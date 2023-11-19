«После победы ЦСКА в Кубке УЕФА Юра сказал моей жене: «Ты не представляешь, что он сделал!» Семин и Газзаев — перед ретроматчем

Обозреватель «СЭ» задал одинаковые вопросы двум топ-тренерам, которые сегодня выведут ЦСКА и «Локо» на матч легенд.

21 ноября 2002 года состоялся последний на сегодня вынесенный за рамки чемпионата «золотой матч» в истории российского футбола, в котором «Локомотив» Юрия Семина обыграл 1:0 ЦСКА Валерия Газзаева, впервые став чемпионом страны и задав тон отрезку с 2002-го по 2006-й, когда в течение пяти лет эти клубы не отдавали золото никому другому, а красно-синие в этот период выиграли первый в российской истории еврокубок — Кубок УЕФА в 2005-м. «Локо», в конце 90-х дважды добиравшийся до полуфинала Кубка обладателей кубков, в первой половине нулевых два раза выходил из группы Лиги чемпионов.

Сегодня две эти команды с двумя этими главными тренерами сойдутся в ретроматче легенд. А Газзаев и Семин, друзья с общей футбольной юности, с удовольствием согласились ответить (порознь) на одни и те же вопросы обозревателя «СЭ». И из их уст прозвучало немало откровений.

Сошлись, когда вместе играли за «Локомотив». Как тренеры могли месяц не разговаривать, но пронесли дружбу через всю жизнь

— За счет чего вашей команде удалось в начале 2000-х выйти из тени «Спартака» и занять лидирующие позиции в российском футболе?

Газзаев: — Я принял ЦСКА в 2002 году. Сразу скажу слова благодарности президенту клуба Евгению Гинеру. Когда он предложил мне возглавить команду, мы обсудили все вопросы, я побеседовал с пятнадцатью людьми, которые тогда входили в руководство команды, и с игроками. После чего сказал Евгению Ленноровичу: «Чтобы мы чего-то добились, надо из полутора десятков руководителей оставить одного — Александра Кузнецова. И выставить 14 игроков на трансфер». Объяснил это тем, что мы должны начать с чистого листа, взять молодых и талантливых. Гинер меня поддержал. Из тех, кто был раньше, остались Семак, Попов и еще максимум пара человек. Взяли тогда братьев Березуцких, Гусева, Шембераса, Евсикова и многих других.

А представьте на секунду — если бы не было результата? Как ваша же журналистская братия тогда со мной бы разговаривала? Ведь далеко не все ветераны ЦСКА были рады такому повороту событий. Кто-то возмущался, что вынужден был уйти — Корнаухов, Варламов и плеяда других опытных футболистов. Отношусь и относился к ним с уважением, они многое сделали для армейцев, но уже были возрастными, и настало время строить новую команду, способную решать задачи другого уровня.

Юрий Семин и Валерий Газзаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В первый же год мы выиграли Кубок и по итогам 30 туров чемпионата заняли первое место. Это было огромное достижение для молодых ребят, и сейчас уже можно говорить, что был выбран правильный вектор развития команды. У Юры Семина коллектив был сбалансированный, опытный, несколько лет подряд примерно в том же составе находившийся наверху таблицы, стабильно игравший в еврокубках. У ЦСКА же была совсем новая команда, которая только начала свой путь. И он привел к тому, что в следующем сезоне мы стали чемпионами, а меньше чем через три года выиграли Кубок УЕФА.

В нулевых годах мы стали гегемоном российского футбола наряду с «Локомотивом», семь лет гремели и разрывали всех, а затем подтянулся и «Зенит». Безусловно, сказалось и то, что Олег Иванович закончил работу в «Спартаке», у которого были стабильные успехи именно при нем. А после отставки Романцева там начался бардак, который существует до сих пор.

Семин: — Мы к 2002 году уже были достаточно сильны. Три сезона шли за «Спартаком» Олега Романцева и занимали второе место. Игроки и клуб в целом накопили опыт. Хорошо играли в еврокубках — еще в 1998-м и 1999-м выходили в полуфинал Кубка кубков, а в 2001-м дебютировали в Лиге чемпионов и набрали в групповом турнире семь очков, разгромив 5:1 «Андерлехт» и обыграв «Реал». Все это дало игрокам определенную уверенность. Поэтому победа в чемпионате и произошла, хоть уже в тот период и набирал силу газзаевский ЦСКА.

