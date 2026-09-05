Дуглас Сантос о поражении «Зенита» от ЦСКА: «Если бы проявили больше самообладания, то могли бы сыграть вничью»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 7-го твра РПЛ.

«Что сегодня произошло? Объяснить поражение всегда сложно. Мы задавали темп с первой до последней минуты. Но, думаю, позволили эмоциям слишком сильно взять над нами верх. Если бы мы проявили чуть больше самообладания, то могли бы сыграть вничью. Конечно, это не то, чего мы хотели — мы хотели победы», — сказал «СЭ» Сантос.

«Зенит» после поражения от ЦСКА опустился на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. Армейцы поднялись на вторую строчку с 15 очками.

В следующем туре «Зенит» примет на своем поле «Локомотив», а ЦСКА сыграет дома с «Рубином».