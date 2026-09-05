Лапочкин о неназначении пенальти за удар в лицо Соболева: «Самое страшное, что ты не можешь ничего объяснить»

Бывший арбитр Сергей Лапочкин считает, что в ворота ЦСКА должен был быть назначен пенальти в матче с «Зенитом» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

В концовке при счете 1:1 защитник армейцев Матеус Рейс в борьбе с защитником зенитовцев Дугласом Сантосом попал локтем по лицу форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в своей штрафной. Главный арбитр Андрей Прокопов не зафиксировал нарушения правил, а ВАР в его работу не вмешался.

В добавленное к первому тайму время судья назначил пенальти в ворота «Зенита» после удара Соболева локтем в лицо Джамалутдину Абдулкадырову.

«Какая разница, где мяч, если мы видим точно такое же действие локтя в лицо. Это абсолютно одинаковый момент. Это грубость, и она должна быть наказана. Матеус Рейс попадает локтем в лицо — совершает действие. Мы видим, что это не Соболев воткнулся. Абсолютно одинаковый эпизод, как и с Соболевым в конце первого тайма.

Самое страшное, что ты не можешь ничего объяснить. Один и тот же игрок. Сначала на нем назначают пенальти, потом — нет. Почему ВАР не вмешался? Почему судья сам не увидел? Этот момент все перечеркивает, потому что кажется, что он повлиял на результат матча», — сказал Лапочкин в эфире «Матч ТВ».