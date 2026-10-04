Карпукас о «Локомотиве»: «Российский футбол эту команду на данный момент чуть потерял»

— Следишь, что происходит с «Локомотивом»? Насколько тебя разочаровывает нынешнее четырнадцатое место?

— Слежу. Видел, что недавно выиграли у «Оренбурга» в товарищеской игре. Желаю «Локо» побед и всего самого хорошего. У меня там много друзей, с которыми мы на связи. После каждого матча списываемся, общаемся, обсуждаем моменты, игру. Так что я в курсе, погружен во все нюансы, которые там сейчас происходят.

— Грустно, что топ-клуб сейчас думает о борьбе за выживание?

— В прошлом году у нас была потрясающая команда. Я получал большое удовольствие от футбола, с ностальгией вспоминаю тот сезон. Российский футбол эту команду на данный момент чуть потерял.

— Ты дебютировал за «Локомотив» в 2022 году, когда у клуба тоже были проблемы с результатами. Не находишь каких-то сходств?

— Сравнение, конечно, уместно. Поэтому я понимаю, что сейчас чувствуют футболисты. Я говорю им, что был в такой ситуации. Все зависит от них, и из любого положения можно выбраться. Если вспоминать 2022 год, то мы после 17 туров набрали всего 13 очков, шли тоже 14-ми. Но выбрались из этого. Это очень тяжело ментально, но иногда приходится пройти и такое. Думаю, что у «Локомотива» все получится, желаю этого клубу.

24-летний полузащитник перешел из «Локомотива» в «Зенит» в августе 2026 года.

Железнодорожники с 7 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 10 октября они встретятся с «Факелом» в 10-м туре чемпионата России. Матч состоится в Воронеже.

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