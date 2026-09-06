Орлов о поражении «Зенита»: «Этот сезон уйдет на перестройку команды»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА (1:2) в 7-м туре РПЛ.

— Справедлив ли результат? Счет на табло. Надо поздравить ЦСКА. Армейцы — молодцы. Перетерпели в первом тайме и использовали свой единственный шанс до перерыва. Ну и в самой концовке москвичи проявили характер, вырвали три очка.

«Зенит» мощно начал встречу, прессинговал. Создал три реальных момента. Но что с реализацией? Что исполнил Глушенков? Он хотел сетку порвать или перекладину сломать? Какая-то детская болезнь футболиста... Ему надо так забить, чтобы все трещало... Нужно было хитрее все сделать. Точнехонько послать мяч в цель. Ему же никто не мешал.

При этом у меня язык не повернется критиковать Максима, да и всех зенитовцев, за отсутствие самоотдачи. Все старались, выкладывались. Вышли на поле с должным настроем. Однако все опять упирается в исполнительское мастерство.

В перерыве Сергей Семак снял с игры Мантуана и выпустил Волкова. Тренер хозяев хотел как-то нейтрализовать реактивного Глебова. Тот — настоящий спринтер, все время создавал остроту на своем фланге. В итоге в решающей атаке Кирилл принял самое непосредственное участие. Волков тоже, конечно, не тихоход. Но вот что касается мастерства...

Вообще я не понял одной тактической задумки питерцев. У вас есть Луис Энрике — очень мастеровитый исполнитель, который действует на фланге. Между прочим, самый дорогой, по данным портала Transfermarkt.

Так давайте ему обыгрывать один в один и подавать в штрафную. Зачем же остальные тоже прибегают направо, заполняют зону? Имею в виду и Волкова, и Глушенкова. Вы же лишаете его возможности проходить дальше по своему флангу.

В итоге Энрике нередко приходилось смещаться в центр. Считаю, он был бы полезен непосредственно на своей позиции, откуда мог бы простреливать и навешивать в штрафную. Создавайте Энрике условия, чтобы у него был простор на его бровке, чтобы он лез вперед и обыгрывал крайнего защитника ЦСКА один в один. Стройте игру вокруг бразильца.

«Зенит» не выглядит командой, которая готова идти чемпионской поступью. Нет стабильности! Думаю, питерцев ждет очень сложный сезон. Этот чемпионат уйдет на перестройку. Надо менять игру, состав.

После семи туров сине-бело-голубые с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.