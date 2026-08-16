«Зенит» — «Динамо»: питерцы ведут 2:0 после первого тайма

«Зенит» обыгрывает московское «Динамо» по итогам первого тайма матча 4-го тура чемпионата России — 2:0.

Оба гола забил Александр Соболев, который отличился с пенальти и с игры.

В концовке тайма выяснилось, что на воротах бело-голубых порвалась сетка. Она повредилась после второго гола «Зенита» из-за того, что полузащитник «Динамо» Рубенс Диас лег на нее и потянул на себя.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.