«Ростов» забил три гола за восемь минут и победил «Факел» в матче РПЛ

«Ростов» на своем поле победил «Факел» в матче 7-го тура чемпионата России — 3:1.

Хозяева забили три гола в течение восьми минут второго тайма. Отличились Алексей Миронов, Константин Кучаев и Умар Сако. У гостей в концовке матча отличился Александр Кокшаров.

«Ростов» прервал серию из четырех матчей без побед в РПЛ. Команда набрала 8 очков и занимает 9-е место в таблице.

«Факел» еще ни разу не побеждал в этом сезоне РПЛ — 2 ничьих и 5 поражений. Воронежцы с 2 очками располагаются на последней строчке.