Второй и очень важный момент — мы как никогда имели поддержку болельщиков. «Локомотив» всегда был обделен зрителями, на трибуны ходило немного людей — в советские времена вообще по двести человек. Но постепенное развитие клуба, внимание к болельщикам, результаты — все это помогало привлекать публику. Болельщики любят результаты. Они пошли — появился интерес.

Большое внимание оказывала компания РЖД. Все произошло в комплексе. Но в конечном счете все определяют игроки, а они к тому времени были сильны психологически. Я боялся, что если мы в 2002-м не выиграем чемпионат, то это клеймо «вечно вторых» на нас и останется. Хорошо, что мы двинулись дальше.

— С какого момента вы стали друзьями и часто ли дружба подвергалась испытанию конкуренцией? Когда был самый долгий отрезок, когда вы не разговаривали?

Газзаев: — С 1976-го, когда я в 21 год перешел в московский «Локомотив», где провел три сезона. Тогда наша дружба и зародилась. Юра старше меня на семь лет, и когда я, молодой, приехал, он был капитаном команды. Когда я в 1979 году решил перейти из «Локомотива» в «Динамо», с его стороны услышал только самые добрые слова и пожелания. Мне тоже надо было расти, и Семин это понимал. А «Локомотив» тогда был не таким, каким стал при нем в роли главного тренера.

Потом закончили карьеры игроков, стали тренерами, поднимались по ступенькам в этой профессии — и в конце концов стали конкурентами в ведущих клубах. У нас всегда были напряженные игры: я очень хотел обыграть его «Локомотив», он — мои «Динамо», «Аланию» и ЦСКА. Каждый отстаивал интересы своего клуба, иначе и быть не могло. Не обходилось и без взаимных упреков. А если бы было по-другому: «Проиграли? Да ладно, ничего страшного!», то тогда мы оба ничего в жизни ни как спортсмены, ни как руководители не добились бы.

Но никогда даже на самом большом накале эмоций мы не переходили никакие грани, которые задели бы наши человеческие отношения. Детали — сколько времени и почему мы не разговаривали — не помню, и это не главное в нашей жизни. А главное — что несмотря ни на какую острейшую конкуренцию, мы пронесли наши теплые отношения через всю спортивную жизнь.

Семин: — Мы дружили почти с детства, ха-ха! Валера пришел в «Локомотив» совсем мальчишкой из «Спартака» (Орджоникидзе), а я был капитаном команды. Для него эта команда стала первой в высшей лиге. Его сумел убедить перейти наш главный тренер Игорь Волчок. На первом этапе ему было сложновато, все-таки Москва — большой город, и к столице, к общению в ней непросто привыкнуть. Я как опытный игрок старался ему помочь, и он вписался в коллектив. С этого момента и стали друзьями.

Когда уже перешли на тренерскую работу, были у нас, конечно, разные моменты, как это всегда бывает в спорте, особенно в футболе. Он представлял одну команду, я — другую, конкуренция... Что-то нас на какое-то время разводило в сторону чисто профессионально, но человечески — никогда.

Валерий Газзаев в финале Кубка УЕФА. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Семин приехал поддержать Газзаева на его главный финал в Лиссабон

— Ваш друг и коллега всегда поздравлял вас с достижениями — будь то в чемпионате, Кубке или еврокубках? И как быстро после них это происходило?

Газзаев: — Никогда не забуду, как Юра с женой Любой приехали поболеть за нас на финал Кубка УЕФА 2005 года в Лиссабон. Сколько теплых слов от него я тогда услышал! Он аж растрогался от нашей победы — и слезы были... Семин сказал моей супруге Белле: «Ты даже не представляешь, что он сделал!»

Такое отношение друга и в то же время коллеги, у которого своя тренерская карьера, — это самое дорогое в жизни. Вот вам и объяснение, почему наши с Юрой отношения — это навсегда. Только настоящий друг мог так отреагировать и сказать такие слова. А быстро ли я его поздравлял... В том же 2002 году, после очного матча вначале были эмоциональные моменты. Но потом, конечно, поздравил!

Семин: — В 2005-м я уже тренировал сборную и приехал в Лиссабон, чтобы и Валеру поддержать, и футболистов в самом важном матче вживую посмотреть. Как такое пропустить — впервые наш российский клуб играл в финале еврокубка! А уж тем более когда друг его тренирует. Все наши общие товарищи были тогда на матче и радовались. Зависть? Да вы что, даже мысли такой не было. Только радость. Друг, с которым мы вместе к тому времени уже тридцать лет, одержал такую победу! К тому же победил наш футбол, и Валера — его представитель.

