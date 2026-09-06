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Балтика — Локомотив: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию 6 сентября 2026

«Балтика» — «Локомотив»: во сколько начало матча РПЛ

Руслан Минаев
Антон Митрюшкин, вратарь «Локомотива».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Балтика» и «Локомотив» сыграют в 7-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 6 сентября. Встреча пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 20.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
06 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Локомотив

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Балтика» — «Локомотив» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажет платный телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 20.35 мск, за десять минут до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

В 6-м туре «Балтика» на выезде разгромила «Родину» (3:0), а «Локомотив» дома уступил московскому «Динамо» (0:1).

После шести матчей «Балтика» набрала 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» 3 очка и 14-я строчка.

РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России в актуальном виде.

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ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
10
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
11
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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