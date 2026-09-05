Круговой — о падении Соболева после удара в лицо в концовке матча «Зенит» — ЦСКА: «Больше рисует же»

Защитник ЦСКА Данил Круговой отреагировал на падение форварда «Зенита» Александра Соболева в концовке матча 7-го тура РПЛ. Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.

В концовке при счете 1:1 защитник армейцев Матеус Рейс в борьбе с защитником зенитовцев Дугласом Сантосом попал локтем по лицу форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в своей штрафной. Главный арбитр Андрей Прокопов не зафиксировал нарушения правил, а ВАР в его работу не вмешался.

«Эпизод с Рейсом и Соболевым в концовке? Ну и что там? Больше рисует же, нет?» — сказал Круговой, пересматривая эпизод в эфире «Матч ТВ».

В добавленное к первому тайму время судья назначил пенальти в ворота «Зенита» после удара Соболева локтем в лицо Джамалутдину Абдулкадырову.