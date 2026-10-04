Карпукас назвал игру «Зенита» с «Краснодаром» главным матчем первого круга

Полузащитник «Зенита» Артем Карпукас в интервью «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче против «Краснодара» в 10-м туре РПЛ.

— Впереди принципиальный матч с «Краснодаром». Есть мысли, что он будет решающим в первом круге?

— Это важная игра для болельщиков, для нас, потому что последние три года чемпионство разыгрывается между этими двумя командами. С точки зрения антуража это главный матч первого круга.

— Ты перешел в команду, которая ставит задачу бороться за чемпионство. Чувствуешь разницу с «Локомотивом»?

— Нет какой-то разницы, потому что с «Локомотивом» мы тоже всегда выходили на матчи с целью побеждать. Тут то же самое.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 10 октября на «Газпром-Арене» в 19:30.

Сине-бело-голубые набрали 18 баллов за 9 матчей и занимают пятое место в чемпионате. Таблицу возглавляет «Краснодар» (21 очко).

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