да, может быть, где-то были неточности, но мы не должны утверждать, что «Спартак» проиграл из-за плохого судейства.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Паоло Ваноли удивлен снегопадом и&nbsp;разочарован результатом.

— Какая ситуация с контрактом Бакаева? Это важно для болельщиков.

— Да, мы это понимаем. Мы ценим его хороший настрой в течение этой недели. Он это показывает во время игры. Он делает все, что в его силах. Я это учту позже, когда надо будет обновлять контракт. У нас есть намеченный путь для этого. Будет видно, что будет дальше. Я никогда не говорил, что нет возможности для продления контракта. Это неправда, что я не хочу продлевать контракт с Бакаевым.

— Поступила такая информация, что все легионеры могут покинуть «Спартак». Такое может произойти?

— Я думаю, что такого не будет.

— Какие планы на этот сезон? Какие перспективы в РПЛ?

— Кто вообще придумал этот вопрос? Разве сейчас подходящий момент здесь стоять и думать об очках, о позиции в турнирной таблице? Мы упускаем все шансы, чтобы набрать очки. Мы проигрываем игры, после которых могли бы подняться. Мы должны больше стараться. Сегодня был не наш день. Но никаких отговорок. Мы сегодня проиграли, потому что заслужили. Может, завтра мы проснемся, у нас отложится в памяти этот проигрыш, и в следующий раз мы будем больше стараться.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Краснодар
Динамо

П2

21%

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20%

1.79

Ф2 (0)

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1.53
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Сочи
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1.79

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Спартак 0
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ИТБ2 (1.0)

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
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 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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