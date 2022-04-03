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Играть в такой снегопад — безумие. Вместо яркого дерби мы получили мучение и новый скандал

«Локомотив» обыграл «Спартак» благодаря голу Изидора в матче Российской премьер-лиги
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Марк Мампасси борется за мяч с Шамаром Николсоном.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Квинси Промес забивает гол Даниилу Худякову, но позже его отменят.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
«Спартак» будет жаловаться на судейство.

Черкизовский трактор, ковшом сгребавший снег вперемешку с газоном, вернул нас из 2022-го в ламповый 2002-й: мы 20 лет вспоминали снежное дерби на «Торпедо», где был уникальный антураж, но не было качественного футбола. И так и не сделали выводы.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Спартак
Голы
Изидор, 85 (1:0)
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Марадишвили Бека Бека Тикнизян (Рыбус, 74) Бабкин (Петров, 61) Керк Кухта (Рыбчинский, 90+2) Изидор
Спартак
Максименко Кофрие Джикия (Жиго, 54) Литвинов Мозес Бакаев (Соболев, 65) Мартинс Хлусевич Зобнин Николсон (Игнатов, 79) Промес
Предупреждения
Бека Бека 24’, Бабкин 58’, Марадишвили 80’, Изидор 90+1’  -  Кофрие 48’
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Шадыханов (Москва) Лунев (Новосибирск)

Пока в Черкизово судьи и делегат переносили начало матча, сотрудники стадиона упаковывали сугробы в грузовики — было невозможно поверить, что в таких условиях кто-то реально собирается выходить на поле.

В 2018-м «Локомотив» и «Спартак» уже бились на менее заснеженном поле и закончили 0:0 — без моментов и с нулевым качеством футбола. На этот раз «Спартак» сразу выступил за перенос. В «Локомотиве» были против — и на тот момент (без привязки к итоговому результату) это звучало странно. Потому что любой матч на таком поле — это не про тактику, функциональную готовность и игровой рисунок.

«Контролировать мяч низом тяжело — поле не позволяет. Пытаешься сыграть попроще, и это меняет картину игры», — описывал первый тайм Руслан Литвинов.

Снежные сугробы на&nbsp;стадионе &laquo;Локомотива&raquo; перед дерби со &laquo;Спартаком&raquo;.

В перерыве казалось, что интереснее следить за уборкой снега, чем за главным матчем выходных. И «Локо», и «Спартак» страдали: Максименко расчищал штрафную перед каждым вводом мяча, Худяков тоже перестраховывался даже в простых моментах, а про все предматчевые наработки в атаке пришлось забыть. Как и про предматчевые расклады — ни отсутствовавшие Баринов с Жемалетдиновым, ни Селихов с Умяровым в таких условиях не сделали бы разницу: кошмарный газон уравнивал абсолютно все скиллы.

«Вы видели поле в первом тайме, снег — борьба кость в кость. Было не до комбинационного футбола. Две команды боролись в центре поля», — подтверждал Дмитрий Лоськов.

Телевизионная картинка тоже выглядела дико: белая форма «Спартака» сливалась с полем, разметку было не видно, а газон продолжало засыпать снегом, который усилился со стартовым свистком.

По игре в таких условиях «Локомотив» был чуть хуже: «Спартак» давил (по ударам в створ — 3:0), забил из офсайда, который из-за отсутствия линий ВАР пришлось определять на глаз по спорному ракурсу (но, кажется, вне игры все же было) и по-хорошему должен был оставаться в большинстве.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Паоло Ваноли удивлен снегопадом и&nbsp;разочарован результатом.

Фол Бека Бека на Мартинсе — самый спорный эпизод дерби. Нас давно приучили, что попадание открытыми шипами в ногу — прямая красная вне зависимости от намерения сыграть в мяч. Но за удар Айртона в Нижнем Гоцук не получил даже желтой, хотя ЭСК признала, что судья ошибся и это — удаление. А сегодня Карасев показал желтую — и обошелся без ВАР, хотя за аналогичный фол в сегодняшнем матче в Туле видеоассистенты исправили цвет карточки с желтой на красную.

По сути, более-менее осмысленную игру мы увидели только во втором тайме, когда газон очистили от снега. Конечно, не полностью, но он хотя бы вернулся в базовый цвет. Проблема в том, что к этому моменту команды отошли от изначальных настроек (а «Спартак» еще и потерял Джикию). Желание сыграть попроще никуда не делось, и смотреть на это было по-прежнему тяжело.

Алексис Бека Бека и&nbsp;Максим Петров поздравляют Вильсона Изидора с&nbsp;голом в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo;. Снегопад, «варварство» и немного футбола. «Локо» обыграл «Спартак»

Когда «Локомотив» вырвал инициативу и начал создавать моменты, снова вспомнилось их отказ от переноса — зачем было настаивать на игру в сугробах, если на хорошем поле вы лучше? Респект, что в итоге ставка сыграла — «Локо» качественно включился в концовке и забил единственным ударом в створ. Локальная задача выполнена — набраны три очка.

Но что останется от этого матча, кроме сочнейших кадров и антуража? Оба тренера в открытую говорят, что большую часть матча адаптировались к условиям — ни о какой тактике и разбора ошибок не может идти и речи.

Мы получили запоминающуюся атмосферу, споры о судействе и сломавшийся из-за снегопада ВАР. Но не получили главного — качественного футбола.

Как и 20 лет назад.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Дмитрий Лоськов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Алексис Бека-Бека
Вильсон Изидор
Паоло Ваноли
15
10
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
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12
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