А когда кто кого поздравлял — не играет роли. Конечно, поздравляли — чуть раньше или чуть позже. И отмечали вместе. Вовремя, не вовремя, с трофеем или с днем рождения — какая разница? Для меня это не имеет значения. И в наших взаимоотношениях — никогда не имело.

— В чем самая сильная тренерская сторона вашего друга и коллеги? И чего перед матчами с его командами вы опасались больше всего?

Газзаев: — У него всегда были крепкие, азартные, агрессивные команды, а все главное, чего добился в истории «Локомотив», произошло при Семине. Один раз выиграть чемпионат можно и благодаря стечению обстоятельств, хотя тоже случайностью это быть не может — настолько долгий и сложный это турнир. Но держать команду и завоевать с ней огромное количество достижений на протяжении стольких лет, как это сделали Романцев или Семин, — настоящее искусство и мастерство. Поэтому сейчас я отдаю должное Семаку, понимая, насколько непросто из года в год приводить команду к победам.

Вообще, считаю, что нулевые годы были лучшими в истории российского футбола. Именно тогда сборная России с костяком из игроков ЦСКА и «Зенита» выиграла бронзу чемпионата Европы, именно тогда ЦСКА и «Зенит» завоевали все три еврокубка нашей страны, а мы были близки и к четвертому — Суперкубку против «Ливерпуля» — которого ЦСКА лишил арбитр. И наша конкуренция с Семиным стала важнейшим фактором для того, чтобы такой футбол у нас в тот период возник. Это было великолепное время, и не случайно столько игроков (не только россиян, но и легионеров) уехало из РФПЛ в такие клубы, как «Арсенал», «Челси», «Ювентус», «Манчестер Сити». В то время абсолютно четко работал принцип: сильные клубы — сильная сборная. Наш футбол мог перейти на другой уровень качества и профессионализма, но этот шанс мы упустили.

Семин: — Газзаев очень хорошо готовил команды физически. Особенно тяжело с ним было играть после сборов, в начале сезона — футболисты находились в идеальном состоянии, могли работать на поле очень и очень много. Всех в этом превосходили!

Его игроки всегда были эмоциональными. Валера сам был самолюбивый и злой до побед — и думаю, что это все передавалось команде. Что касается тактики, то он много в плане схем не менял, у него почти всегда была одна любимая модель — с тремя центральными защитниками, и он ее все время совершенствовал. С одной стороны, это для ЦСКА и других его команд был большой плюс, поскольку взаимодействия оттачивались годами, и каждый чуть ли не с закрытыми глазами знал, куда бежать и что делать.

С другой, все понимали, как он играет, и вроде бы легче было готовиться. Но никто не мог победить! Думаю, это выбранное направление, которое он разрабатывал и никуда не шарахался, и позволило ему завоевать Кубок УЕФА.

— За что вы больше всего уважаете вашего коллегу как человека, когда он поразил вас своими человеческими качествами? А что, может быть, вызывает в нем раздражение?

Газзаев: — Раздражения не вызывает абсолютно ничего, упаси Боже. Семин — настоящий человек. У него прекрасная семья, круг друзей, которые с ним близки много десятилетий, и одно это говорит о его надежности.

Всегда буду помнить, что когда я как игрок только попал в «Локомотив», Юра очень мне помог на первом этапе. Характер у меня был маленько взрывной, но он как капитан команды и опытный человек делал все, чтобы я хорошо адаптировался в коллективе и на поле, чтобы мое становление как футболиста прошло максимально безболезненно.

Семин: — Не могу выделить какое-то одно качество. Все! Когда с человеком дружишь, принимаешь его целиком — со всеми положительными и отрицательными чертами. Дружба — она и есть дружба.

Валерий Газзаев — игрок «Локомотива». Фото Сергей Колганов, архив «СЭ»

Оба главных тренера считают «Золотой матч» 2002 года равным и неярким. Потому что шла битва за результат

— Считаете ли вы справедливым исход золотого матча-2002? Какую слабую сторону соперника в той игре вы планировали использовать и удалось ли это?

Газзаев: — Считаю несправедливым, потому что проводить вынесенные за рамки первенства"золотые матчи" вообще, на мой взгляд, неправильно. Есть чемпионат, и в нем по всем ключевым показателям — количеству побед, забитым голам, разности мячей — мы заняли первое место (объективности ради, еще по двум показателям — личным встречам и пропущенным мячам — преимущество было у «Локомотива». — Прим. И.Р). Кроме очков, по которым было равенство. Второй раз в карьере я попал в одну и ту же ситуацию — так было в 1996 году с «Аланией» против «Спартака» и в 2002-м с ЦСКА против «Локомотива». К сожалению, оба «золотых матча» мы проиграли.

