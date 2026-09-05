Жоау Виктор о конфликте с Семаком: «Это была суматоха. По-моему, эта стычка придала нам сил для победы»

Защитник ЦСКА Жоау Виктор рассказал о своем столкновении с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком во время матча 7-го тура РПЛ против сине-бело-голубых (2:1).

На 7-й минуте игры Виктор попытался ввести мяч в игру из-за боковой. В этот момент Семак выбил мяч из рук бразильца. Футболист оттолкнул тренера, из-за чего на поле возникла массовая потасовка. Семак после инцидента ушел в подтрибунное помещение и вернулся спустя несколько минут.

«Это была суматоха. Я боролся за мяч, а тренер должен находиться за пределами поля и не вмешиваться в игру. Но он вмешался. Обе команды хотели выиграть, все в порядке. Я рад. По-моему, эта стычка придала нам сил для победы», — сказал «СЭ» Виктор.

«Зенит» после поражения от ЦСКА опустился на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. Армейцы поднялись на вторую строчку с 15 очками.

В следующем туре «Зенит» примет на своем поле «Локомотив», а ЦСКА сыграет дома с «Рубином».