ЦСКА в товарищеском матче победил тульский «Арсенал»

ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в товарищеском матче — 3:1.

По голу у армейцев забили Лусиано и Иван Тарасенко. Еще один мяч в свои ворота отправил Даниил Шамкин. Единственный гол туляков на счету Рашида Магомедова.

Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) — Арсенал (Тула) — 3:1 (2:1)

Голы: Лусиано, 8 (1:0), Шамкин (автогол), 18 (2:0), Магомедов, 23 (2:1), Тарасенко, 74 (3:1)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.