Считаю, что проводить такие встречи надо только тогда, когда все показатели у клубов одинаковые. Но такое бывает крайне редко. После 2002 года, кстати, «золотые матчи» отменили, и в 2006 году, когда мы набрали одинаковое количество очков со «Спартаком» при Владимире Григорьевиче Федотове, но у нас были лучше показатели, ЦСКА стал чемпионом. Абсолютно правильное решение!

К тому же надо понимать, что удержать чемпионское звание всегда тяжелее, чем завоевать его один раз. Потому что против действующего чемпиона выходят с особым настроем, и даже клуб, занимающий последнее место, проводит против него свой лучший матч. И это правильно! Но правильно, на мой взгляд, и то, чтобы при равенстве очков в итоговой таблице приоритет был у клуба, который защищает звание. Потому что сделать это требует особого таланта и мастерства. И показывает качества руководителя клуба и тренера команды. А тому, кто преследует, — легче, на нем нет психологической нагрузки защиты титула.

Что же касается самой игры в 2002 году, то она была очень трудная и абсолютно равная. «Локомотив» выиграл — 1:0, Лоськов забил. Думаю, что Нигматуллин в какой-то степени мог спасти в том эпизоде. Но это уже история. Когда на кону — победа в национальном первенстве, неудивительно, что матч вышел очень осторожным, жестким и принципиальным.

Две хорошие команды претендовали на победу в чемпионате, и говорить о красоте футбола тут не приходилось. Задачей был исключительно результат. Если бы мы 90 минут только оборонялись, а на 91-й забили победный мяч, я бы сказал, что это был великолепный матч. Недаром родоначальники игры англичане когда-то заявили, что самое красивое в футболе — это счет на табло.

Начиная с 2002 года мы потихонечку росли и, что важно, ни на день не останавливались в развитии, не удовлетворялись тем, что есть. В финале Кубка УЕФА-2005 даже по сравнению с чемпионством-2003 7 из 11 позиций в стартовом составе у нас было новых. Потому что для национального чемпионата прежнего уровня хватало, но на международной арене для побед нужен был новый. Качество игроков, уровень тренировочного процесса, эмоциональная сторона — мы должны были расти во всем. И мы росли, и каждая не только победа, но и поражение нам в этом помогали. Допускаю, что, не проиграй мы тот «золотой матч», не извлекли бы правильных уроков и не сделали следующих шагов к Кубку УЕФА.

Семин: — Я считаю итог «золотого матча» справедливым, он [Газзаев] - несправедливым, ха-ха! ЦСКА думает, что вообще той игры не должно было быть... Каждый находится на своей территории. Я защищаю красно-зеленые цвета, Валера — красно-синие. Правда у каждого своя.

Валерий Газзаев и Юрий Семин во время «Золотого матча» в 2002 году. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

ЦСКА всегда очень сильно начинал матчи. Это мы должны были учесть (судя по тому, что победный мяч Дмитрий Лоськов забил на 7-й минуте, — учли. — Прим. И.Р.). Что касается своих козырей, то мы хотели больше владеть мячом. У нас, думаю, это не совсем получилось — но задача такая была.

Мне кажется, матч получился вообще равный. Наверное, его нельзя назвать ярким, но он был чересчур напряженным. На кону — золотые медали и прямой выход в группу Лиги чемпионов (тут Юрий Палыч запамятовал — в 2003 году «Локомотиву» для этого пришлось обыгрывать «Шахтер» — 0:1, 3:1, в то время как ЦСКА нужно было проходить на этап больше, и он оступился на «Вардаре». — Прим. И.Р.).

Еще один важный момент — я же как игрок был участником «золотых матчей» чемпионата СССР 1970 года в Ташкенте между московскими «Динамо» и ЦСКА. В первом сыграли вничью, во втором проиграли (0:0, 3:4). Наверное, что-то у меня отложилось, и отдельные моменты я учитывал. Основной — тот, что на такие игры игроков настраивать не надо.

