Играть в такой снегопад — безумие. Вместо яркого дерби мы получили мучение и новый скандал
Черкизовский трактор, ковшом сгребавший снег вперемешку с газоном, вернул нас из 2022-го в ламповый 2002-й: мы 20 лет вспоминали снежное дерби на «Торпедо», где был уникальный антураж, но не было качественного футбола. И так и не сделали выводы.
Пока в Черкизово судьи и делегат переносили начало матча, сотрудники стадиона упаковывали сугробы в грузовики — было невозможно поверить, что в таких условиях кто-то реально собирается выходить на поле.
В 2018-м «Локомотив» и «Спартак» уже бились на менее заснеженном поле и закончили 0:0 — без моментов и с нулевым качеством футбола. На этот раз «Спартак» сразу выступил за перенос. В «Локомотиве» были против — и на тот момент (без привязки к итоговому результату) это звучало странно. Потому что любой матч на таком поле — это не про тактику, функциональную готовность и игровой рисунок.
«Контролировать мяч низом тяжело — поле не позволяет. Пытаешься сыграть попроще, и это меняет картину игры», — описывал первый тайм Руслан Литвинов.
В перерыве казалось, что интереснее следить за уборкой снега, чем за главным матчем выходных. И «Локо», и «Спартак» страдали: Максименко расчищал штрафную перед каждым вводом мяча, Худяков тоже перестраховывался даже в простых моментах, а про все предматчевые наработки в атаке пришлось забыть. Как и про предматчевые расклады — ни отсутствовавшие Баринов с Жемалетдиновым, ни Селихов с Умяровым в таких условиях не сделали бы разницу: кошмарный газон уравнивал абсолютно все скиллы.
«Вы видели поле в первом тайме, снег — борьба кость в кость. Было не до комбинационного футбола. Две команды боролись в центре поля», — подтверждал Дмитрий Лоськов.
Телевизионная картинка тоже выглядела дико: белая форма «Спартака» сливалась с полем, разметку было не видно, а газон продолжало засыпать снегом, который усилился со стартовым свистком.
По игре в таких условиях «Локомотив» был чуть хуже: «Спартак» давил (по ударам в створ — 3:0), забил из офсайда, который из-за отсутствия линий ВАР пришлось определять на глаз по спорному ракурсу (но, кажется, вне игры все же было) и по-хорошему должен был оставаться в большинстве.
Фол Бека Бека на Мартинсе — самый спорный эпизод дерби. Нас давно приучили, что попадание открытыми шипами в ногу — прямая красная вне зависимости от намерения сыграть в мяч. Но за удар Айртона в Нижнем Гоцук не получил даже желтой, хотя ЭСК признала, что судья ошибся и это — удаление. А сегодня Карасев показал желтую — и обошелся без ВАР, хотя за аналогичный фол в сегодняшнем матче в Туле видеоассистенты исправили цвет карточки с желтой на красную.
По сути, более-менее осмысленную игру мы увидели только во втором тайме, когда газон очистили от снега. Конечно, не полностью, но он хотя бы вернулся в базовый цвет. Проблема в том, что к этому моменту команды отошли от изначальных настроек (а «Спартак» еще и потерял Джикию). Желание сыграть попроще никуда не делось, и смотреть на это было по-прежнему тяжело.
Когда «Локомотив» вырвал инициативу и начал создавать моменты, снова вспомнилось их отказ от переноса — зачем было настаивать на игру в сугробах, если на хорошем поле вы лучше? Респект, что в итоге ставка сыграла — «Локо» качественно включился в концовке и забил единственным ударом в створ. Локальная задача выполнена — набраны три очка.
Но что останется от этого матча, кроме сочнейших кадров и антуража? Оба тренера в открытую говорят, что большую часть матча адаптировались к условиям — ни о какой тактике и разбора ошибок не может идти и речи.
Мы получили запоминающуюся атмосферу, споры о судействе и сломавшийся из-за снегопада ВАР. Но не получили главного — качественного футбола.
Как и 20 лет назад.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0