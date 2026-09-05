«Зенит» ответил на шуточный пост ЦСКА после поражения в матче РПЛ

«Зенит» отреагировал на шуточный пост ЦСКА после матча 7-го тура РПЛ. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой армейцев со счетом 2:1.

После игры в Telegram-канале ЦСКА появился бланк, в котором была обыграна ситуация с отменой концерта американского исполнителя Канье Уэста на «Газпром Арене».

В «Зените» написали на самом бланке «Необходимо вставить ремарку».

Ответ «Зенита» на уведомление ЦСКА после матча РПЛ. Фото ФК «Зенит»

«Зенит» с 12 очками располагается на четвертой строчке в таблице РПЛ. ЦСКА набрал 15 очков и поднялся на второе место.