Должен быть индивидуальный подход к каждому, и самое главное — чтобы они не перегорели, не перенастроились. Это была основная задача. С кем-то отдельный разговор провел, но чисто тактического характера. И в плане подготовки упор был сделан только на основу предстоящей встречи. Можно сказать, я их «отпустил», оставил в покое, чтобы они свободно себя чувствовали. Стало ли уроком, что Константин Бесков, тренировавший в 1970 году «Динамо», всегда накручивал команду перед решающими матчами? Может быть, это и учел. К такому матчу накручивать не стоит. Такое с нами в Ташкенте против ЦСКА, наверное, и получилось.

— Случалось ли, что вы после очных матчей садились за стол вместе? И какие вообще у вас были самые приятные посиделки — и в игровые, и в тренерские годы?

Газзаев: — Теплых моментов было много. И это не только посиделки — мы вместе и отдыхали, и рубились на теннисных кортах, где хотели выиграть так же сильно, как наши команды — на футбольном поле. Если мы пронесли наши отношения сквозь долгие годы, значит, они — искренние и правильные.

Семин: — Бывало, что могли присесть! Но он тяжело отходил от поражений, я — тоже. Случались у нас такие моменты, пусть и редкие, когда мы не разговаривали по целому месяцу. Всякое было, ха-ха!

— Назовите лучшего игрока в той вашей команде, без которого завоеванные тогда трофеи были бы невозможны.

Газзаев: — Одного — не назову! И даже двух или трех. В каждой команде, где я работал, было много талантливых игроков. Кого-то назовешь — другие обидятся... В ЦСКА — это созвездие: Акинфеев, Игнашевич, братья Березуцкие, Вагнер, Карвалью, Жо, Красич, Олич, Алдонин... Так весь состав перечислю! Поэтому мы и добивались таких успехов. Мне посчастливилось работать со многими талантами. В «Алании» — Тедеев, Касымов, Тетрадзе. В московском «Динамо» — Колыванов, Кирьяков, Леоненко. В киевском «Динамо» — Шевченко, Милевский, Ярмоленко. Моей задачей было хорошо их подготовить, выбрать правильную тактику, определить каждому верную позицию. Если результат есть — значит, ты все делаешь правильно.

Часто читаю игроков, которые у меня выступали: мол, у Газзаева были невозможные нагрузки. Но давайте посчитаем, сколько они выиграли и чего добились за все это время! А некоторые — возьмите Акинфеева и Вагнера — играют и по сей день. И Господь Бог говорит: чтобы чего-то в жизни добиться, надо пройти трудности.

Семин: (После паузы) — Кто внес самый большой вклад? Думаю, Овчинников. Он пришел в команду, которая была, мягко говоря, не очень сильной, а стала чемпионом. Прошел этот большой путь и сыграл на ноль в том золотом матче. Лоськов, который забил золотой гол, — такая же фигура, равнозначная. Но Сергей — это очень большая глыба, особенно в период становления команды!

Дмитрий Лоськов и Сергей Овчинников с чемпионским кубком после «Золотого матча». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мутко предлагал Газзаеву возглавить сборную перед Черчесовым, Семин в 2005-м ощущал себя там клубным тренером

— Вы оба были в роли тренера-иностранца в киевском «Динамо». Если сравнить с работой в ЦСКА и «Локомотиве», там было сложнее или легче?

Газзаев: — Никаких проблем не было. В Киеве у меня сложились блестящие условия, прекрасное взаимопонимание с братьями Суркис. Как и в «Алании», и в ЦСКА, где все семь лет я чувствовал только поддержку президента клуба. Вот играло у нас тогда много и молодых россиян, которым я всегда доверял, и талантливейших бразильцев, и это сочетание было абсолютно верным подходом.

В Бразилии вообще футбол развивается правильно. Подрос игрок, в 17-18 лет заиграл в составе, куда его не боятся ставить, стал чего-то стоить — его тут же «пакуют» в Европу! Он продолжает развитие там, а на его место становится новый, еще более молодой. Идет абсолютно правильная ротация, и поэтому клубы, где выступают бразильцы, выигрывают национальные первенства и еврокубки. У нас такого доверия к молодым игрокам нет, и отсюда застой в их развитии.

Семин: — Сложно везде, где надо выигрывать чемпионат! А там мы его выиграли, прервали долгую победную историю «Шахтера». Как раз в том сезоне команда из Донецка выиграла Кубок УЕФА, а мы опередили их в чемпионате, кажется, на 13 очков (на 15. — Прим. И.Р.). Это был большой успех. Мы уступили им один мяч в полуфинале Кубка УЕФА — а если бы прошли, то, уверен, завоевали бы трофей. Но «если бы да кабы» — это не считается. А украинская лига тогда была сильная.

