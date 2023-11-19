Лоськов вернул нам 2002-й: его гол-близнец из золотого матча принес «Локо» победу над ЦСКА в ретродерби

Классная игра ветеранов московских топ-клубов.

Ретроматч

«Локомотив» — ЦСКА — 1:0 (0:0)

Гол: Лоськов, 56

Каждый из нас хоть раз в жизни мечтал переместиться в прошлое и вновь испытать те же чувства, которые когда-то испытывал; увидеть то, чего сейчас уже нет; услышать забытые запахи. Это всем знакомо. Но если обычные люди тоскуют по дому или по детству/молодости, то футбольные болельщики — по матчам, командам и игрокам.

И кто сказал, что прошлое вернуть нельзя? РФС в последнее время активно пытается сделать невозможное и уже не первый раз проводит ретроматчи с участием культовых звезд. На этот раз настала очередь прославленных футболистов «Локомотива» и ЦСКА вернуться на поле.

Это дерби было приурочено к годовщине знаменитого золотого матча 2002 года, в котором железнодорожники обыграли армейцев и впервые стали чемпионами России. Да, красно-зеленые 21 год назад выиграли, но и болельщики ЦСКА сохранили приятные воспоминания о том времени, ведь тогда зародилась великая команда, взявшая Кубок УЕФА. Поэтому совсем неудивительно, что новая встреча вызвала большой ажиотаж — все хотели хотя бы на пару часов вернуть себе свой 2002-й.

Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Антураж был подходящим. Футболисты вышли в той же форме, в которой проводили золотой матч, а команды возглавили безусловные легенды клубов — Валерий Газзаев и Юрий Семин. Великий тренер «Локомотива» по такому случаю даже надел знаменитую шапку-петушок, неразрывно связанную с Юрием Палычем. А Валерий Георгиевич свой символ и так носит всегда и, как известно, никогда не сбривает.

Конечно, под такую игру в идеале хотелось бы собрать всех участников золотого матча, но, к сожалению, это невозможно. Например, Сергей Семак, Вадим Евсеев и Сергей Игнашевич не могут отвлечься от работы в своих клубах, а Джейкоба Лекхето уже с нами нет. Как нет и старого стадиона «Динамо», где и проходила та самая встреча.

Но все равно составы выглядели более чем внушительно, и организаторы даже постарались привезти в Черкизово легионеров из дальнего зарубежья. В стартовых составах вышли Милош Красич и Родолфо, до последнего планировалось участие в матче Марка Гонсалеса, Элвера Рахимича и Мануэла Фернандеша. Под стать была и бригада арбитров во главе с Александром Гвардисом.

И в 20, и в 45 футболист нацелен на победу. И не имеет значения, матч РПЛ впереди или выставочная игра ветеранов. Игроки действительно были заряжены на серьезную борьбу. Подобные встречи часто заканчиваются с аномальным счетом 7:5 или 4:6, но здесь оппоненты были настроены иначе: их надежность и тактическая выучка оказались такими же, как в 2002-м.

Пересечений с золотым матчем хватало. Например, уже на 2-й минуте Денис Попов забил из офсайда, а 21 год назад то же самое сделал Дмитрий Кириченко. Ну а гол Лоськова — как по заказу. Экс-капитан «Локомотива» опять открыл счет ударом из полукруга с левой ноги прямо в угол, причем вновь мяч пропустил Нигматуллин. Не так важно, что сейчас шла 56-я минута, а не 6-я, да и угол Лоськов поразил другой. Главное, что магия состоялась.

Те, кто в силу разных обстоятельств не помнит золотой матч, все равно испытывали дежавю. Например, от действий вечнозеленого Юрия Жиркова — он вспахивал бровку точно так же, как в финале Кубка УЕФА, и в начале второго тайма создал два стопроцентных момента для партнеров. Но в первом случае Алексей Поляков вытащил удар Попова в упор плечом, а во втором — Кириченко не хватило сантиметров для попадания в створ.

А как хороши были Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев! Их связка снова работала так эффективно, будто на дворе нулевые. Традиционно надежен был и Родолфо — его подкат под Попова на 17-й минуте стал украшением встречи.

В этой игре было все: эмоции, нервы, атаки, ворох опасных моментов. Не хватало только голов. Хотя и при счете 1:0 обе команды могли забить. В одном из моментов Билялетдинов угодил в штангу, а Руслан Пименов на добивании не подстроился под мяч. В другом — Алан Кусов выходил один на один, но Поляков его переиграл. А на последних секундах голкипер «Локо», безусловный герой встречи, еще и отразил мяч после удара Ролана Гусева со штрафного.

Да, гол случился лишь один, зато какой! Конечно, соперники не сговаривались, но результат получился точно таким же, что и 21 год назад: победа «Локо» 1:0 с голом-близнецом Лоськова. Что-то все-таки вечно — и это прекрасно!