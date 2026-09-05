ЦСКА вырвал победу в матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, Обляков забил на 90+9-й минуте

ЦСКА обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге благодаря голу в добавленное время

ЦСКА обыграл «Зенит» в выездном матче 7-го тура чемпионата России — 2:1.

На 45+8-й минуте пенальти реализовал Иван Обляков. 11-метровый был назначен за фол Александра Соболева — форвард хозяев ударил локтем по лицу защитника гостей Джамалутдина Абдулкадырова. Главный судья Андрей Прокопов принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

За шесть минут до конца основного времени Соболев сравнял счет. На 90+9-й минуте Обляков забил победный гол.

В начале матча на поле произошла стычка, по итогам которой желтые карточки получили главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак и защитник армейцев Жоао Виктор.

ЦСКА набрал 15 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ. «Зенит» с 12 очками располагается на четвертой строчке.

В следующем матче чемпионата «Зенит» примет «Локомотив» 12 сентября, ЦСКА сыграет дома с «Рубином» в этот же день.