Везде хорошо, где побеждаешь. Тренер — такая профессия: если выигрываешь — все очень хорошо, а проигрываешь — все очень плохо. Было хорошо и там, и тут! И в Азербайджане было неплохо. Мне нравилось работать там, где более профессиональная организация процесса и люди, понимающие проблемы тренера и команды. В «Динамо» (Киев) все было в высшей степени профессионально. Как и в «Локомотиве» в 1990-х и начале 2000-х. На каждом участке, который играет большую роль для результата команды и развития игроков, работали профессиональные люди, которые знали футбол. Поэтому клуб так и поднялся.

— Вы оба работали в сборной России и оба недолго, меньше полного двухлетнего цикла. Считаете ли себя клубным тренером — или обстоятельства сложились так, что не смогли полностью реализовать в этой роли свой потенциал?

Газзаев: — Когда я принял сборную — пошел на достаточно серьезные изменения в составе. Она практически сформировалась заново; сделал ставку на игроков, которые выступали у меня перед тем в молодежке. Естественно, при таких обстоятельствах стабильность не могла появиться сразу, и требовать от молодых футболистов, чтобы они сразу стали чемпионами мира или Европы, было нельзя. Тем не менее считаю, что этот подход оказался правильным. Ведь именно в тот момент в национальной команде появилась большая группа ребят, которые в итоге составили костяк бронзовой сборной 2008 года, — от 17-летнего Акинфеева до братьев Березуцких, от Игнашевича до Аршавина. Время расставило все на свои места.

А почему я летом 2003 года ушел? У меня тогда была очень большая нагрузка, связанная с совмещением, и человек до конца этого не поймет, пока в нее не окунется. Никто меня не заставлял уходить, я сам принял (после поражения от Израиля в товарищеском матче. — Прим. И.Р.) такое решение. Думаю, если бы остался на обоих постах, то и ЦСКА чемпионом не стал бы, и сборная на Евро не отобралась. Я выбрал клуб — и в итоге обе команды своих целей достигли.

Так что, опять же, все было сделано правильно. С учетом того, как сложилась судьба сборной в дальнейшем, считаю, что моя работа в ней — достаточно успешная. Нельзя пару результатов вырывать из контекста того, каких игроков тренер привлек в команду и чего они добились в ней впоследствии. Пусть даже уже не с ним.

Семин: — Каждый раз оцениваешь ситуацию по-новому. Сейчас думаю, что у меня много опыта, и эта работа, когда не нужно каждый день выходить на тренировку, подошла бы. А тогда мне казалось, что я — клубный тренер. Мне было как-то скучновато. Много общественной работы. Я был не в своей тарелке. Может, нужно было еще год подождать — меня ведь никто не увольнял, я сам это решение принял вместе с Виталием Мутко. Наверное, и он так же думает.

— А больше сборную не предлагали возглавить?

Газзаев: — Предлагали — в 2016 году, перед домашним чемпионатом мира. Но я отказался. По-моему, 9 августа того года Объединение отечественных тренеров выдвинуло меня кандидатом на пост президента РФС. В числе моих конкурентов был действующий на тот момент президент РФС Виталий Мутко. Перед конференцией футбольного союза, на которой должен был быть избран его новый глава, Виталий Леонтьевич пригласил меня к себе и предложил возглавить сборную и готовить ее к ЧМ-2018. Я ему прямо ответил: «Моя задача — стать президентом РФС. Поэтому никаких предложений о другой работе не принимаю». После этого назначили Станислава Черчесова.

Жалею ли, что не воспользовался таким шансом? Нет. У меня были обязательства перед Объединением тренеров, с которым мы шли в одной упряжке, и согласиться на такое предложение с моей стороны было бы предательством по отношению к коллегам. Благодарю Господа Бога, что моя жизнь сложилась так, как сложилась. Жаловаться не на что — ни в карьере игрока, ни тренера, ни в семейной жизни. У меня уже шесть внуков! Конечно, были какие-то моменты в карьере, которые можно сделать лучше. Но невозможно успеть все. И оглядываться назад нет никакого смысла.

Семин: — Нашу — нет. Другие? Это все уже в прошлом.

Валерий Газзаев тренирует сборную России в 2003 году. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Как у Газзаева сорвалась работа в «Фодже», а у Семина — победа над «Монако»

— Есть ли команда в вашей жизни, которую вы никогда не тренировали, но хотели бы — понятно, что уже не сейчас, а раньше?

