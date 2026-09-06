«Динамо» — «Спартак»: во сколько начало матча РПЛ

«Динамо» и «Спартак» сыграют в 7-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 6 сентября. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

06 сентября, 18:30. ВТБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Спартак» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Смотреть игру онлайн также можно на сайте matchtv.ru. Встреча будет доступна в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по регистрации).

В 6-м туре «Динамо» на выезде победило «Локомотив» (1:0), а «Спартак» дома сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1).

После шести матчей «Динамо» набрало 10 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» 13 очков и 2-я строчка.

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