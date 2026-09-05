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Зенит проиграл ЦСКА в 7 туре РПЛ-2026/27 и занимает четвертое место: стоит ли менять Сергея Семака (мнение Алланазарова)

Семак и «Зенит» устали друг от друга. Питерцам нужны глобальные перемены. Мнение Алланазарова

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»
У сине-бело-голубых три поражения в семи турах.

Мнение

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
ЦСКА

«Зенит» проиграл третий матч в РПЛ и уже не выглядит фаворитом сезона. Все дело в Семаке.

Если вы, как и я, перед стартом сезона думали, что «Зенит» досрочно выиграет чемпионат и у него попросту нет конкурентов в борьбе за золото, — поздравляю, мы все ошибались. После домашнего поражения от ЦСКА можно признать: чемпион в кризисе и выхода из него не видно.

ЦСКА в&nbsp;гостях обыграл &laquo;Зенит&raquo; (2:1) в&nbsp;7-м туре РПЛ.Феерический матч «Зенита» и ЦСКА! Привоз Соболева, стычка Семака с Виктором и победный гол на 90+8-й минуте

Проигрыш армейцам — закат карьеры Семака в Питере. Есть чуйка, что Сергея Богдановича могут сменить уже зимой, чтобы у нового тренера было время познакомиться с командой до лета в спокойном режиме. Почему так категорично? Посудите сами: «Зенит» натужно набирает очки в чемпионате и проигрывает три встречи из семи на старте. Болельщики не понимают, в какой футбол играет команда и что делает тренер, чтобы исправить ситуацию. Если чемпион продолжит терять очки, к осени отрыв от лидеров может стать катастрофическим. А когда вообще менять рулевого, если не при таких вводных?

«Зенит» и Семак устали друг от друга. Новых идей нет, а на старых побеждать уже не получается. Как в прошлом туре должен был сыграть молодой Данил Кондаков, чтобы заслужить хотя бы пару минут в матче с ЦСКА? Почему на поле появился Сергей Волков, которого активно пытались продать все лето, но так и не нашли защитнику ни одного вменяемого варианта? Он вышел чтобы переломить встречу? Вы серьезно, Сергей Богданович?

Сергей Семак и&nbsp;Жоао Виктор.Жара на первых минутах матча «Зенит» — ЦСКА. Семак и Жоао Виктор схлестнулись на бровке — и получили по желтой

Чем раньше в «Зените» начнется перестройка и новая жизнь без Семака — тем лучше для питерцев. Но кто сегодня способен заменить тренера-рекордсмена? Из отечественных специалистов на ум приходят только Леонид Слуцкий и Михаил Галактионов. Иностранный специалист? Сегодня не так много кандидатов, которые готовы ехать в Россию и дать гарантию, что «Зенит» вернет себе звание флагмана в самые короткие сроки.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
10
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
11
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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