«Спартак» обратится в ЭСК РФС по судейству матча с «Локомотивом»

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1) выразил намерение обратиться к Экспертно-судейскую комиссию РФС.

«Результат... Будем подавать протест в ЭСК РФС», — заявил Мележиков.

На 40-й минуте главный судья Сергей Карасев после видеопросмотра не засчитал гол полузащитника «Спартака» Квинси Промеса из-за офсайда (при этом на матче не использовали офсайдные линии ВАР из-за неблагоприятных погодных условий).

На 24-й минуте Карасев вынес предупреждение полузащитнику «Локо» Алексису Бека-Бека за удар шипами по ноге Кристофера Мартинса Перейры.

Игра между командами должна была начаться в 19.30 (мск). Из-за тяжелых погодных условий и уборки снега с поля решение о проведении матча перенесли, после чего назначили старт встречи на 20.30.