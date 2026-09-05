Семак и «Зенит» устали друг от друга. Питерцам нужны глобальные перемены. Мнение Алланазарова

У сине-бело-голубых три поражения в семи турах.

Мнение

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«Зенит» проиграл третий матч в РПЛ и уже не выглядит фаворитом сезона. Все дело в Семаке.

Если вы, как и я, перед стартом сезона думали, что «Зенит» досрочно выиграет чемпионат и у него попросту нет конкурентов в борьбе за золото, — поздравляю, мы все ошибались. После домашнего поражения от ЦСКА можно признать: чемпион в кризисе и выхода из него не видно.

Проигрыш армейцам — закат карьеры Семака в Питере. Есть чуйка, что Сергея Богдановича могут сменить уже зимой, чтобы у нового тренера было время познакомиться с командой до лета в спокойном режиме. Почему так категорично? Посудите сами: «Зенит» натужно набирает очки в чемпионате и проигрывает три встречи из семи на старте. Болельщики не понимают, в какой футбол играет команда и что делает тренер, чтобы исправить ситуацию. Если чемпион продолжит терять очки, к осени отрыв от лидеров может стать катастрофическим. А когда вообще менять рулевого, если не при таких вводных?

«Зенит» и Семак устали друг от друга. Новых идей нет, а на старых побеждать уже не получается. Как в прошлом туре должен был сыграть молодой Данил Кондаков, чтобы заслужить хотя бы пару минут в матче с ЦСКА? Почему на поле появился Сергей Волков, которого активно пытались продать все лето, но так и не нашли защитнику ни одного вменяемого варианта? Он вышел чтобы переломить встречу? Вы серьезно, Сергей Богданович?

Чем раньше в «Зените» начнется перестройка и новая жизнь без Семака — тем лучше для питерцев. Но кто сегодня способен заменить тренера-рекордсмена? Из отечественных специалистов на ум приходят только Леонид Слуцкий и Михаил Галактионов. Иностранный специалист? Сегодня не так много кандидатов, которые готовы ехать в Россию и дать гарантию, что «Зенит» вернет себе звание флагмана в самые короткие сроки.

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