Газзаев: — В начале тренерской карьеры была возможность поработать в итальянской серии А с «Фоджей». В 1992 году московское «Динамо», которое я тогда возглавлял, в Кубке УЕФА красиво прошло «Торино» — на тот момент один из ведущих итальянских клубов. И в марте следующего года президент «Фоджи» господин Казилло, мукомольный король Италии, прилетал в Москву, мы встретились в гостинице «Балчуг» около Кремля. Он привез мне пять кассет с записью матчей с ведущими клубами — «Миланом», «Интером», «Ювентусом», «Лацио»... Предложил просмотреть эти кассеты и решить, кто из игроков команды мне нужен, кого выставлять на продажу. Летом 92-го как раз, помню, из «Фоджи» в «Лацио» перешел нападающий Джузеппе Синьори, с которым полгода успел поиграть там Игорь Колыванов, благодаря продаже которого в «Фоджу» связи между клубами были уже налажены.

После выигрыша Кубка УЕФА я пять лет входил в клуб элитных тренеров Европы и регулярно ездил на его встречи. И убеждался, что в любом уважающем себя футболе любой страны иностранный тренер, туда приезжающий, обязан знать ее язык. И тогда Казилло, подписывая со мной предварительный контракт, сказал: «Через четыре месяца, в июне, когда команда соберется после отпуска, вы уже должны общаться с футболистами на итальянском». Он не требовал от меня свободного владения — но я уже должен был понимать и говорить. И я прямо со следующего дня по четыре часа ежедневно занимался итальянским.

В июне уже должен был ехать принимать команду. Но буквально перед этим произошел неприятный поворот — Казилло, кажется, посадили. И все. Вот как человек устроен — несколько месяцев по четыре часа в день изучал итальянский, более того, на неделю съездил в Италию, поселился в гостинице, читал, смотрел телевизор, разговаривал с людьми без переводчика, чтобы погрузиться в среду. Но как только этот вариант отпал, сразу взял и забросил язык. А те кассеты от Казилло у меня дома лежат до сих пор! Это был шанс поработать в серии А. Но, с другой стороны, удалось ли бы мне тогда выиграть Кубок УЕФА — как знать...

Семин: — Много таких команд! И руководителей много интересных, с которыми хотелось бы поработать. Но тренер не со всеми может работать. И не могу сказать, о ком жалею. Я всегда комфортно чувствовал себя в «Локомотиве». Потому что в нем я провел большое время. И как игрок, и как тренер. Это была работа с первой лиги. Куда бы я ни уезжал, душа все равно оставалась здесь.

Из киевского «Динамо» я же как возвращался в «Локомотив»? Что-то щелкнуло — и, став чемпионом, решил уйти оттуда... Сегодня сложно сказать, почему это произошло. Но я тогда принял такое решение. А ведь выиграл чемпионат — выступай в Лиге чемпионов. Не каждый откажется. Иной раз решаешь, когда кажется, что будет лучше, но получается по-другому. По крайней мере, все свои решения я всегда принимал сам.

— Считаете ли, что на сто процентов реализовали себя как тренер?

Газзаев: — Вспоминаю о том, что в 2008 году, когда-то ли я ушел из ЦСКА, то ли меня ушли — подробнее об этом не буду, пусть это останется между нами, — думаю, что команда была готова к большим свершениям в Лиге чемпионов. Не случайно той осенью мы в Кубке УЕФА выиграли все матчи группового турнира с разностью мячей 12:5 — у «Депортиво», «Фейеноорда», «Нанси»...

Мне казалось, что нужно укрепить только две позиции. Не буду говорить, что мы бы выиграли Лигу чемпионов, но у меня не было никаких сомнений, что прошли бы далеко. Считаю, что ЦСКА образца осени 2008 года был сильнее, чем даже в 2005 году. К сожалению, наша любовь тогда закончилась, и мы разошлись. Но остались самые приятные воспоминания, как и обо всех местах, где я работал (улыбается.)! Чего желаю и всем своим молодым коллегам!

Семин: — Не думаю, что на сто процентов. Если бы я лучше знал иностранный язык, у меня была бы возможность поработать и в хорошем зарубежном клубе. Здесь я себя не реализовал. Надо было учить его лучше.

Мой самый большой козырь — психология. Работая в Новой Зеландии (в 1991 году. — Прим. И.Р.), я как раз и понял, что не могу донести свои эмоции до игрока, если не говорю с ним на одном языке. Там увидел свои проблемы очень ярко. Вот Олега Романцева звали в «Депортиво». Он ответил: «Куда я поеду? Я же языка не знаю». Правильно сказал. И я так считаю.

