Орлов о Фелипе Аугусто: «Вышел на замену и ничего не показал. Я ждал, что сыграет Шилов»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал футболиста «Зенита», который его совсем не убедил в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

— У хозяев я бы прежде всего выделил Андраде.

Соболев? У него 1:1. По пенальти вопросов нет. Александр сыграл безрассудно. Зачем же локтем в своей штрафной попадать по лицу сопернику... 11-метровый — вопросов никаких. При этом сравнял счет, забил очень красивый гол, послал мяч по сложной траектории. Тороп не достал.

Карпукас в целом производит приятное впечатление. Неплох в отборе, хорошо видит поле, техничен. Это игрок основы. Другое дело, что в «Зените» ты сталкиваешься с другим давлением, нежели в «Локомотиве». Прибавил Джон Джон.

Вендел пока восстанавливается, смотрит со стороны. Будем надеяться, что возьмется за голову, начнет правильно тренироваться, вернется в строй и будет эффективен.

Ждал ли я появления на поле Кондакова? Скорее Шилова. Вот вышел на замену Агусто и что показал? Помощи от него, увы, никакой...

Желтая Семаку? Мяч же нужно было отдать зенитовцам, а игрок ЦСКА не захотел этого сделать. Страсти... Так бывает.