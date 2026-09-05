Семак и «Зенит» устали друг от друга. Питерцам нужны глобальные перемены. Мнение Алланазарова
Мнение
«Зенит» проиграл третий матч в РПЛ и уже не выглядит фаворитом сезона. Все дело в Семаке.
Если вы, как и я, перед стартом сезона думали, что «Зенит» досрочно выиграет чемпионат и у него попросту нет конкурентов в борьбе за золото, — поздравляю, мы все ошибались. После домашнего поражения от ЦСКА можно признать: чемпион в кризисе и выхода из него не видно.
Проигрыш армейцам — закат карьеры Семака в Питере. Есть чуйка, что Сергея Богдановича могут сменить уже зимой, чтобы у нового тренера было время познакомиться с командой до лета в спокойном режиме. Почему так категорично? Посудите сами: «Зенит» натужно набирает очки в чемпионате и проигрывает три встречи из семи на старте. Болельщики не понимают, в какой футбол играет команда и что делает тренер, чтобы исправить ситуацию. Если чемпион продолжит терять очки, к осени отрыв от лидеров может стать катастрофическим. А когда вообще менять рулевого, если не при таких вводных?
«Зенит» и Семак устали друг от друга. Новых идей нет, а на старых побеждать уже не получается. Как в прошлом туре должен был сыграть молодой Данил Кондаков, чтобы заслужить хотя бы пару минут в матче с ЦСКА? Почему на поле появился Сергей Волков, которого активно пытались продать все лето, но так и не нашли защитнику ни одного вменяемого варианта? Он вышел чтобы переломить встречу? Вы серьезно, Сергей Богданович?
Чем раньше в «Зените» начнется перестройка и новая жизнь без Семака — тем лучше для питерцев. Но кто сегодня способен заменить тренера-рекордсмена? Из отечественных специалистов на ум приходят только Леонид Слуцкий и Михаил Галактионов. Иностранный специалист? Сегодня не так много кандидатов, которые готовы ехать в Россию и дать гарантию, что «Зенит» вернет себе звание флагмана в самые короткие сроки.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
4
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
10
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
11
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0