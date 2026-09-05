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Судья Сергей Лапочкин — о попадании локтя Рейса в лицо Соболева: Момент повлиял на результат матча

Судейство

Лапочкин о неназначении пенальти за удар в лицо Соболева: «Самое страшное, что ты не можешь ничего объяснить»

Руслан Минаев
Бывший арбитр Сергей Лапочкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший арбитр Сергей Лапочкин считает, что в ворота ЦСКА должен был быть назначен пенальти в матче с «Зенитом» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

В концовке при счете 1:1 защитник армейцев Матеус Рейс в борьбе с защитником зенитовцев Дугласом Сантосом попал локтем по лицу форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в своей штрафной. Главный арбитр Андрей Прокопов не зафиксировал нарушения правил, а ВАР в его работу не вмешался.

В добавленное к первому тайму время судья назначил пенальти в ворота «Зенита» после удара Соболева локтем в лицо Джамалутдину Абдулкадырову.

«Какая разница, где мяч, если мы видим точно такое же действие локтя в лицо. Это абсолютно одинаковый момент. Это грубость, и она должна быть наказана. Матеус Рейс попадает локтем в лицо — совершает действие. Мы видим, что это не Соболев воткнулся. Абсолютно одинаковый эпизод, как и с Соболевым в конце первого тайма.

Самое страшное, что ты не можешь ничего объяснить. Один и тот же игрок. Сначала на нем назначают пенальти, потом — нет. Почему ВАР не вмешался? Почему судья сам не увидел? Этот момент все перечеркивает, потому что кажется, что он повлиял на результат матча», — сказал Лапочкин в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА в&nbsp;гостях обыграл &laquo;Зенит&raquo; (2:1) в&nbsp;7-м туре РПЛ.Феерический матч «Зенита» и ЦСКА! Привоз Соболева, стычка Семака с Виктором и победный гол на 90+8-й минуте

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Александр Соболев
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Матеус Рейс
Сергей Лапочкин (судья)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
10
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
11
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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