А если говорить о матче, за итог которого до сих пор досада не оставляет... «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Главное разочарование во всей моей карьере — не по игре, а по результату. Мы прекрасно подготовились. Специально поехали на сборы в среднегорье больше, чем на две недели. Набрали очень хорошую форму и обязаны были их проходить. Здесь удачи не хватило, при счете 2:0 не забили голы, которые должны были забивать. Играли тот матч очень сильно. Даже оба. Там — судейство совсем необъективное. И удаление Лоськова, и многое другое...

Самое большое счастье в карьере? Хороших моментов было очень много, но ярче всего запоминается последнее чемпионство. 2018 год, победа над «Зенитом». Когда я смотрел на эти полные трибуны в Черкизове, и там было много детей, которые наших предыдущих чемпионств не видели и так радовались со своими родителями... Такой праздник!

Эмоции Юрия Семина в матче «Локомотива» и «Монако». Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

В Штутгарте болельщиков «Локо» обокрали. Игроки после поражения собрали им денег на обратную дорогу

— Если бы по тем или иным причинам действующему главному тренеру вашей команды через какое-то время пришлось уйти в отставку и вам предложили занять его место — попробовали бы еще раз?

Газзаев: — Давайте поговорим о других вещах, ха-ха!

Семин: — Кто знает? Сейчас сложно сказать, как это может выглядеть. Пускай попробуют, сделают какое-то предложение, ха-ха!

— С какими эмоциями ждете матч легенд? Давно ли не виделись с другом и коллегой и что скажете ему при встрече?

Газзаев: — Виделись с Юрой совсем недавно. Грозится, что обыграет нас, ха-ха! Посмотрим. Очень важно, чтобы на матч пришло как можно больше болельщиков, которых приглашаю на стадион. Игроки, которые выйдут на поле, заслуживают того, чтобы люди сказали им спасибо за все, что они сделали и для клуба, и вообще для российского футбола. Всех ждет интересный боевой матч, красивая программа.

Сейчас, особенно в тех условиях, когда мы изолированы от международного футбола, нужны положительные эмоции. Важно проводить такие матчи и напоминать болельщикам о легендарных игроках ЦСКА и «Локомотива», благодаря которым оказались возможными золотые годы российского футбола. И для молодежи, и для нынешних футболистов они — наглядное пособие, к чему надо стремиться.

Семин: — Видимся с Валерой часто. Общаемся, встречаемся, перезваниваемся. А эмоции... В первую очередь поблагодарю игроков. И не только за то, что они стали чемпионами, хотя болельщики, конечно, это очень любят. Поблагодарю то поколение, которое завоевало для «Локомотива» много поклонников. Своим большим трудом — вторыми местами, Кубками, полуфиналами еврокубков, выходами из группы Лиги чемпионов — они принесли клубу большую армию болельщиков, причем не только в Москве, а по всей России.

Помню, как в «Локомотиве» работала программа — игроки ходили в школы, проводили мастер-классы, разными, но хорошими и добрыми способами привлекали внимание к себе и к команде. И постепенно клуб обрел своего зрителя — искреннего, настоящего. Причем громадное количество людей по всей стране, в чем убеждаюсь, когда оказываюсь в любых ее уголках. Вот это — самое большое завоевание, которое сделало в большей степени именно это поколение, которое будет в этом матче играть. Никакими деньгами этого не купишь!

Да, футболисты удовлетворили потребность болельщиков в победах. Но еще они были к ним очень и очень внимательны. Помню случай в 98-м году в Штутгарте («Локомотив» там играл в полуфинале Кубка кубков. — Прим. И.Р.). Мы проиграли, были расстроенные. Прямо на территории стадиона к автобусу подошла группа наших фанатов — даже не представляю, как они туда попали. И говорят: нас обокрали, нам не на чем отсюда домой добираться. Так из автобуса вышли игроки — и у кого сколько в карманах было, собрали этим ребятам деньги на обратную дорогу. Другие бы и не вышли, тем более только что проиграли. А наши всегда были с ними рядом. И понимали их. Вот это поколение, и им нужно сказать за это большое спасибо!

Мы все хорошо делали свое дело. Насколько участникам этого матча позволят их физические возможности — это будет бескомпромиссная игра. Не буду говорить, что болельщики должны прийти, — никто никому ничего не должен. Но, думаю, им будет приятно поприветствовать игроков того поколения, которые были у истоков больших побед.