«Барыс» по буллитам нанес «Спартаку» шестое поражение подряд

«Барыс» на выезде обыграл «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

По голу у красно-белых забили Даниил Гутик, Данил Пивчулин и Лукас Локхарт. У гостей отличились Логан Дэй, Алихан Асетов и Тайс Томпсон. Дэй также отметился двумя результативными передачами. Победный буллит реализовал Гарретт Пилон.

«Барыс» с 14 очками поднялся на четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Спартак» (12 очков) потерпел шестое поражение подряд и идет шестым на «Западе».

В следующем матче «Спартак» 7 октября на выезде сыграет против «Сочи». «Барыс» 10 октября в Астане встретится с «Авангардом».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

4 октября, 17:00. Мегаспорт (Москва) Спартак Барыс

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