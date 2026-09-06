«Балтика» — «Локомотив»: во сколько начало матча РПЛ

«Балтика» и «Локомотив» сыграют в 7-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 6 сентября. Встреча пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 20.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

06 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Балтика» — «Локомотив» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажет платный телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 20.35 мск, за десять минут до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

В 6-м туре «Балтика» на выезде разгромила «Родину» (3:0), а «Локомотив» дома уступил московскому «Динамо» (0:1).

После шести матчей «Балтика» набрала 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» 3 очка и 14-я строчка.

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