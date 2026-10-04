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Карпукас о «Локомотиве»: «Российский футбол эту команду на данный момент чуть потерял»

Карпукас о «Локомотиве»: «Российский футбол эту команду на данный момент чуть потерял»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас, который выступает за «Зенит», в интервью «СЭ» поделился мнением о результатах железнодорожников в этом сезоне.

Следишь, что происходит с «Локомотивом»? Насколько тебя разочаровывает нынешнее четырнадцатое место?

Слежу. Видел, что недавно выиграли у «Оренбурга» в товарищеской игре. Желаю «Локо» побед и всего самого хорошего. У меня там много друзей, с которыми мы на связи. После каждого матча списываемся, общаемся, обсуждаем моменты, игру. Так что я в курсе, погружен во все нюансы, которые там сейчас происходят.

Грустно, что топ-клуб сейчас думает о борьбе за выживание?

В прошлом году у нас была потрясающая команда. Я получал большое удовольствие от футбола, с ностальгией вспоминаю тот сезон. Российский футбол эту команду на данный момент чуть потерял.

Ты дебютировал за «Локомотив» в 2022 году, когда у клуба тоже были проблемы с результатами. Не находишь каких-то сходств?

Сравнение, конечно, уместно. Поэтому я понимаю, что сейчас чувствуют футболисты. Я говорю им, что был в такой ситуации. Все зависит от них, и из любого положения можно выбраться. Если вспоминать 2022 год, то мы после 17 туров набрали всего 13 очков, шли тоже 14-ми. Но выбрались из этого. Это очень тяжело ментально, но иногда приходится пройти и такое. Думаю, что у «Локомотива» все получится, желаю этого клубу.

24-летний полузащитник перешел из «Локомотива» в «Зенит» в августе 2026 года.

Железнодорожники с 7 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 10 октября они встретятся с «Факелом» в 10-м туре чемпионата России. Матч состоится в Воронеже.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Артем Карпукас в&nbsp;матче с &laquo;Локомотивом&raquo;.«Прошлый сезон в «Локомотиве» вызывает ностальгию. Наш футбол чуть потерял эту команду». Интервью Карпукаса

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Артем Карпукас
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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