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Орлов заявил, что Фелипе Аугусто ничего не показал в матче с ЦСКА

Орлов о Фелипе Аугусто: «Вышел на замену и ничего не показал. Я ждал, что сыграет Шилов»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал футболиста «Зенита», который его совсем не убедил в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

— У хозяев я бы прежде всего выделил Андраде.

Соболев? У него 1:1. По пенальти вопросов нет. Александр сыграл безрассудно. Зачем же локтем в своей штрафной попадать по лицу сопернику... 11-метровый — вопросов никаких. При этом сравнял счет, забил очень красивый гол, послал мяч по сложной траектории. Тороп не достал.

Карпукас в целом производит приятное впечатление. Неплох в отборе, хорошо видит поле, техничен. Это игрок основы. Другое дело, что в «Зените» ты сталкиваешься с другим давлением, нежели в «Локомотиве». Прибавил Джон Джон.

Вендел пока восстанавливается, смотрит со стороны. Будем надеяться, что возьмется за голову, начнет правильно тренироваться, вернется в строй и будет эффективен.

Ждал ли я появления на поле Кондакова? Скорее Шилова. Вот вышел на замену Агусто и что показал? Помощи от него, увы, никакой...

Желтая Семаку? Мяч же нужно было отдать зенитовцам, а игрок ЦСКА не захотел этого сделать. Страсти... Так бывает.

Максим Глушенков.«Глушенков хотел перекладину сломать? От Аугусто помощи никакой...» Орлов — о матче «Зенит» — ЦСКА

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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
Фелипе Аугусто
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Орлов о поражении «Зенита»: «Этот сезон уйдет на перестройку команды»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
10
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
11
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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