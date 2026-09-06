«Динамо» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч РПЛ

«Динамо» и «Спартак» сыграют в 7-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 6 сентября. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на дерби.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

06 сентября, 18:30. ВТБ Арена (Москва)

Мнение о матче «Динамо» — «Спартак»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко считает «Спартак» небольшим фаворитом, но ожидает ничейного результата.

«Спартак», может быть, выглядит чуть предпочтительнее, исходя из турнирного положения. Но «Динамо» прибавляет. Наверное, ничья», — сказал Кириченко Vprognoze.ru.

Перед 7-м туром «Спартак» с 13 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» набрало 10 очков и располагается на 6-й строчке. В предыдущем туре бело-голубые на выезде победили «Локомотив» (1:0), а красно-белые дома сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» — «Спартак»

Фаворитом матча считается «Спартак». Коэффициент на победу «Динамо» составляет 2.95, на ничью — 3.80, на победу «Спартака» — 2.25.