Карпукас о «Локомотиве»: «Российский футбол эту команду на данный момент чуть потерял»
Бывший полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас, который выступает за «Зенит», в интервью «СЭ» поделился мнением о результатах железнодорожников в этом сезоне.
— Следишь, что происходит с «Локомотивом»? Насколько тебя разочаровывает нынешнее четырнадцатое место?
— Слежу. Видел, что недавно выиграли у «Оренбурга» в товарищеской игре. Желаю «Локо» побед и всего самого хорошего. У меня там много друзей, с которыми мы на связи. После каждого матча списываемся, общаемся, обсуждаем моменты, игру. Так что я в курсе, погружен во все нюансы, которые там сейчас происходят.
— Грустно, что топ-клуб сейчас думает о борьбе за выживание?
— В прошлом году у нас была потрясающая команда. Я получал большое удовольствие от футбола, с ностальгией вспоминаю тот сезон. Российский футбол эту команду на данный момент чуть потерял.
— Ты дебютировал за «Локомотив» в 2022 году, когда у клуба тоже были проблемы с результатами. Не находишь каких-то сходств?
— Сравнение, конечно, уместно. Поэтому я понимаю, что сейчас чувствуют футболисты. Я говорю им, что был в такой ситуации. Все зависит от них, и из любого положения можно выбраться. Если вспоминать 2022 год, то мы после 17 туров набрали всего 13 очков, шли тоже 14-ми. Но выбрались из этого. Это очень тяжело ментально, но иногда приходится пройти и такое. Думаю, что у «Локомотива» все получится, желаю этого клубу.
24-летний полузащитник перешел из «Локомотива» в «Зенит» в августе 2026 года.
Железнодорожники с 7 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 10 октября они встретятся с «Факелом» в 10-м туре чемпионата России. Матч состоится в Воронеже.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1